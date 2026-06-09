Los docentes de la concertada convocan una protesta este jueves en Oviedo: "Un mismo servicio público requiere de las mismas condiciones para el profesorado"

"La infrafinanciación afecta desde hace años a la enseñanza concertada", sostienen los docentes. Bajo esta premisa, este próximo jueves 11 de junio, a las 18.00 horas, el sindicato FSIE-Asturias (el mayoritario en España en la enseñanza concertada) ha convocado una protesta en Oviedo en el marco de las movilizaciones que la Federación de Sindicatos Independientes de España viene realizando en todo el territorio español y que finalizarán con una gran concentración ante el Congreso de los diputados. Exigen al Gobierno "una financiación justa que posibilite la reducción de la carga lectiva del profesorado" porque "un mismo servicio público requiere de las mismas condiciones", concluyeron diciendo.

La convocatoria en la capital del Principado será frente a la sede de la Delegación del Gobierno en Asturias. Además de su denuncia por la "infrafinanciación" a la que están sometidos, recuerdan que esa circunstancia deriva que repercute tanto en "unas peores condiciones laborales" de los trabajadores de los centros educativos ( profesorado, técnicos y administrativos y PAS), como al funcionamiento de los centros y, por tanto, en "la calidad educativa del servicio".

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En el proyecto de ley que se encuentra actualmente en tramitación por el Gobierno, recuerdan desde FSIE-Asturias, se contempla la reducción de la carga lectiva para los trabajadores de la enseñanza pública. Sin embargo, advierten, "se vuelve a excluir a los trabajadores de la enseñanza concertada. "Esto se hace pese al reconocimiento por parte del Tribunal Constitucional de la necesidad de un tratamiento homogéneo en cuestiones relacionadas con la función docente para todos los centros sostenidos con fondos públicos, y también pese a las reiteradas solicitudes del Consejo Escolar del Estado pidiendo la reducción de la carga lectiva para los trabajadores de todos los centros sostenidos con fondos públicos", insisten.