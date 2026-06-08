Tomar el testigo para que una empresa siga viva: el ejemplo de la empresa gijonesa Flycom

El relevo generacional es uno de los grandes desafíos que afrontan las pymes. Muchas pequeñas y medianas empresas viables, con trayectoria y clientes consolidados, se enfrentan al riesgo de desaparecer cuando llega la jubilación de sus propietarios por falta de continuidad. Sin embargo, cada vez son más los casos que demuestran que, con planificación, conocimiento del negocio y el apoyo adecuado, es posible garantizar el futuro de estas compañías y preservar tanto el empleo como la actividad económica.

Ese es el caso de Flycom, una empresa gijonesa con más de 30 años de experiencia especializada en la venta y reparación de latiguillos hidráulicos, así como otros productos para sectores como el industrial, metalúrgico, naval, ganadero o de la construcción.

Cuando el anterior propietario decidió jubilarse, Cristina Martínez y Alfredo Armesto, trabajadores de la empresa desde hacía años, asumieron el reto de tomar el relevo para dar continuidad al proyecto. Un proceso en el que contaron con el acompañamiento y el respaldo financiero de Asturgar.

-¿Cómo se plantean dos trabajadores la posibilidad de asumir el relevo de Flycom?

-Cristina Martínez: Tanto Alfredo como yo llevábamos muchos años trabajando en la empresa y conocíamos perfectamente el funcionamiento del negocio y a los clientes. Cuando Javier, el anterior propietario, decidió jubilarse, vimos que existía una oportunidad de dar continuidad a una empresa consolidada y que estábamos convencidos que aún tenía mucho recorrido.

-¿Fue una decisión complicada?

-Alfredo Armesto: Sí, porque pasar de empleados a propietarios supone un cambio muy importante. Teníamos la experiencia y conocíamos el sector, pero había que afrontar toda la operación de compra, la financiación y una nueva responsabilidad empresarial. Fue un gran reto tanto en lo profesional como en lo personal.

-Una vez tomada la decisión, el siguiente paso es afrontar el proceso ¿cómo se lanzaron a esta fase?

-C. M.: Cuando empezamos a valorar las diferentes opciones de financiación nos dimos cuenta de que, para poder acceder al crédito bancario necesario para la compra del negocio, necesitábamos un aval con el que nosotros no contábamos. En ese momento nos explicaron cómo funcionaba Asturgar y la manera en que podía ayudarnos. Y se convirtió en una pieza clave para poder sacar adelante la operación.

-¿Qué papel desempeñó Asturgar durante el proceso?

-A. A.: Nos apoyaron y guiaron durante todo el proceso. No se limitaron a facilitarnos el aval para acceder a la financiación, sino que nos acompañaron en cada paso de una operación que duró meses y que era completamente nueva para nosotros.

-¿Qué es lo que más valoran de ese acompañamiento?

-C.M.: Sin duda, el trato cercano. En todo momento sentimos que teníamos a alguien al lado para resolver dudas y ayudarnos a entender cada fase del proceso. Eso aporta muchísima tranquilidad cuando estás tomando una decisión tan importante.

-¿Qué ha supuesto este relevo para Flycom?

-A. A.:. Lo más importante ha sido garantizar la continuidad de la empresa, mantener el empleo y poder seguir ofreciendo servicio a clientes con los que llevamos trabajando muchos años. Además, creemos que también es una forma de contribuir a mantener tejido industrial y actividad económica en Asturias.

-¿Cómo afrontan esta nueva etapa?

-C. M.: Con ilusión y con muchas ganas. Nuestro objetivo es seguir creciendo poco a poco, mantener la cercanía con los clientes y continuar ofreciendo un servicio especializado y de calidad, que es lo que siempre ha caracterizado a Flycom.

-¿Pensáis que vuestro caso puede animar a otras empresas a plantearse procesos similares?

-A. A.: Creemos que sí. Muchas veces parece un paso muy difícil, pero existen herramientas y entidades que ayudan a hacerlo viable. Cuando hay implicación, conocimiento del negocio y apoyo financiero, el relevo generacional puede convertirse en una oportunidad para dar continuidad a empresas que todavía tienen mucho futuro por delante.