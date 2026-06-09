Agenda: qué hacer hoy martes 9 de junio en Asturias

Oviedo

El ciclo "¿Qué sabemos de...?" analiza las ventajas de la economía circular en el Club LA NUEVA ESPAÑA

"Las ventajas de la economía circular, con argumentos científicos" es el título de la charla que impartirá, a las 19.30 horas, Félix Antonio López, investigador del Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas (CENIM-CSIC), responsable del grupo de investigación Tecnologías ecoinnovadoras aplicadas a procesos medioambientales, reciclado de materiales y aprovechamiento energético. Le presentará María Fernández, delegada institucional del CSIC en Asturias.

Sociedad Filarmónica

La Sociedad Filarmónica de Oviedo vivirá, a las 19.45 horas, una de sus citas más singulares con el estreno absoluto de "Invisibles", cuarteto para cuerda del compositor ovetense Gabriel Ordás, interpretado por el prestigioso "Orange Road Quartet". El concierto tendrá lugar en el Teatro Filarmónica.

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Oviedo Llambión

Quince confiterías de la ciudad ofrecerán postres a un precio promocional. La programación se completa con una masterclass del Campeón del Mundo de Chocolate Lluc Crusellas el día 19 de junio a las 19.30 horas.

Cines Embajadores Foncalada

Los cines Embajadores Foncalada de Oviedo acogerán el visionado del documental "Sólo pienso en ti", de Víctor Manuel. La presentación correrá a cargo de Arancha Margolles, Mirada Violeta, y David Rionda y estará el cantante.

Una vez finalizado el documental entregarán el galardón del "Ojo". A las 19.30 horas.

RIDEA

Conferencia de recepción como miembro correspondiente a cargo de Víctor Fernández Salinas bajo el título "Lo que el paisaje asturiano le debe a la literatura (o viceversa). Será a las 19.00 horas en el RIDEA.

Concierto fin de curso

La Escuela Municipal de Música "María Teresa Prieto" presenta los conciertos fin de curso I y II en el salón de actos de las instalaciones de la calle Rosal. A las 17.30 y 19.00 horas.

Bellas Artes

La exposición "Intercambios" alberga una de las principales líneas estratégicas de la nueva etapa del Museo de Bellas Artes de Asturias: ofrecer lecturas renovadas y transversales sobre la diversidad y magnitud de sus colecciones a partir de los intereses de la sociedad del siglo XXI. La muestra se organiza en varios conjuntos temáticos articulados en torno a un eje central: la globalización a lo largo de la Historia y su impacto –positivo y negativo– en los ámbitos político, cultural, económico y social. Las obras seleccionadas, tanto históricas como contemporáneas, se presentan en diálogo directo, proponiendo conexiones inéditas que trascienden la ordenación tradicional por épocas y fomentan la reflexión crítica del visitante. Hasta el 25 de octubre. Horario del museo: de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Gijón

Acto en la Escuela de Comercio

A las 19.00 horas, en la Escuela de Comercio, Francisco García Campa, historiador y profesor, especializado en historia militar, geopolítica y análisis de conflictos contemporáneos, ofrecerá la conferencia "La guerra en Oriente Medio: petróleo, misiles y proxies".

Francisco García Campa. / Lucas Cid

El acto está enmarcado en el ciclo "Los cursos de los martes del Ateneo Jovellanos".

Antiguo Instituto

Dentro de los XIV Alcuentros de Músiques Asturianes hoy, a las 19.30 horas, en el patio del Antiguo Instituto ­actúan Alicia Villanueva & Carlos Velasco.

La Revoltosa

En la Librería La Revoltosa, dentro de la programación del Día del Orgullo, hoy se presenta el libro "Farsante", de Andrea Momoitio, que estará acompañada de Yanira Hermida. Será a las 19.00 horas.

Ateneo de La Calzada

En el salón de actos actúa hoy el coro y grupo de teatro del alumnado del IES_Padre Feijoo. Será a las 17.00 horas, con entrada libre.

Centro Pumarín Gijón-Sur

En el salón de actos, a las 16.30y 19.30 horas, hoy tendrá lugar la gala de verano del centro BangoArt. Las entradas corren a cargo de la escuela organizadora.

Centro Social de Mayores

El Proyecto Cultura Cercana, organizado por el Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Proyección Cultural y patrocinado por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, lleva hoy la conferencia "Infecciones por virus: la respuesta de la ciencia", con José A. Guijarro, al Centro de día de personas mayores dependientes y Centro social de personas mayores de Gijón (Plaza Romualdo Alvargonzález s/n). La conferencia tendrá lugar a las 18.00 horas.

Ateneo Obrero de Gijón

A las 19.00 horas, en la Escuela de Comercio, Amador Menéndez Velázquez, doctor en Química por la Universidad de Oviedo e investigador del Centro Tecnológico Idonial, ofrecerá la conferencia "Materiales inteligentes ante los grandes desafíos de nuestra era". Organiza el Grupo de Ciencia del Ateneo Obrero de Gijón.

Antiguo Instituto

En el Antiguo Instituto puede verse la exposición "L’Asturianita. ¡Nin tien brazos, nin los necesita!", en torno a la figura de la valdesana Regina García, que quedó sin brazos a los 9 años y consiguió llegar a ser una de las artistas más importantes de su tiempo.

Palacio de Revillagigedo

La exposición "Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea" explora la construcción de la dieta mediterránea desde la evidencia arqueológica y las investigaciones más recientes. Podrá visitarse hasta el 12 de julio. Los horarios son de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Además, los sábados y domingos habrá visitas guiadas, en concreto los sábados a las 18.00 horas y domingos 12.30 horas.

Casa Natal de Jovellanos y Museo Evaristo Valle

Con motivo de los cien años del nacimiento del escultor Amador (Ceuta, 1926 – Madrid 2001), la Fundación Museo Evaristo Valle y el Museo Casa Natal de Jovellanos se han unido para celebrar su legado con dos exposiciones bajo el título "Centenario Amador (1926-2026)". La exposición en la Casa Natal de Jovellanos propone un recorrido por su obra a partir del diálogo entre las piezas conservadas en la colección del museo y aquellas procedentes del ámbito familiar. En el museo de Somió, por su parte, se ha reunido una selección de piezas de pequeño y mediano formato de colecciones particulares, localizadas en su mayoría a través de recientes investigaciones de los hijos del autor, Amador y Cecilia Rodríguez Calvo, a las que se suman las cuatro esculturas propiedad de la colección del museo.

Museo Barjola

El Museo Barjola acoge la exposición "El Palacio Habitado", de Juan Díaz- Faes en diálogo con Juan Barjola. Estará abierta hasta el 16 de agosto. Está organizada por el Museo Barjola, colabora SOLO y son comisarias Laura Gutíérrez y Lydia Santamarina. El museo abre de martes a sábado: Mañanas 11.30 a 13.30 y tardes de 17.00 a 20.00h. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

El Muséu del Pueblu d’Asturies inaugura hoy, a las 11.30 horas, la exposición "Vidas de un mismo tiempo. Fotografía social de Mario Pascual, 1959-1970", que podrá verse hasta final de año. Además sigue abierta la exposición "La cerámica de Cangas del Narcea. Tradición, adaptación e innovación en Llamas de Mouro", una muestra realizada en colaboración con la asociación Tous pa Tous que podrá verse hasta el mes de noviembre en el horario habitual del museo. El museo de abril a septiembre abrirá de martes a viernes de 10.00 a 19.00 horas, y los sábados y domingos de 10.30 a 19.00 horas. De octubre a marzo, el horario será de martes a viernes de 9.30 a 18.30 horas, mientras que los fines de semana podrá visitarse de 10.00 a 18.30 horas.

Laboral Centro de Arte

En la LABoral Centro de Arte y Creación Industrial se puede ver hasta el 17 de octubre la exposición "La sociedad automática", donde el artista asturiano Félix Luque, afincado en Bélgica, propone una reflexión crítica sobre el papel central que la tecnología ha adquirido en la vida de las personas. La muestra combina robótica, fotografía, escultura, vídeo, música y performance. Es un trabajo coproducido junto a iMAL, la Federación Valonia-Bruselas y Europalia España.

Galería Llamazares

Hasta el 15 de julio se podrá visitar la muestra "Aplazar la fragilidad", de Ruth Quirce. Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera

Puede verse la exposición "Grandes Maestros". Los horarios de visita son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Galería Bea Villamarín

Hasta el 25 de julio se podrá visitar una exposición colectiva que reúne la obra de Juan Miguel Quiñones, Rubén Martín de Lucas, Jon Amorrortu y Cova Orgaz, entre otros. Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Archivos y memoria

El Palacio de Valdecarzana acoge a las 19.00 horas la conferencia "La Guerra Civil en Avilés a través de los documentos", a cargo del historiador Pablo Martínez Corral, dentro del Día Internacional de los Archivos. Entrada libre hasta completar aforo.

Irene Escolar en La Ferrería

La actriz Irene Escolar, ganadora del Goya por "Un otoño sin Berlín", protagoniza a las 19.30 horas un encuentro con el público en el Centro de Servicios Universitarios, dentro de la Cátedra de Cine de Avilés. Entrada libre hasta completar aforo.

Cine en la Cultura

El auditorio de la Casa de Cultura proyecta a las 20.15 horas "La isla de Amrum", película alemana de Fatih Akin ambientada en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. Las entradas cuestan 4 euros.

Graduación en el Conservatorio

El auditorio del Conservatorio Municipal Profesional Julián Orbón acoge a las 20.00 horas el acto de graduación de fin de Enseñanzas Profesionales, con intervenciones musicales, discursos, vídeo del alumnado y entrega de diplomas. Entrada libre hasta completar aforo.

Exposición en La Carriona

El centro sociocultural de La Carriona mantiene abierta "La Hestoria d’Avilés", con los originales del cómic de Miguel Solís Santos sobre la historia de la villa. Puede visitarse de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas.

Vinos de los famosos

El Famous Wine Festival continúa en Avilés y Piedras Blancas con trece vinaterías participantes y una selección de vinos vinculados a nombres como Sting, Francis Ford Coppola, Sarah Jessica Parker, Loquillo o Brad Pitt. El horario depende de cada establecimiento.

Lo que Darwin pasó por alto, en el Niemeyer

Hasta el 13 de octubre, la plaza del Niemeyer acoge la exposición "Joan Fontcuberta What Darwin missed. Lo que Darwin pasó por alto". Una muestra que invita a reflexionar sobre los límites entre la ciencia, ficción y creación artística de Joan Fontcubierta. Se puede visitar todos los días de 8.00 a 00.00 horas.

Exposición "Memoria de lo cotidiano"

La Casa de Cultura de Avilés acoge hasta el 7 de septiembre la exposición "Memoria de lo cotidiano". Se trata de una muestra de 21 obras del trabajo de Pérez Simón, donde el artista busca recorrer la diversidad de enfoques del costumbrismo español con el objetivo de ponerla en diálogo con la singularidad del costumbrismo asturiano de comienzos del siglo XX. Se puede visitar de lunes a sábados de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Cine político en Sama

El Cine Felgueroso de Sama acoge hoy una nueva sesión del ciclo "La política en el cine", que impulsa la Tertulia Sala Oscura. A las 19.00 horas podrá verse la película alemana "La vida de los otros", dirigida en 2006 por Florian Henckel, considerada una de las mejores películas de este siglo. La entrada es libre.

Muestra "Ars longa, vita brevis" en la Casa de Cultura de Sama

Las Escuelas Dorado de Sama cuelgan hasta el día 26 de junio la exposición artística "Ars Longa, vita brevis", que impulsa la asociación cultural "L’Enguedeyu". Muestra obras del alumnado de los centros sociales de Lada y Sama.

Exposición pictórica en Lena

La sala de exposiciones Celso Granda de Pola de Lena presenta hasta el 14 de junio una exposición del taller de dibujo y pintura de la Casa de Cultura, cuya monitora es Ángeles Losada. El horario de visita es de 18.00 a 21.00 horas.

Exposición "La revuelta y la nieve" en el Pozo Santa Bárbara

El Pozo Santa Bárbara en Turón (Mieres) vuelve a mostrar una exposición artística de relevancia internacional, esta vez con un destacado artista asturiano, el fotógrafo Dionisio González. "La revuelta y la nieve" estará abierta hasta el 16 de agosto, la entrada es libre. El horario de visita habitual será de miércoles a viernes, de 16.30 a 21.00 horas. Los sábados, domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de "escape room" y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Centro

Mercado en Pola de Siero

Los martes la Pola celebra el mercadillo de la Isla, en el que se realiza venta ambulante de productos multisectoriales (artículos textiles, artesanales y de ornato pequeño). Asimismo, se celebra en los aleros de la plaza de abastos el mercadillo de excedentes agrícolas, en el que los productores agrícolas del concejo venden sus productos de la huerta, y en la zona peatonal de Ildefonso Sánchez del Río, el mercadillo de la fruta y las flores.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Museo Antón, en Candás

El Centro de Escultura de Candás (Museo Antón) muestra de forma permanente una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Exposición "Viaje a la especiería de Magallanes y Elcano" en la Casa de Los Hevia de Villaviciosa

La exposición "Viaje a la especiería de Magallanes y Elcano", organizada por la Delegación de Defensa en el Principado de Asturias en colaboración con Ayuntamiento de Villaviciosa, representa, a través de 38 paneles de distintas medidas distribuidos en nueve bloques, la epopeya que hace más de 500 años realizó la expedición Magallanes-Elcano al completar por primera vez la circunnavegación del planeta. Cinco naves con unos 250 hombres a bordo partieron de Sanlúcar de Barrameda el 20 de septiembre de 1519. Tres años más tarde, solo un puñado de supervivientes arribaría a puerto (1519-1522). En este itinerario se han querido mostrar las principales etapas de esa epopeya, utilizando imágenes representativas, muchas de ellas reproducción de fondos del Museo Naval. Se puede visitar desde el 3 hasta el 26 de junio, de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 horas.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Oriente

Mercadillo en Llanes

Cada martes, de 8.00 a 14.00 horas, en la plaza de las Barqueras se instalan puestos en los que se pueden encontrar productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera, así como los puestos de alimentación que se ubican en la plaza de abastos municipal.

Talleres infantiles en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella programa todos los lunes, martes y jueves, de 16.30 a 17.30 horas, diferentes talleres infantiles para niños y niñas a partir de 4 años.

Exposición en el Museo del Oriente, en Porrúa

El Museo del Oriente, en Porrúa, acoge desde el 2 de abril hasta el 22 de agosto la exposición "Retrato y sociedad", una selección de 42 fotografías y un autorretrato realizados por Daniel Álvarez Fervienza fechados entre 1885 y 1892. Álvarez Fervienza, de Somiedo, compaginó su trabajo como maestro con el oficio de fotógrafo, gracias al que podemos entender cómo se miraba y cómo se representaba una sociedad entera a finales del siglo XIX. El horario de visita del museo es: de martes a jueves, domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas. Viernes y sábados, de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 19.00 horas.

Esculturas de cerámica de Begoña López en Posada de Llanes

El Centro Cívico de Posada de Llanes alberga una exposición de esculturas realizadas en cerámica por Begoña López. La ceramista vizcaína continúa explorando técnicas y procesos y, desde que reside en un pueblo llanisco, trabaja cerca de montañas, bosques y silencios dejando que "surja la inspiración" al tocar el barro. Las piezas están realizadas con barro refractario y esmalte. Además, la exposición incluye cuadros de pequeño formato decorados con pintura acrílica combinada con cerámica de loza o porcelana; algunos de ellos, cocidos mediante la técnica pit fire, que ofrece acabados únicos con efectos ahumados y texturas sutiles. Horario de visita: de lunes a jueves, de 9.30 a 13.00 y de 16.00 a 19.30 horas; viernes, de 9.30 a 14.00 horas.

Exposición en Llanes: "Maestros de la pintura del siglo XX: artistas vinculados a Asturias"

Tras la muestra dedicada a Evaristo Valle y Nicanor Piñole, Llanes se fija en la obra de Orlando Pelayo, Antonio Suárez, Rubio Camín, Aurelio Suárez, Juan Barjola, Eduardo Arroyo y Vaquero Palacios, pintores que tienen en común haber alcanzado su plenitud artística en la segunda mitad del siglo XX y que sin duda son algunos de los grandes pintores vinculados a Asturias (por ser asturianos, haber vivido en Asturias o por la cercanía geográfica), de dicho período. La muestra se exhibe en la Casa Municipal de Cultura de Llanes, en horario de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas; los sábados, de 11.00 a 14.00 horas; los domingos y lunes, cerrado.

Exposición en Llanes: "Indumentaria tradicional del Oriente de Asturias... Por la pinta son de Llanes"

La exposición de indumentaria tradicional titulada "Indumentaria tradicional del Oriente de Asturias… Por la pinta son de Llanes", se puede visitar de martes a sábado en la Casa Municipal de Llanes, en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas. La misma, surge fruto de la colaboración entre la Asociación de Amigos de la Indumentaria Tradicional, la colección Javier Emperador y el Ayuntamiento de Llanes. La exposición cuenta con varios apartados sobre distintos tipos de indumentaria: trajes para el ramu, trajes de uso cotidiano, trajes de cristianar, trajes de labor, complementos y piezas de joyería, etcétera, así como material gráfico, fotografías en su mayor parte. La mayoría de las piezas en exposición son trajes de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX.

Occidente

Museo del Calamar Gigante en Luarca

Este espacio expositivo, ubicado en la calle Nicanor del Campo, 35, de Luarca, contiene la mayor colección del mundo de una especie fantástica que genera mitos y leyendas a lo largo de todo el planeta. En el nuevo museo se pueden ver ahora seis calamares gigantes, además de doce especies de profundidad, 35 ejemplares de otros grandes cefalópodos y seis huesos de algunos de estos animales marinos: dos vértebras, una mandíbula y parte de los cráneos de las especies "Globicephala melas" "Balaneoptera physalus" y "Physeter macrocephalus". La visita tiene una duración aproximada de 45 minutos. Horario: sábados y domingos, de 10.30 a 13.30 y de 16.30 a 19.30 horas. De miércoles a viernes, de 16.30 a 19.30. Lunes y martes, cerrado.

Mercado en Luarca

Los puestos con alimentación, artesanía, jardinería y textil se encuentran en la plaza del Ayuntamiento y la plaza Carmen y Severo Ochoa.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega

El Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil, situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a domingo, de 10.30 a 14.00 horas.

Museo Las Ayalgas de Silviella en Belmonte

El equipamiento acoge una amplia colección de piezas antiguas restauradas y en funcionamiento como vehículos, maquinaria o una fábrica de gaseosa, así como una colección de útiles cotidianos y otra de elementos tradicionales asturianos. Se puede visitar de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.00 horas. Más información en el correo electrónico info@lasayalgas.es o en los teléfonos 985555716 y 696777428.

Parque de la Vida en Luarca

El Parque de la Vida constituye un referente en actividades de divulgación científica a través el estudio del entorno natural, el mundo animal y el espacio. Sobre una parcela de 32.000 m² anexa al Centro de Recuperación de Especies que Cepesma gestiona en La Mata, se ubican estas instalaciones que tienen por objeto el fomento de las energías renovables y el estudio del ambiente. Las visitas requieren siempre reserva previa llamando a los teléfonos 689570708 y 660660400. De lunes a viernes: visitas guiadas solo para centros educativos y grupos de diez o más personas, a las 11.00, 12.00, 16.30 y 17.30 horas. Sábados, domingos y festivos: visitas guiadas, a las 11.00, 12.00, 16.30 y 17.30 horas; visitas no guiadas, 12.00 y 16.30 horas.

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa

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El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un espacio natural situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto de un acantilado, este maravilloso jardín ofrece la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas desde sus miradores. El horario de apertura es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada general es de 5 euros.