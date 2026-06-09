La Cámara de Oviedo emplaza a Barbón a "liderar" la operación de Indra en Barros: "El tiempo se agota"

La Cámara de Comercio de Oviedo ha emplazado al presidente del Principado, Adrián Barbón, a que, "en coordinación con la Oficina de Asuntos Económicos de la Moncloa y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), lidere las gestiones para lograr que Indra adquiera el terreno de Duro Felguera en Barros (Langreo), con el fin de desarrollar la segunda fase de su proyecto industrial en Asturias".

"Esta operación representa una oportunidad estratégica de primer nivel para Asturias, tanto por su capacidad para generar empleo de calidad como por el importante efecto tractor que tendría sobre el tejido empresarial regional, especialmente en ámbitos de alto valor añadido relacionados con la industria, la tecnología y la defensa", ha argumentado la Cámara, que ha advertido de que "el margen para que esta operación salga adelante se agota: ya estamos en el tiempo de descuento". "Asturias no puede permitirse quedarse atrás y perder una inversión de estas características", ha añadido la organización.

La Cámara ha indidcado que "todas las comunidades autónomas están movilizando recursos, capacidades institucionales y alianzas para atraer proyectos vinculados a la industria de la defensa". En este contexto, tal como informó este periódico, existen territorios alternativos que ganan fuerza como candidatos para conseguir la inversión, como As Pontes (Galicia) o la provincia de León.

La institución cameral también ha alertado de que "si Indra finalmente descarta ubicar en Asturias su segunda fábrica, podrían verse comprometidas las expectativas de crecimiento y consolidación ligadas a la inversión prevista en El Tallerón, con el consiguiente perjuicio para la competitividad industrial y la generación de empleo".

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La Cámara recuerda que la SEPI es el principal accionista de Indra, con una participación cercana al 28% del capital social, y que además es el principal acreedor de Duro Felguera tras el apoyo financiero de 120 millones de euros concedido en 2021.