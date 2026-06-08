Así consiguen vivienda los mil y pico alumnos del nuevo Curso MIR de Oviedo: "Reservamos piso con dos años de antelación"

Más de 1.400 graduados en Medicina comienzan mañana, martes, en Oviedo el curso intensivo de preparación del próximo examen MIR. “Es una cifra récord”, ha explicado en la tarde de este lunes Marta Novo, directora general de MIR Asturias, minutos antes del acto de bienvenida a los alumnos que ha tenido como escenario el Palacio de Congresos Ciudad de Oviedo.

Según los testimonios recogidos por este periódico entre los asistentes al curso, buena parte de ellos ya reservaron piso “con dos años de antelación”. Este dato ilustra la dificultad de conseguir vivienda de alquiler en la capital del Principado. Y también pone de relieve la envergadura del negocio que el Curso MIR representa para la ciudad con esta elevada demanda de alojamiento para los siete meses que van de junio a enero.

Récord de alumnos, según la Academia

“Este año crecemos más de un 20 por ciento de alumnos en toda España. Y en Asturias batimos récord con la llegada a Oviedo de más de 1.400 estudiantes”, ha subrayado Marta Novo, quien ha precisado que “en su mayoría son de fuera de Asturias y de fuera de España”.

A juicio de la directora general del Curso MIR, el tirón que conserva Oviedo para médicos de toda España, a pesar de que se les ofrecen otras sedes y clases on line, obedece a que esta estancia en la capital del Principado “significa para ellos una experiencia vital, diferente”. Esa sensación “se transmite entre ellos y la gente quiere vivirla”, de manera que, “pudiendo elegir Madrid o Barcelona, eligen Oviedo para formar parte de una gran comunidad y así sentirse acompañados en un periodo tan intenso y exigente”.

Los alumnos lo corroboran. “Vienes a Oviedo para evitar las distracciones que puedes tener en casa, sobre todo en verano. Alejarte, te ayuda a llevar un horario y una rutina. Es como vivir en la burbuja MIR”, testimonian. Y puntualizan: “Es mejor un sitio pequeño, como Oviedo, que una ciudad frenética, como Madrid”.

"El 80% consiguieron la plaza que querían"

En el examen MIR del pasado mes de enero, el Curso MIR Asturias situó a casi 400 de sus alumnos entre los 1.000 primeros. Sin embargo, el dato que más satisface a Marta Novo es que “el 80 por ciento de nuestros alumnos consiguieron la plaza que querían, y ése es un dato impresionante”.

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La Academia MIR Asturias forma parte del grupo empresarial de la Universidad Alfonso X el Sabio, que este próximo mes de septiembre comienza a impartir en Oviedo los grados de Medicina y Enfermería. De ahí surge el rumor cíclico de que las sesiones del Curso MIR puedan abandonar la tradicional sede del Seminario Metropolitano de Oviedo y trasladarse también al Palacio de Congresos: “Este año vamos a hacerlo en el Seminario y después ya veremos. Hasta ahora hemos tenido otros crecimientos de alumnos y, sin embargo, no hemos cambiado de sede y hemos optado por abrir más turnos”, ha indicado Marta Novo.