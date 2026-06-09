"Haber" en vez de "a ver", "llendo" y el lío de los "porqués": las faltas de ortografía más frecuentes en la PAU, que restan hasta 2 puntos a los estudiantes

Miles de jóvenes se enfrentan este mes en toda España al examen más importante de sus vidas: la PAU. En Asturias, un total de 5.157 estudiantes de Segundo de Bachillerato (44 más que el año pasado) ya realizaron la semana pasada la prueba de acceso a la universidad y están a la espera de las notas. Este martes fue el turno de los alumnos catalanes, que arrancaron con el examen de Lengua Castellana y Literatura, coincidiendo con la visita del Papa a Barcelona.

La PAU de este año pasará a la historia por ser la más vigilada, al utilizarse sistemas de detección de frecuencias para localizar posibles dispositivos tecnológicos de apoyo en los exámenes, como pinganillos, textiles o gafas de inteligencia artificial, y luchar así contra el "copieteo".

Los correctores cada vez miran con más lupa los exámenes. La Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) solicitó unos criterios de corrección más homogéneos entre comunidades. La penalización podría ser del 20%, es decir, dos puntos, en Lengua Castellana, de un 10% (un punto) en lengua extranjera y de un 15% (un punto y medio) en el común de las materias restantes. En Asturias, tal como detalló el vicerrector de Estudiantes, cada falta bajará 0,1 puntos. Desde el año pasado, las pruebas son corregidas por un mayor número de profesores, que valoran más la coherencia, cohesión y la corrección gramatical a la hora de establecer las calificaciones.

¿Y cuáles son las faltas de ortografía más frecuentes? Aunque no hay datos oficiales facilitados por las universidades, la editorial Rubio ha publicado los ocho errores de ortografías más frecuentes entre los jóvenes de hoy en día, que se pueden aplicar perfectamente a la selectividad. Son, entre otros, la clásica confusión entre "a ver" y "haber", escribir "llendo" en lugar de "yendo" y las dudas con los "porqués".

"A ver" y "haber"

En el primer puesto, están "a ver" y "haber". "Aunque 'a ver' y 'haber' se pronuncian de la misma forma, deben distinguirse adecuadamente en la escritura", advierte la RAE. Así, "a ver" se emplea en tono interrogatorio para solicitar al interlocutor que nos deje ver o comprobar algo. Expresa, en general, expectación o interés por saber algo; se utiliza también para llamar la atención del interlocutor (A ver, ¿has hecho lo que te dije?); y equivale a claro o naturalmente como aceptación de algo. Haber, por su parte, puede ser un verbo (Haber venido antes) o como sustantivo (Su haber era más bien escaso).

"Hay", "ahí" y "ay"

Otro fallo frecuente es no saber diferenciar bien entre "hay", "ahí" y "ay". La Real Academia de España saca de dudas con este resumen: "Hay es una forma del verbo haber: ¿Qué diferencia hay entre eso y aquello? Ay es interjección: ¡Ay, si pasa algo en nuestra ausencia! Ahí es adverbio de lugar: Recuerda que yo estaré por ahí si pasa algo".

"Hechar" y "llendo"

Otra falta que cometen a menudo los jóvenes es escribir "hechar" con H, cuando en realidad se refieren al verbo echar sin H. También suelen hacerse un lío con el gerundio del verbo ir. Ponen "llendo", cuando esta grafía no existe. Es "yendo". Asimismo, no saben cuál es la diferencia entre "valla" y "vaya". Valla es un cierre, mientras que vaya puede ser el verbo ir o una exclamación: ¡Vaya pena!

"Porqué", "porque", "por qué" y "por que"

Los jóvenes también suelen hacerse un lío gordo con los "porqués". La RAE lo explica así. "Porqué es un sustantivo masculina que significa "causa, motivo o razón" y se escribe con tilde por ser palabra aguda terminada en vocal. Por qué introduce oraciones interrogativas y exclamativas causales o no causales: ¿Por qué no viniste ayer a la fiesta? Porque se trata de una conjunción átona, razón por la que se escribe sin tilde: "No fui a la fiesta porque no tenía ganas". Un ejemplo de por que separado y sin tildes: este es el motivo por (el) que te llamé.

¿Cuándo se escribe por que o porque? "Se admite la doble grafía cuando la preposición "por" encabeza un complemento de régimen, esto es, cuando viene exigida por un verbo, un sustantivo o un adjetivo, e introduce una subordinada con el verbo en subjuntivo y sentido final: "Rogué por que/ porque cambiara de opinión".