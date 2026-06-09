La Universidad de Oviedo da marcha atrás en la corrección del examen de Lengua de la PAU y admitirá el criterio de los profesores

La revuelta de profesores de Lengua de Bachillerato por los criterios de corrección en el examen de Lengua y Literatura de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) ha hecho que la Universidad de Oviedo rectifique. "La selectividad es un examen en el que cualquier décima puede contar; no pueden jugar de esa manera en contra de los chavales", lamentan varios profesores que en la tarde del domingo, tal como adelantó en exclusiva LA NUEVA ESPAÑA, se movilizaron para tratar de que los coordinadores del examen no aplicasen el criterio de corrección que pretendían establecer a fin de no perjudicar a los estudiantes, puesto que no los habían establecido con anterioridad a la PAU.

La frase subordinada que se tenía que analizar en el examen y generó controversia era la siguiente: "Es imposible predecir si el bullying se aclimatará para siempre a la lengua española". Los coordinadores de la prueba defendían que el infinitivo no debía computar como verbo, pero los profesores de Lengua denunciaron que ese criterio no había sido compartido antes del examen.

"La mayoría no van a ser Filólogos, y algunos pueden venir de otras comunidades en la que los infinitivos sí son considerados verbos", explican los docentes que se movilizaron. Los coordinadores encargados de la corrección informaron al profesorado a través de un escrito en "Teams" de que las estructuras de infinitivo no pueden analizarse como subordinadas "al no tener verbo conjugado", por lo que "no habría oración". Sin embargo, este lunes recibieron un mensaje advirtiendo de que el Vicerrectorado "aceptaba la respuesta de oración en infinitivo".

La noticia cayó entre el profesorado con "alegría" y "alivio". "Los perjudicados eran los alumnos", explican, al tiempo que lamentan que en la reunión de principio de curso no se les informase de esa penalización. De hecho, una profesora preguntó, precisamente, si se aceptarían distintos puntos de vista en la terminología gramatical. Una cuestión en la que se consideró la flexibilidad siempre y cuando "estuviera bien argumentado o fuese coherente".

El Vicerrectorado de estudiantes, por su parte, ha solicitado un informe con el objetivo de estudiar el caso. Además, indican que "la corrección se aplicará siguiendo los criterios de corrección establecidos en la ficha de la asignatura, aplicados, en caso de discrepancias, de la forma más favorable para el estudiantado".

"Es lo mejor que podían haber hecho porque la selectividad debe de ser una prueba que mida los criterios básicos, sin que se juegue con el futuro de los estudiantes", argumentan los docentes.