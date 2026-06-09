Los gobiernos autonómicos, incluido el de Asturias, exigen al Ministerio de Sanidad que aplaque las movilizaciones de los médicos
Los consejeros sanidad de las comunidades están reunidos en Madrid para preparar una postura común ante el Consejo Interterritorial de este miércoles
Agencias
Los responsables de sanidad de todas las comunidades autónomas, Asturias incluida, están reunidos en la tarde de este martes en Madrid para tratar de elaborar un documento "consensuado" que remitirán al Ministerio de Sanidad de cara a la reunión del Consejo Interterritorial de Salud de mañana, miércoles.
Los consejeros autonómicos exigen a la titular de Sanidad, Mónica García, que aplaque las protestas de facultativos en todo el país. En el caso de Asturias, las protestas están traduciéndose en los últimos días en una expansión de los grupos de profesionales que deciden suspender la realización de horas extras, con el consiguiente impacto negativo sobre las listas de espera.
La ministra de Sanidad, Mónica García, aplazó a este miércoles la reunión del Interterritorial que estaba prevista para el viernes pasado. En ella se abordará con las comunidades el nuevo texto del Estatuto Marco, cuya aprobación en Consejo de Ministros ha soliviantado a los facultativos de todo el país, así como la situación en la que están las negociaciones con los sindicatos médicos y los motivos de sus protestas.
Asistir o no asistir
Como previa a esta reunión, los responsables de todas las comunidades autónomas mantiene esta tarde un contacto con el fin de elaborar un documento compartido de cara al Consejo Interterritorial, según ha explicado el consejero vasco, Alberto Martínez, quien adelantó que incluso Asturias, gobernada por los socialistas, "va a firmar" ese documento.
Según Martínez, después de esta reunión de las comunidades, cada una de ellas decidirá si mañana acude al interterritorial. El Gobierno vasco tiene adoptada una decisión al respecto, que no ha querido desvelar aunque ha recordado que su posición de partida es acudir siempre a las mesas de negociación y diálogo.
A juicio del Gobierno vasco, el Ministerio ha actuado "tarde y de forma inadecuada" en esta cuestión, porque primero ha aprobado el proyecto de ley y después ha convocado a las comunidades autónomas. Tras afirmar que esto es una "falta de respeto institucional", Martínez ha considerado que esta forma de actuar sitúa el debate en un terreno que "jurídicamente no se sostiene" porque ya se está en fase de alegaciones y se plantean cuestiones en el Consejo Interterritorial que "corresponden al ámbito de la negociación colectiva".
Es competente el Interterritorial
"Así nos lo han hecho ver diferentes sindicatos que habían apoyado el Estatuto Marco a través de una carta que nos han dirigido a todas las comunidades autónomas en las que nos recuerdan que lo que se plantea el orden del día corresponde, según la legislación vigente, al ámbito de la negociación colectiva y que, por tanto, no seríamos competentes" para tomar decisiones, ha argumentado.
El consejero ha asegurado que la posición de Euskadi respecto del Ministerio no se debe a una "diferencia política", sino a un "problema de fondo en la forma de gestionar el diálogo".
Ha recordado que la aprobación del Estatuto es una competencia estatal pero el Gobierno Vasco sigue trabajando para paliar las consecuencias de las huelgas y mejorar las condiciones laborales de los médicos en Euskadi.
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