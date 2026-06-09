Educación da por logrado próximamente el acuerdo para la paga extraordinaria por antigüedad a los docentes de la concertada: "Es un punto de partida importante"

La consejera de Educación del Principado de Asturias, Eva Ledo, ha recordado este martes ante el anuncio de protestas este próximo jueves del profesorado de la concertada, que se acaba de firmar "muy recientemente" un acuerdo que atendía las peticiones globales que hacían, tanto en condiciones de mejoras salariales como de calidad educativa.

"Estábamos trabajando, de hecho, en poder agilizar el proceso por el que se acredita a los profesores con los que se nutre esta red", ha remarcado Ledo, en respuesta a los medios de comunicación después de presentar en Gijón la oferta de FP de su departamento.

Asimismo, Ledo ha explicado que ya han tenido dos reuniones y va a haber otra más sobre el acuerdo de la paga extraordinaria, que espera que se pueda rematar ya esta misma semana.

"Si hace falta otra más, se hará", ha dejado claro la consejera, quien ha confiado que, en principio, en esta próxima reunión, pueda quedar ya prácticamente cerrado el acuerdo para que los docentes de la concertada puedan contar con esa paga extraordinaria por antigüedad, que era uno de los compromisos adquiridos.

A esto ha sumado que están trabajando también en el tema de la equidad, para lo que están recabando memorias económicas para poder iniciar su tramitación. Ledo ha mostrado su confianza en que desde la Consejería está atendiendo todo lo acordado, y ha agregado: "Es un punto de partida muy importante". Asimismo, recalcó que no ha habido "ningún" acuerdo en los 15 años y por fin se consiguió llegar a uno que permite avanzar a esta red.

"En este momento corresponde trabajar y consolidar lo ya acordado y comprobar que, efectivamente, esos avances son una realidad", zanjó Ledo, quien aseguró que una y otra parte están de acuerdo en que esto es un avance.

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Al tiempo, ha explicado que se ha establecido la comisión de seguimiento, para ir comprobando que esos avances son una realidad. "Entiendo que en esta pauta es en la que tenemos que movernos", ha añadido.