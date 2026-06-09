La plantilla de Santa Bárbara en Trubia prepara movilizaciones contra la "paralización" de contratos del Gobierno

Los representantes de los más de 800 trabajadores que la empresa de defensa Santa Bárbara tiene en su fábrica de Trubia (Oviedo), así como de los más de 400 de la planta de Alcalá de Guadaira (Sevilla), están ultimando próximas movilizaciones que, en este caso, no se dirigirán contra la cúpula de la compañía, sino contra su principal cliente: el Ministerio de Defensa. La razón, según trasladan fuentes sindicales de la empresa, es la "paralización" de varios contratos pendientes de ejecutar en las dos factorías.

El principal retraso que está causando "indignación" en la plantilla trubieca es el del Vehículo de Apoyo de Cadenas (VAC). Se trata de un contrato adjudicado al consorcio Tess Defence, formado por Indra (que tiene el control del accionariado), Santa Bárbara, Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) y Sapa. Tal como publicó LA NUEVA ESPAÑA, la formalización del contrato de ejecución por parte del Ministerio (un paso administrativo sin el cual Santa Bárbara no puede iniciar los trabajos) se ha aplazado a septiembre, cuando el calendario original lo había fijado el pasado abril.

Otro proyecto atascado en Trubia, añaden las fuentes consultadas, es el de la puesta a punto de cañones de artillería de 155 milímetros. El contrato se anunció en el BOE en enero. Por su parte, la mayor preocupación en las instalaciones sevillanas es la demora en los mantenimiendos de los blindados "Pizarro" y "Leopard".

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En la plantilla de Santa Bárbara advierten de que ya se atisba en el horizonte el momento en el que estas paralizaciones pueden empezar a tarducirse en salidas de personal: "En estos momentos hay carga de trabajo hasta enero, pero a partir de entonces, si no se ponen en marcha los contratos pendientes, empezará a haber despidos de personal eventual".