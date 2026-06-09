La patronal Otea se planta ante la tasa turística: "Es una demagogia y un engaño a los asturianos"

Los hosteleros asturianos han alzado la voz contra la tasa turística. Así lo dejaron patente en su asamblea ordinaria de la patronal Otea, celebrada este martes en el Centro de Formación en Olloniego.

El presidente de la entidad en Asturias, Javier Martínez, aprovechó su intervención (la primera desde que fue nombrado en el cargo el pasado diciembre) para lanzar un mensaje contundente contra la implantación del nuevo impuesto. Un debate que, a su juicio, "condiciona todo lo demás" en el futuro del sector. Martínez fue claro en su posicionamiento. "Mantenemos una oposición total y absoluta a la implantación de este gravamen", afirmó, pese a reconocer la "honestidad" y la "disposición al diálogo" por parte del Gobierno del Principado. No obstante, lamentó que desde el Ejecutivo autonómico hayan sido "totalmente impermeables a nuestros argumentos".

El presidente de Otea defendió que gravar la actividad turística sería un error estratégico en un momento delicado para el sector. "Penalizar fiscalmente a una actividad que tira del PIB y el empleo asturiano nunca será la solución", subrayó. En este sentido, advirtió de que la realidad de las empresas pasa por un incremento constante de costes (energía, suministros o materias primas) que ya están reduciendo los márgenes de rentabilidad.

En la misma línea se pronunció su antecesor, José Luis Almeida, que actualmente es el presidente de Hostelería de España. "La tasa turística es una demagogia y un engaño a los asturianos", enfatizó Almeida quien añadió que el gravamen es, en realidad, "un impuesto encubierto a las vacaciones". "La mejor ayuda social que hay en España es la hostelería y el sector necesita ayuda", subrayó.

Una idea compartida por los empresarios. María Calvo, presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), consideró que "no es el momento de crear barreras y poner obstáculos". Todo ello en un contexto en el que el turismo en Asturias ha caído, ligeramente, según los últimos datos de INE.

La viceconsejera de Turismo, Lara Martínez, afirmó que las críticas "proceden" y de ellas "tomará nota" el Principado. "Me considero parte del sector y trabajo cada día para que vaya lo mejor posible", confesó. "La intención del Gobierno es seguir trabajando mano a mano con el sector", aseguró, por su parte, la vicepresidenta Gimena Llamedo.

Mejor conectividad

Javier Martínez, presidente de Otea Asturias, alertó de otros problemas estructurales como la falta de personal cualificado y el absentismo laboral, que calificó como "una auténtica lacra para la competitividad empresarial". Y situó como prioridades urgentes la mejora de las comunicaciones, con especial énfasis en la supresión del peaje del Huerna. "Es una barrera histórica para nuestra competitividad", afirmó.