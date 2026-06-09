El precio final de los alimentos está libre de márgenes "abusivos", afirma un estudio

El precio final de los alimentos está justificado por los costes reales, los riesgos asumidos y las inversiones realizadas en cada etapa de la cadena, según un estudio presentado ayer por el profesor de Economía Manuel Hidalgo. El informe, elaborado "para superar los análisis simplistas que comparan únicamente el precio en origen y el precio al consumidor", descarta la existencia generalizada de "márgenes abusivos" o intermediarios especulativos.

El trabajo, titulado "Análisis de la cadena de valor agroalimentaria: metodología para la comparación precisa de precios origen-destino", fue presentado en Madrid en un acto organizado por la patronal de los supermercados, Asedas, y la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería (CAEA). Al evento asistió José Miguel Herrera, director general de Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Hidalgo sostiene que los enfoques que se limitan a confrontar precio de origen y precio final generan distorsiones sistemáticas. Estas incluyen la invisibilización de los eslabones intermedios, la mezcla errónea de funciones económicas distintas, la ignorancia del factor temporal de las campañas agrícolas, la subestimación de la complejidad técnica y el cuestionamiento implícito de la legitimidad de los servicios prestados. Según el economista, "estas limitaciones fomentan percepciones erróneas y pueden derivar en soluciones populistas, mientras que un análisis riguroso demuestra que los precios responden a factores económicos legítimos".

El estudio propone una metodología basada en seis requisitos fundamentales para cualquier análisis serio: exhaustividad en la identificación de todos los eslabones (con sus funciones, costes, valor añadido y riesgos), precisión en la definición de precios (considerando calidad, disponibilidad y temporalidad), validación multi-fuente de datos, representatividad estadística de las muestras y actualización sistemática con seguimiento periódico.

La metodología diferencia cuatro niveles comerciales claros: origen (producción primaria), transformación (manipulación y procesado), mayorista (plataformas, distribución y logística) y minorista (venta al consumidor). De esta forma, se reconoce la "complejidad real" de las cadenas agroalimentarias españolas.

El informe aplica esta aproximación a cinco cadenas concretas: aceite de oliva, leche, pollo, limón y patata. En cada una se detalla el valor añadido que aporta cada eslabón y los costes específicos que soporta, mostrando cómo se construye el precio final.

Sin especulación

Entre las conclusiones del documento destaca "la alta eficiencia alcanzada por la cadena agroalimentaria española tras décadas de innovación tecnológica y optimización de procesos". Además, las variaciones de precios entre campañas "se atribuyen principalmente a factores como las condiciones climáticas o la disponibilidad de variedades, y no a prácticas especulativas".

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Manuel Hidalgo es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Sevilla y doctor por la Universidad Pompeu Fabra. Ha sido Secretario General de Economía de la Junta de Andalucía (2019-2020) y director de la Agencia Andaluza de la Competencia y de la Regulación Económica (2020).