XXVI Preba de la Sidra: récord de asistencia en un día histórico

La XXVI edición de la Preba de la Sidra de Gascona volvió a demostrar por qué se ha convertido en una de las grandes citas populares y gastronómicas de Asturias. Más de 11.000 personas abarrotaron la emblemática calle ovetense para disfrutar de la primera sidra de la temporada en una jornada marcada por el excelente ambiente, el buen tiempo y la pasión compartida por una de las señas de identidad más importantes de la cultura asturiana.

La afluencia registrada en esta edición supone la más multitudinaria de la historia del evento, consolidando a la Preba de la Sidra como una referencia imprescindible dentro del calendario festivo regional. Desde primeras horas de la mañana, miles de asistentes fueron ocupando cada rincón de Gascona para participar en una celebración que combina tradición, gastronomía y convivencia en torno a la bebida del Principado.

El sol acompañó durante toda la jornada, favoreciendo un ambiente festivo que se prolongó durante horas entre escanciados, degustaciones y actuaciones musicales. Oviedo volvió a ejercer, una vez más, como capital de la cultura sidrera asturiana, acogiendo a visitantes llegados de distintos puntos de la región y también de fuera de ella, atraídos por la oportunidad de probar las primeras elaboraciones del año. En total participaron 17 llagares, que presentaron sus nuevas sidras para ser valoradas tanto por un jurado especializado como por el público asistente. La diversidad de propuestas permitió comprobar el excelente nivel que atraviesa actualmente el sector sidrero asturiano, con elaboraciones que destacaron por su equilibrio, frescura y personalidad.

La Preba Oficial reunió a un nutrido grupo de expertos vinculados al mundo de la sidra, encargados de analizar y puntuar cada una de las muestras presentadas. Tras la correspondiente cata, el primer puesto fue para Muñiz, cuya sidra logró imponerse al resto gracias a sus cualidades organolépticas y a la valoración obtenida por parte del jurado. El segundo puesto fue para Castañón, mientras que JR completó el podio de esta edición. La Preba Popular volvió a convertirse en uno de los grandes atractivos del evento. Miles de asistentes participaron emitiendo su voto para elegir sus sidras favoritas, convirtiéndose en protagonistas directos de la jornada. En esta categoría, el reconocimiento del público fue para Viuda de Angelón, que se alzó con el primer puesto. La Llarada obtuvo la segunda posición y Muñiz confirmó su gran protagonismo en esta edición al alcanzar también el tercer puesto en la clasificación popular.

Más allá de los premios, la jornada volvió a poner de manifiesto la enorme capacidad de convocatoria de la cultura sidrera y el arraigo que mantiene entre varias generaciones de asturianos. La combinación de tradición, calidad gastronómica y ambiente festivo convirtió una vez más a Gascona en el epicentro de la celebración. La XXVI Preba de la Sidra de Gascona cierra una edición para el recuerdo, reafirmando su papel como uno de los eventos más queridos de Asturias.