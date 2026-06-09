La parálisis de una instalación clave para la gestión de residuos en Asturias: por qué es tan importante la Plantona, para qué sirve y el riesgo de sanciones millonarias

Todos los problemas por los que atraviesa el Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa) tienen relación directa con una infraestructura: la planta de fracción resto, bautizada popularmente por su gran tamaño como la Plantona. La instalación fue inaugurada en enero de 2024 y quedó calcinada por un voraz incendio apenas tres meses después, en abril de ese mismo año. Desde entonces, permanece inutilizada, provocando constantes quebraderos de cabeza al Gobierno regional (PSOE e IU), que dirige Cogersa junto con los ayuntamientos.

¿Qué es la Plantona y para qué sirve?

La Plantona es una planta de reciclaje situada en Serín, donde Cogersa tiene su sede, y ocupa una superficie de 40.000 metros cuadrados. Su construcción comenzó en el verano de 2021, después de que el Principado renunciase al proyecto de la incineradora, al que se oponía IU. La inversión ascendió a 62 millones de euros. La planta empezó a operar el 4 de enero de 2024 y fue inaugurada oficialmente el día 18 de ese mismo mes.

Su utilidad es clave: reciclar de forma automática los residuos de la bolsa negra, donde acaba la basura que no ha sido separada previamente por el ciudadano. Mediante modernas máquinas y cintas de clasificación, la instalación es capaz de recuperar materiales aprovechables de esos residuos mezclados. El objetivo final es aumentar la tasa de reciclaje de Asturias, que cuando la planta entró en funcionamiento rondaba el 24%, muy lejos del 55% exigido por la Unión Europea.

¿Por qué es tan importante para Asturias?

Asturias arrastra desde hace décadas un problema de fondo: qué hacer con cientos de miles de toneladas de residuos que no se reciclan ni tienen un destino útil. El vertedero tiene una vida limitada y, al no existir una incineradora, una parte importante de la basura carece de una solución definitiva.

La Plantona no resuelve por completo ese problema, pero sí contribuye a aliviarlo. Está previsto que por sus instalaciones pasen cada año más de 400.000 toneladas de residuos. A partir de ellos, la planta puede producir el denominado combustible sólido recuperado (CSR), un material que podría utilizarse en determinadas industrias e incluso en algunas centrales térmicas, aunque su destino definitivo sigue sin estar plenamente definido.

La capacidad de tratamiento de la planta se divide en dos grandes áreas: más de 300.000 toneladas anuales de residuos procedentes de la bolsa negra y unas 75.000 toneladas de residuos industriales no peligrosos. De ese volumen se podrían recuperar unas 80.000 toneladas de plásticos, metales y papel-cartón; 40.000 toneladas de material orgánico bioestabilizado; y alrededor de 150.000 toneladas de CSR.

Sin embargo, el sistema sigue generando unas 90.000 toneladas de rechazo, residuos sin aprovechamiento posible que continúan depositándose en el vertedero. La Plantona permitirá reducir de forma significativa la cantidad de basura destinada al vertido, pero no eliminará por completo el problema. Además, el Principado sigue teniendo pendiente definir una solución estable para el CSR.

¿Cómo se trabajaba en la Plantona y por qué está inutilizada?

Antes del incendio, la planta recibía alrededor de 100 camiones al día y en ella trabajaban 59 empleados repartidos en dos turnos.

Desde el 24 de abril de 2024 permanece fuera de servicio a causa del incendio que arrasó las instalaciones. La reactivación parcial ya debería haberse producido, pero los plazos anunciados se han incumplido. Trabajadores de Valtalia, la empresa gallega que construyó la planta, llegaron a ser citados para reincorporarse el 18 de mayo, aunque pocos días antes se les comunicó que el regreso quedaba suspendido, tal como ha publicado en exclusiva LA NUEVA ESPAÑA. La compañía solicitó una ampliación de los plazos, si bien no han trascendido las razones concretas.

El objetivo del Principado es que la Plantona vuelva a funcionar a pleno rendimiento durante el otoño.

¿Por qué Asturias se expone a multas comunitarias?

La normativa europea es cada vez más exigente en materia de residuos. Una directiva establece que todos los residuos deben ser tratados antes de su depósito en vertedero, lo que impide almacenar directamente la basura sin un tratamiento previo.

La "sentencia Malagrotta" del Tribunal de Justicia de la Unión Europea marcó un punto de inflexión. El fallo sancionó al vertedero de Roma con una multa de 40 millones de euros, además de otros 40 millones por trimestre, por incumplir esta obligación. La resolución reforzó la interpretación de la normativa comunitaria sobre tratamiento previo de residuos.

Actualmente, al no estar operativa la Plantona, la basura generada en Asturias acaba directamente en el vertedero, lo que sitúa a la comunidad en una posición comprometida respecto a esa legislación.

Precisamente, la construcción de la planta respondía en gran medida a la necesidad de evitar este escenario. De hecho, la Comisión Europea anunció en 2024 que llevaría a España al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber aplicado los requisitos soliticados en la gestión de residuos. Europa identificó 195 vertederos ilegales, pero Asturias se quedó fuera de ese procedimiento, según fuentes del Gobierno central. Europa envió una carta de emplazamiento que afectaba 11 comunidades, pero no a Asturias, ya que acababa de hacer la Plantona y por ese motivo esquivó una posible infracción. Por tanto, la puesta en marcha de la Plantona es básica para que la región pueda evitar problemas comunitarios.

¿Qué ocurre en Asturias?

Desde 2025, y en aplicación de la Ley de Residuos aprobada en 2022, el Estado obliga a repercutir directamente a la ciudadanía el coste de la gestión de los residuos a través de los ayuntamientos. Esto se traduce en una tasa específica que los principales municipios asturianos ya venían cobrando desde hace años.

La medida deriva de una directiva comunitaria de 2018 que concedía un plazo de tres años para implantar este sistema, dado que la mayoría de los territorios españoles —entre ellos Asturias— se encontraban lejos de los objetivos de reciclaje marcados por Bruselas.

La meta es alcanzar una tasa de reciclaje del 60% en 2030 y seguir incrementándola de cara a 2035, unos objetivos que Asturias aún tiene muy lejos y para los que la Plantona está llamada a desempeñar un papel fundamental.