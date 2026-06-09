La oposición critica al consejero Calvo por la gestión de Cogersa: "Es un maestro de las evasivas"

La oposición al Gobierno regional (PSOE e IU) intentó arrinconar esta mañana al consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, tras los últimos acontecimientos en el Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa), del que el titular de Movilidad es presidente.

La ausencia de un plan definido sobre qué hacer con los residuos que genere la planta de fracción resto, conocida como la Plantona, una vez vuelva a funcionar a pleno rendimiento, fue el argumento utilizado por Vox y Foro Asturias durante la primera jornada del pleno. Los diputados fueron especialmente duros con Calvo.

"Usted es un maestro de las evasivas; es una evasiva en sí mismo", le reprochó Gonzalo Centeno (Vox). Por su parte, Adrián Pumares, de Foro, criticó la falta de concreción del Consejero e insinuó que Calvo "mintió" al presidente del Principado en relación con la gestión de los residuos.

"Es verdad que Cogersa tiene sobre la mesa enviar el combustible sólido recuperado (CSR) a otras comunidades y estaría bien que lo aclarase. O miente el presidente o le miente usted al presidente", aseguró el portavoz de Foro. Cogersa, como publicó LA NUEVA ESPAÑA, contemplaba como alternativa trasladar el CSR sobrante a la cementera de La Robla (León). Izquierda Unida, al conocer esa posibilidad, cargó contra el PSOE, que posteriormente rechazó la existencia de esta propuesta.

Calvo defendió la "fortaleza" de Cogersa, aseguró que "el sistema funciona cada día, no hay ningún apocalipsis" y cargó contra el "show" de Vox. "En Cogersa ha habido problemas y ustedes los recogen. Otros estamos para trabajar y otros hacen su comedia", respondió a Centeno.

En otoño

El Consejero no aclaró qué hará Asturias con los residuos restantes de la Plantona, que acabarán colapsando el vertedero de Cogersa si no se encuentra una solución. La instalación se dedica a reutilizar la basura procedente de la bolsa negra, recuperando de forma automática materiales que no han sido separados previamente por los ciudadanos. Sin embargo, existe una parte de esos residuos, la denominada fracción resto, que no tiene aprovechamiento.

Asturias carece de una incineradora, a diferencia de otras comunidades autónomas, y debe concretar un plan para gestionar esos residuos si quiere evitar posibles sanciones europeas. El Principado está preparando el plan de residuos, estando caduco el anterior.

Calvo señaló que, una vez que la Plantona —inutilizada desde abril de 2024 por un incendio— esté plenamente operativa, previsiblemente en otoño, "se abordará ese debate, que requiere acuerdo". Pumares preguntó cuándo se analizaría esta cuestión en la Junta General y esa fue la respuesta del Consejero. "Hay alternativas que deben abordarse en otoño, cuando esté en marcha la Plantona, y no distraigamos el debate", afirmó. "Su inacción va a aplazar el problema y provocará que los asturianos paguemos más por la basura", vaticinó Pumares.

La Plantona ya debería estar parcialmente reactivada. El plan previsto contemplaba que comenzara a operar con un turno de trabajadores el pasado 18 de mayo, pero ese calendario no se ha cumplido. Según explicó Calvo, Valtalia, la empresa gallega que construyó la planta y que iba a encargarse inicialmente de su explotación, solicitó un aplazamiento. Pero no se han dado más explicaciones al respecto.

El Consejero admitió que en Cogersa "ha habido problemas, que tienen que ver con la tensión asociada a una instalación como la Plantona", aunque pidió "no señalar solo aquello que crea problemas, sino defender un modelo que funciona cada día".

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Además, destacó que "es necesario que haya un nivel de exigencia en la gestión y es lo que ha planteado este Gobierno".