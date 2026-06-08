La vivienda en Asturias se encarece al mayor ritmo desde la burbuja

La vivienda se encareció en Asturias en el primer trimestre un 14,3%, cuatro décimas más que en los tres últimos meses del año pasado y la mayor subida interanual registrada en el Principado desde el primer trimestre de 2007, en plena burbuja inmobiliaria, cuando se llegó a registrar un alza del 15,8%, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE)..

Por tipo de vivienda, el precio de la nueva registró en Asturias un aumento del 11,6%, el mismo porcentaje que en Aragón y solo por detrás del anotado en Canarias (12%), mientras que en la usada el incrementó se situó en el 14,8%, la octava mayor entre comunidades autónomas.

En tasa trimestral, los precios subieron a un ritmo del 4,1%, un alza de 1,1 puntos respecto a los tres últimos meses del año pasado, con una subida del 3,9% en los pisos nuevos y del 4,1% en el caso de las usadas.

A nivel anual, el incremento de la vivienda en Asturias superó el del conjunto del país, del 12,9%.

Por comunidades, las mayores subidas de precios se produjeron en Aragón, Murcia (15,6% ambas), Castilla y León, la ciudad autónoma de Ceuta (14,9 % ambas) y Asturias, Comunidad Valenciana y La Rioja, todas ellas con incrementos del 14,3%.

Por contra, los menores incrementos anuales se registraron en Cataluña, Comunidad Foral de Navarra (10,5 % ambas) y País Vasco (10,3%).

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El precio de la vivienda subió el pasado año en Asturias una media del 13,5%, lo que supone la mayor tasa de la serie iniciada por el INE en 2007, y cerca del doble de la subida registrada en 2024, que fue del 7,8%.