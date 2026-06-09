En la imagen, Gonzalo Fernández Suárez, caña en mano, en el río Narcea, en una jornada de pesca.

Aumento de la temperatura del agua

Otra de las variables que afectan a los salmones es el cambio climático, con una intensa subida de la temperatura del agua tanto en el mar como el río. «Eso está afectando a las rutas de retorno del salmón y se observa en especies de aguas calientes que están en el Cantábrico», comenta Díaz. También el aumento de temperatura del agua fluvial, sobre todo en los meses de diciembre y enero cuando se produce el desove de la especie, está lastrando la viabilidad de las huevas. La Facultad de Biología de la Universidad de Oviedo realizó un estudio en el centro de alevinaje de la Sociedad de Pescadores «Las Mestas del Narcea», en el que se comprobó que las huevas de salmón tienen una alta tasa de mortalidad a partir de 12 grados y que se mueren por completo al alcanzar los 13º. Y los ríos asturianos han registrado temperaturas de 14 grados en esas fechas en los últimos años impidiendo así la freza del salmón.

Vedar los ríos

Son muchos los problemas que afectan a la especie y también se plantean varias soluciones para frenar la caída de la población salmonera y favorecer su conservación. Una de las medidas que se han puesto sobre la mesa y que cobra cada vez más relevancia es la posible veda de la pesca para las próximas temporadas. Dar un descanso a las cuencas fluviales para que los salmones se recuperen. «Es necesaria y obligatoria porque hay que proteger la especie, lo poco que tenemos ya», afirma Díaz. Para Amantegui, «la veda por sí sola no va a arreglar nada porque el daño no es de las cañas, es un cóctel de cosas en el que la Administración tiene que poner cartas en el asunto para cuidar los ríos». Los aficionados consideran que la veda como única medida no será la solución. Temen que provoque el auge del furtivismo y entienden que es necesario aplicar al mismo tiempo otras medidas que refuercen la presencia de la especie en los ríos cantábricos como son las repoblaciones. Pero avisan: es necesario incrementarlas en un alto porcentaje para poder realizar sueltas de millones de crías con el objetivo de que sobreviva el mayor número posible. «No me parece que sea una solución porque se vedó el Navia y el Porcía y no hubo un salmón más. Si vedas y no haces nada más por el río no servirá de nada. Hay que repoblar pero, claro, la tasa de retorno es uno de cada mil que se sueltan, por lo que sería necesario echar millones de esguines a los ríos para que tuviera un efecto real sobre la especie», aprecia Fernández.