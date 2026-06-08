La vivienda en Asturias se encarece al mayor ritmo desde la burbuja
La escalada de precios de nuevos inmuebles en el primer trimestre, entre las más intensas del país
La vivienda se encareció en Asturias en el primer trimestre un 14,3%, cuatro décimas más que en los tres últimos meses del año pasado y la mayor subida interanual registrada en el Principado desde el primer trimestre de 2007, en plena burbuja inmobiliaria, cuando se llegó a registrar un alza del 15,8%, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE)..
Por tipo de vivienda, el precio de la nueva registró en Asturias un aumento del 11,6%, el mismo porcentaje que en Aragón y solo por detrás del anotado en Canarias (12%), mientras que en la usada el incrementó se situó en el 14,8%, la octava mayor entre comunidades autónomas.
En tasa trimestral, los precios subieron a un ritmo del 4,1%, un alza de 1,1 puntos respecto a los tres últimos meses del año pasado, con una subida del 3,9% en los pisos nuevos y del 4,1% en el caso de las usadas.
A nivel anual, el incremento de la vivienda en Asturias superó el del conjunto del país, del 12,9%.
Por comunidades, las mayores subidas de precios se produjeron en Aragón, Murcia (15,6% ambas), Castilla y León, la ciudad autónoma de Ceuta (14,9 % ambas) y Asturias, Comunidad Valenciana y La Rioja, todas ellas con incrementos del 14,3%.
Por contra, los menores incrementos anuales se registraron en Cataluña, Comunidad Foral de Navarra (10,5 % ambas) y País Vasco (10,3%).
El precio de la vivienda subió el pasado año en Asturias una media del 13,5%, lo que supone la mayor tasa de la serie iniciada por el INE en 2007, y cerca del doble de la subida registrada en 2024, que fue del 7,8%.
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