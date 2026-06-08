La Universidad de Oviedo trata de amarrar a los médicos profesores convocando cinco plazas de catedrático y otras cinco de titular

Las universidades privadas buscan profesores para sus titulaciones sanitarias en Asturias, y la Universidad de Oviedo no quiere quedarse atrás en la fidelización de un recurso humano no muy abundante. Según ha podido saber este periódico, la institución académica pública tiene previsto convocar este año cinco plazas de catedrático y otras cinco de profesor titular con el objetivo de apuntalar la plantilla docente de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, que imparte los grados de Medicina, Enfermería, Odontología y Fisioterapia.

Asimismo, se han aprobado 34 plazas de profesor asociado fundamentalmente para docencia práctica, asignadas en su mayoría a médicos y enfermeras del Servicio de Salud del Principado (Sespa).

Candidatos con más opciones

Para las cátedras, las fuentes consultadas por este periódico citan como candidatos con muchas posibilidades de ocuparlas al cardiólogo Pablo Avanzas Fernández, director del área del Corazón del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA); a Rafael Castro Delgado, quien hace dos años y medio se convirtió en el primer profesor titular vinculado de Urgencias en una universidad española; al estomatólogo Félix de Carlos VIllafranca (estomatología); al director del área de Urología del HUCA, Jesús María Fernández Gómez; y al pediatra del HUCA Julián Rodríguez Suárez. Todos ellos son en la actualidad profesores titulares de la Universidad de Oviedo.

Competencia con la Nebrija y la Alfonso X

El reclutamiento de docentes para las enseñanzas sanitarias no suele ser tarea sencilla debido a que las exigencias curriculares no resultan fácilmente compatibles con la actividad asistencial. En este mercado de por sí poco abastecido intentan ahora conseguir recursos docentes, de cara a este próximo mes de septiembre, la Universidad Nebrija, que comenzará a impartir el grado de Enfermería en Avilés, y la Universidad Alfonso X el Sabio, que arrancará en Oviedo con Medicina y Enfermería.

Tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA días atrás, las condiciones que ofrecen estas dos entidades privadas parecen convencer más, al menos por el momento, a las enfermeras que a los médicos. Los principales obstáculos para la contratación de médicos profesores son, por una parte, las retribuciones que se les ofrecen, que son consideradas insuficientes por algunos de ellos. Y, por otra parte, que la dedicación a la docencia privada les exige renunciar a la dedicación exclusiva, y eso tiene un coste en su nómina del Servicio de Salud del Principado (Sespa). Los que ejercen jefaturas de servicio o de sección están directamente imposibilitados de compatibilizar ambas tareas.

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La incompatibilidad de las enfermeras

En cuanto a los enfermeros, no existe en el momento actual un mecanismo para renunciar a la dedicación exclusiva al Sespa. Por esta razón, el presidente del Colegio de Enfermería de Asturias, Esteban Gómez Suárez, ha reclamado a la Consejería de Salud que agilice la habilitación de una vía de compatibilidad en la que la merma del salario por simultanear pública y privada sería mucho menor. “Hay un buen número de enfermeras interesadas en compaginar”, sostiene Esteban Gómez, presidente colegial.