"La vía fiscal asturiana nos está haciendo perder proyectos y empleo", advierte la empresa familiar

El presidente de la Asociación Asturiana de Empresa Familiar (Aefas), Íñigo Cabal, ha advertido este martes de que la denominada «vía fiscal asturiana» «está mermando contribuyentes y haciendo perder proyectos, empleo y potencialidad para crecer en población en Asturias».

Durante la clausura de la asamblea anual de la entidad en Las Caldas (Oviedo), Cabal ha subrayado que «casi el 50% de nuestros presupuestos se cubre con la recaudación del IVA y del IRPF, precisamente los impuestos más vinculados a población, empleo y consumo». Según el empreasario, la actual fiscalidad «está mermando contribuyentes y haciendo perder proyectos, empleo y potencialidad para crecer en población». La consecuencia, ha añadido, es que «no recaudamos todo lo que nuestro potencial nos permitiríamos, perdemos peso en el conjunto de la riqueza del país y la oportunidad de dar más y mejores servicios a los asturianos».

Cabal ha asegurado que la vía fiscal asturiana «no es lo que necesitan las empresas asturianas ni una clase media cada vez más penalizada fiscalmente». «No es cierto que beneficie a la clase media», ha sentenciado, poniendo como ejemplo que «las deducciones asociadas a la enfermedad celiaca tienen un límite en la base de 35.000€, y así muchas otras».

El dirigente ha centrado buena parte de su intervención en cómo el impuesto de Sucesiones y donaciones "penaliza especialmente a las empresas familiares asturianas". Estas, ha señalado, "por su carácter conservador y su ánimo de perdurar, mantienen posiciones de tesorería superiores a otros tipos de sociedades". «En Asturias esta característica nos penaliza especialmente mientras que, en otros territorios, el impuesto está bonificado y por tanto los herederos del empresario fallecido no tributan ni por una excesiva tesorería ni por cualquier otro patrimonio de este», ha explicado.

Como solución, el presidente de AEFAS ha reclamado «otra vía fiscal asturiana si es posible, eliminando el impuesto de Sucesiones y ajustando los tipos de IRPF en consonancia con otras comunidades». De esta forma, ha dicho, «Asturias tomará el camino ya iniciado por comunidades como Andalucía para volver a tener el peso que tuvo en el conjunto de España».

«Generen un ecosistema amable y nosotros haremos el resto», ha reclamado a la Administración asturiana, presente en el acto de Aefas a través de su viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo.

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La jornada ha contado con una ponencias sobre gobernanza familiar a cargo de Manuel Bermejo, de The Family Advisory Board, y una mesa sobre inteligencia artificial con representantes de empresas familiares asturianas como Satec, Seresco y Castroalonso, moderada por el despacho de abogados Ontier.