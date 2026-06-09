El presidente del TSJA niega "caos" en la implantación de la Oficina Judicial, pero admite "algunas disfunciones"

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Jesús María Chamorro, negó este martes, antes de la reunión de la comisión mixta Principado-TSJA, que la implantación de la Oficina Judicial haya provocado una situación de "caos", tal como denunciaron algunos magistrados. No obstante, admitió "algunas disfunciones" ante un cambio “importante y con mucho calado”.

“Ahora mismo los tribunales de distancias están resolviendo lo que entró ya hace siete u ocho meses, lo que entró antes y se tramitó antes de esta nueva organización”, explicó Chamorro, quien advirtió de que será necesario esperar para comprobar si el nuevo modelo mantiene los buenos datos que, a su juicio, tuvo tradicionalmente la justicia asturiana.

El presidente del TSJA prevé un desfase inicial, con un posible descenso de asuntos resueltos, una posterior recuperación y una estabilización que, según estimó, podría apreciarse ya avanzado 2027.

A pesar de este optimismo, Chamorro reconoció que aún queda trabajo por hacer. En Oviedo, “tratar, fundamentalmente, de buscar sedes judiciales adecuadas para albergar todos los servicios que ahora tienen los tribunales de distancia”. También tener una digitalización con una asistencia técnica y una formación adecuada para todos los que usen los sistemas digitales, “que ahora son el fundamento de la relación entre tribunal y oficina”; y también una mayor formación especialización y estabilidad del personal funcionarial.

Respecto a si la unificación de sedes en Oviedo se resolverá antes de final de año, se mostró confiado, pero cauto: "Hace tiempo que lo espero, pero no tengo datos para afirmarlo".

Comarcalización juzgados de la Violencia sobre la Mujer

El presidente del TSJA también puso el foco en los efectos de la comarcalización de los juzgados de Violencia sobre la Mujer en Gijón, señalando que, al no haberse modificado la ley de Planta Judicial, se están produciendo desajustes. "Aunque el delito se cometa en Llanes y se instruya por el juzgado de Gijón, al final el enjuiciamiento va a seguir viniendo a Oviedo, que es un juzgado que está con mucha carga competencial", explicó

En este sentido, recordó que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) determinó en su día que uno de los cuatro juzgados de lo Penal de Oviedo asumiera en exclusiva estos juicios. Para paliar la carga, el TSJA ya incorporó a una magistrada de refuerzo hace ocho meses, pero el presidente urgió al Principado a mejorar los medios materiales y de personal.

"Necesitamos un mejor reforzamiento en cuanto a la oficina judicial; funcionarios especializados en violencia de género en el enjuiciamiento, no en la instrucción", reclamó. El objetivo, subrayó, es evitar suspensiones y agilizar las sentencias.

Reforma del Palacio de Justicia

Por su parte, el consejero de Hacienda y Justicia, Guillermo Peláez, recogió el guante e incidió en que el Ejecutivo autonómico abordará una reforma en el Palacio de Justicia de Llamaquique (Oviedo) para dotar a la ciudad de un juzgado de violencia sobre la mujer "acorde a los tiempos actuales" que cuente con circuitos diferenciados para "impedir la confrontación visual entre la víctima y el agresor".

“No es que hayamos entrado en la oficina judicial y esté todo normal; precisamente ahora es cuando en la praxis vemos cómo implementarla más allá del texto legislativo”, insistió.

También confirmó la implantación de la plataforma de gestión judicial Atenea y la necesidad de reforzar la formación del personal, especialmente en materia de violencia sobre la mujer y en el caso de interinos que ocupan vacantes.