Los anestesistas del HUCA paralizan la actividad de las tardes en protesta contra la ministra de Sanidad

Los plantes de médicos en demanda de un estatuto jurídico propio se extienden en la sanidad pública asturiana. Los anestesistas del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) han comunicado a las autoridades sanitarias que dejarán de hacer horas extraordinarias a partir del próximo día 15.

“Somos plenamente conscientes del impacto asistencial que esta medida tendrá en las listas de espera quirúrgicas del hospital”, señalan en un escrito dirigido a la consejera de Salud del Principado, Conchita Saavedra; al gerente del Servicio de Salud del Principado (Sespa), Aquilino Alonso; y al gerente del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), Miguel Rodríguez.

Esta decisión de dejar de realizar el trabajo de las tardes (conocidas en el argot sanitario como “peonadas”) ya fue adoptada días atrás por los anestesistas de los hospitales San Agustín (Avilés) y de Jarrio (Coaña), y con anterioridad por profesionales de otros hospitales de todo el país.

En medios sanitarios se da por casi seguro que en los próximos días se sumarán a la protesta médicos -anestesistas y quizá de otras especialidades- de otros centros sanitarios de la región.

Trasladar a la Ministra el "profundo descontento"

Tras un año de huelgas intermitentes en toda España, los médicos asturianos redoblan sus acciones de protesta, con dos reivindicaciones esenciales a las que unos y otros otorgan diferente peso: un estatuto marco exclusivo para los facultativos que reclaman al Ministerio de Sanidad; y un recorte de las guardias de 24 horas, que exigen a la Consejería de Salud.

En este caso, los anestesistas del HUCA se dirigen contra el Ministerio. “Instamos a la Consejería de Sanidad, al Sespa y a la Dirección del HUCA a que, por parte de esta Consejería, se traslade de forma formal y expresa el profundo descontento del colectivo médico a la Sra. ministra de Sanidad, haciendo partícipe al Ministerio de la situación de desamparo institucional que sufren los profesionales. Depende de la voluntad de la Administración abrir el diálogo para que esta situación se reconduzca”, enfatizan.

Excluidos de las decisiones

En su exposición de razones, los anestesistas del HUCA argumentan que “el motivo fundamental que nos empuja a tomar esta determinación es la disconformidad y el hartazgo ante los numerosos acontecimientos, cambios organizativos y toma de decisiones que nos implican y en los cuales, de forma sistemática, no se nos ha incluido ni consultado”.

Y añaden: “Nos parece inaceptable que se legisle o se reorganice la profesión médica ignorando la voz, el criterio técnico y la experiencia de los propios profesionales que sostienen el sistema. Esa falta de consideración institucional rompe los canales de confianza y nos obliga a adoptar medidas adicionales”.

Los médicos del complejo sanitario ovetense precisan que su determinación nace “como consecuencia del conflicto que afecta, desde hace meses, al colectivo médico en todo el país”. Y puntualizan que esta medida surge “de una decisión independiente, consensuada de manera interna y exclusiva por los facultativos de este servicio, al margen de las directrices de cualquier organización sindical”.

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Acerca del impacto de su paro sobre la asistencia, los anestesistas ponen de relieve que activan su protesta “con responsabilidad y con pesar”, y añaden: “No es la opción que deseamos, sino la respuesta proporcionada y legítima de un colectivo que ha agotado las vías ordinarias de diálogo sin ser escuchado”.