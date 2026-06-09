Alianza entre Alsa e Indra para gestionar la red de autobuses del megaproyecto turístico de Qiddiyah, en Arabia Saudí

La compañía de origen asturiano Alsa ha adjudicado a Indra Group la gestión digital de la red completa de autobuses interurbanos que operará en el nuevo megaproyecto de parques turísticos y de ocio de la ciudad de Qiddiyah, situado a 40 kilómetros de Riad, la capital de Arabia Saudí. Indra desplegará una plataforma tecnológica integrada que permitirá monitorizar y controlar en tiempo real una flota de 156 autobuses, 126 de ellos vehículos eléctricos, que prestará servicio a los visitantes de Qiddiyah y que será operada por el consorcio Alsa-Hafil (integrado por la empresa española y su socia saudí) durante ocho años por 500 millones de euros.

La ciudad de Qiddiya contará con 12 parques temáticos, incluido un circuito de Fórmula 1, así como con complejos deportivos, espacios culturales y de ocio. Se prevé que la nueva ciudad tenga una población superior a los 600.000 habitantes y para su desarrollo es clave la conexión por carretera con Riad. El transporte público será operado por Alsa-Hafil y la gestión digital correrá a cargo de otra compañía española, Indra.

Fuentes de Indra destacaron que su solución ofrece una visión integral de toda la red de transporte y supervisa el servicio, desde la puntualidad y regulación hasta la calidad, así como del estado de la infraestructura. Este sistema será clave para la operación de la conexión interurbana Riad–Qiddiyah, facilitando el acceso directo de los visitantes desde la capital, así como del servicio park & ride, destinado a conectar los aparcamientos con los parques de ocio. La solución tecnológica desarrollada por Indra ofrecerá a los viajeros un servicio puntual, predecible y seguro, con información en tiempo real y soluciones que mejoran la accesibilidad y la comodidad. Además, se fomentará el uso del transporte público, contribuyendo a reducir la congestión y las emisiones, en línea con los objetivos de sostenibilidad del proyecto y con la visión de Arabia Saudí de impulsar una movilidad más limpia y eficiente.

Los vehículos de Alsa estarán equipados con sistemas embarcados desarrollados por Indra, que integran tecnologías de última generación como comunicaciones 5G, videovigilancia, conteo automatizado de pasajeros y consolas para conductores, además de soluciones multimedia de información al viajero. La solución tecnológica SAE de última generación se apoya en un Centro de Control de Operaciones en la nube, ya implantado con éxito por Indra en un gran número de ciudades, como Brisbane, en Australia, donde gestiona toda la flota de Brisbane Metro y de manera intermodal a lo largo de 21 kilómetros de vías con vehículos 100% eléctricos.

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Este proyecto se suma a otros despliegues estratégicos de movilidad de Indra en la región, donde la compañía gestiona de manera integral el sistema de ticketing de la red de transporte público de Riad, que incluye la venta de billetes y control de accesos de autobuses, metro y BTR. Asimismo, es el socio tecnológico clave en la operación ferroviaria de la línea de alta velocidad que une La Meca y Medina y mantiene alianzas con Saudi Arabia Railways (SAR) para contribuir con su tecnología a la innovación en la gestión del tráfico ferroviario y la señalización digital en Arabia Saudí.