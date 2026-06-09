¿Cuándo abren las piscinas de verano y el único parque acuático de Asturias? Todas las fechas, horarios y precios

El verano comienza a tomar forma en Asturias con la apertura progresiva de sus principales espacios de baño. El parque acuático de Corvera, conocido como el PACO, será el primero en abrir sus puertas, este jueves 11 de junio, seguido por las piscinas municipales de Oviedo y la piscina fluvial de Illas el lunes 15, jornada en la que el acceso será gratuito en el caso de las instalaciones ovetenses. A estas opciones se suman enclaves singulares como la piscina natural de agua salada de Tapia de Casariego, que completan una oferta variada para los meses de calor en la región.

Corvera: toboganes y piscinas desde el 11 de junio

El Parque Acuático de Corvera volverá a ser uno de los grandes reclamos del verano asturiano. Las instalaciones permanecerán abiertas del 11 de junio al 7 de septiembre, en horario de 11.30 a 20.15 horas, aunque las piscinas y los toboganes funcionarán entre las 12.00 y las 20.00 horas.

Usuarios del parque acuático de Corvera. / Ricardo Solís

Los menores de entre 4 y 12 años abonarán tres euros entre semana y 3,5 euros los fines de semana. Los jóvenes de 13 a 24 años pagarán cuatro euros y 4,5 euros, respectivamente. Para los adultos de entre 25 y 65 años, el precio será de cinco euros de lunes a viernes y de 5,5 euros los fines de semana. Los mayores de 65 años tendrán una tarifa reducida de cuatro euros entre semana y 4,5 euros los sábados y domingos. Los menores de tres años accederán gratuitamente.

Además, el recinto ofrece bonos de diez usos con descuentos para quienes planeen acudir varias veces durante la temporada.

Oviedo abre el 15 de junio con entrada gratuita

Las nueve piscinas municipales descubiertas de Oviedo (Trubia, San Claudio, Tudela Veguín, Las Caldas, Olloniego, Colloto, La Monxina, La Corredoria y Parque del Oeste) abrirán sus puertas el próximo 15 de junio.

Ese día la entrada será gratuita para todos los usuarios. A partir de entonces, el acceso general costará dos euros, mientras que la tarifa reducida será de 1,50 euros para menores de edad, mayores de 60 años, desempleados, personas con discapacidad, perceptores de la pensión mínima de viudedad y miembros de familias numerosas.

El horario de funcionamiento será de 11.30 a 19.30 horas todos los días de la semana.

Illas: baño y naturaleza en el mismo espacio

La piscina fluvial de Sollovio, en Illas, abrirá previsiblemente entre el 15 de junio y el 30 de septiembre. Aunque todavía no se ha confirmado oficialmente el horario para esta temporada, en años anteriores permaneció abierta de 12.00 a 20.00 horas.

La piscina de Illa / MARIA FUENTES

El acceso rondaba los 1,50 euros, convirtiéndose en una de las opciones más económicas para combatir el calor.

El enclave cuenta con amplias zonas verdes, mesas repartidas entre el arbolado, parque infantil y un bar-merendero. Además, sirve como punto de partida para rutas senderistas como la de los Molinos, la cascada de Friera o el ascenso al pico Gorfolí.

Tapia de Casariego: una piscina natural de agua salada

Entre las propuestas más singulares destaca la piscina natural de Tapia de Casariego, construida aprovechando una antigua cetárea situada junto al paseo marítimo.

Su principal atractivo es que utiliza agua del mar y el acceso es gratuito durante todo el año. La instalación cuenta con aforo limitado para garantizar la seguridad de los bañistas y la conservación del entorno.

La zona de baño tiene capacidad para unas 50 personas, mientras que el solárium puede albergar alrededor de 30 usuarios.

La piscina de agua natural de Tapia / JAVIER M. COSMEA

San Esteban, un baño en piscina salado

En Asturias no es la única piscina de agua de mar que funciona. También está la de San Esteban, en el concejo de Muros de Nalón, aunque esta sí cobra por la entrada. Son dos piscinas: una más grande y otra más pequeña para los niños. Se encuentra también en primera línea de mar, en la desembocadura del río Nalón, mirando hacia la playa de Los Quebrantos, en la vecina San Juan de la Arena.

Suele abrir a mediados de junio y su precio es de 2,80 euros de 7 años en adelante y gratuito para menores de 6. También existe la posibilidad de sacar bonos: 20 euros cuesta el de diez pases y 45 el de 30.

Opciones para todos los gustos

Desde grandes complejos con toboganes hasta piscinas naturales junto al Cantábrico o áreas recreativas en plena naturaleza, Asturias vuelve a ofrecer este verano alternativas para todos los públicos. Con precios que van desde la gratuidad de Tapia de Casariego hasta los cinco euros de las entradas generales del parque acuático de Corvera, las opciones para escapar del calor estarán repartidas por toda la región durante los próximos meses.

Para los que quieren asegurarse el sol, también están las piscinas de Valencia de Don Juan, en León. Aunque el Ayuntamiento todavía no ha publicado su fecha de apertura, suelen abrir a mediados de junio. El año pasado lo hizo el día 19.