La tecnológica Altia se implanta en Asturias con 50 trabajadores

La tecnológica española Altia, especializado en servicios digitales a empresas y organismos públicos, se implantará físicamente en Asturias con una sede ubicada en el Parque Científico y Tecnológico de Gijón. Allí comenzará a trabajar un equipo inicial de 50 profesionales, aunque la compañía prevé duplicar plantilla.

El arranque de Altia fue anunciado ayer por su presidente, Constantino Fernández, y el responsable del nuevo centro en Gijón, Juan José Parada.

Altia es una multinacional con más de 30 años de trayectoria especializada en el desarrollo de soluciones digitales. Tiene actividad en Asturias desde hace más de una década y ha desarrollado proyectos para el Principado, varios ayuntamientos y la Universidad de Oviedo. A escala nacional tiene clientes como Banco Santander, Stellantis, Iberostar, Vodafone, Aena o el Gobierno de España.

Altia cuenta con más de 4.200 profesionales y está presente en una decena de países. La empresa cotiza desde 2010 en el BME Growth, mercado bursátil para proyectos en expansión, y alcanzó unos ingresos superiores a los 300 millones de euros en 2025

El director ejecutivo de la Agencia Sekuens, David González, y Constantino Fernández firmaron ayer un convenio que permitirá la cesión temporal de un espacio a la empresa en el Parque Tecnológico gijonés.

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Por su parte, el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, afirmó que la incorporación de la compañía "refuerza el posicionamiento de Asturias como territorio atractivo para la inversión innovadora".