Revilla vuelve a defender la virilidad del oso cántabro "Furaco", que no consiguió preñar a las hermanas asturianas "Paca" y "Tola": "Lo trajimos de vuelta a Cabárceno y no paró de hacer oseznos"

Haciendo honor al título del programa de televisión en el que fue entrevistado por Mercedes Milá, "Me meto en un jardín", de La 2 de RTVE, el expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla se metió de lleno en un jardín. En el de los osos "Furaco", macho reproductor del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, y "Paca" y "Tola", las hembras que fueron rescatadas en Asturias tras quedarse huérfanas por matar un furtivo a su madre y que se convirtieron en un símbolo de la conservación en España. "Furaco" estuvo nueve años en el cercado de los Valles del Trubia, tras fracasar su intento de preñar a las osas asturianas.

"Hicieron mucha mofa de mi persona diciendo que habíamos mandado un oso que había salido rana. Trajimos al oso aquí y no paró de hacer osos. El problema es que el cambio de Cantabria a Asturias y probablemente la alimentación no le sentaba bien… O que las ranas eran ellas. Que esto es cosa de dos... Y no hubo manera", espetó Revilla a Mercedes Milá, durante su visita a Cabárceno.

Las osas echaron a correr cuando vieron a "Furaco"

El ex presidente recordó la historia. A su manera. "Este espacio dio la vuelta al mundo cuando un presidente de Asturias que ya murió, Tinín (Tini Areces), me llama y me dice que han capturado a dos osas y que necesitarían un reproductor para a ver si conseguían tener descendencia. Yo vengo al parque y pregunto: '¿Dónde tenemos el mejor oso?' Y era un oso que se llamaba 'Furaco', que tenía acreditados 62 descendientes. Y allí fui con el oso. Cuando las osas le vieron, echaron a correr. Era un cacho bicho enorme. Las osas se escondían de él. Estuvo cinco años allí (en realidad fueron nueve) y no hubo manera de que hubiese descendencia".

Una de las montas que protagonizaron "Furaco" y "Tola" en el cercado de Santo Adriano / LNE

"Furaco" llegó al cercado asturiano en 2008 y las montas que protagonizó con "Tola" en 2009 hicieron creer en la posibilidad de la reproducción. Sin embargo, ese objetivo nunca llegó. Contra todo pronóstico, cuando ya se habían abandonado todas las esperanzas de que tuviera crías, "Tola" sorprendió en enero de 2013 a todos los expertos pariendo a una cría que murió poco después de nacer, previsiblemente aplastada por ella misma. La necropsia practicada en la Facultad de Veterinaria de León reveló que la osezna no tenía encéfalo y presentaba un esqueleto "con cierto grado de inmadurez", así como malformaciones relacionadas con un desarrollo anómalo del tubo neural.

"Furaco" regresó a Cantabria en junio de 2017. Pocos meses después, en enero de 2018, falleció "Tola" a los 29 años de vida. Su hermana "Paca" murió en abril de 2025 tras haber sido sacrificada por la Fundación Oso Asturias, responsable de su cuidado, "para evitarle un mayor sufrimiento". El ejemplar tenía 36 años, el equivalente a unos 100 en un humano.