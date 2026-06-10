Agenda: qué hacer hoy miércoles 10 de junio en Asturias

Oviedo

Ingreso de Xuan Xosé Sánchez Vicente como nuevo miembro del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA)

El salón de actos del RIDEA acoge a las 19.00 horas la conferencia de recepción como miembro correspondiente de Xuan Xosé Sánchez Vicente, titulada "Tresallá de los puertos, estampes de la emigración. La llingua como identidá personal y colectiva".

Oviedo Llambión

Quince confiterías de la ciudad ofrecerán postres a un precio promocional. La programación se completa con una masterclass del Campeón del Mundo de Chocolate Lluc Crusellas el día 19 de junio, a las 19.30 horas.

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Conciertos en la calle

La Escuela de Música saca su actividad a la calle con una programación de microconciertos en distintos espacios de la ciudad. Hoy actuarán en la plaza del Riego el coro infantil, de 19.00 a 19.30 horas, y la orquesta de adultos, de 19.30 a 20.00 horas. El jueves 11 será el turno de las bandas de la escuela en la plaza del Ayuntamiento, de 19.30 a 20.00 horas. El viernes 12 la orquesta infantil ofrecerá un concierto en la plaza Daoiz y Velarde, de 18.30 a 19.00 horas. El martes 16 actuará el combo de adultos en la plaza del Fontán, de 19.30 a 20.00 horas, y el miércoles 17 cerrará el ciclo el coro de adultos en la plaza del Ayuntamiento, también de 19.30 a 20.00 horas.

Bebecuentos en El Cortijo

La finca de El Cortijo presenta a las 18.00 horas el bebecuentos "En la granja", a cargo de Ana Capilla. La actividad requiere inscripción previa y cuenta con aforo limitado, con un máximo de dos personas adultas por cada niño participante.

Biblioteca Ciudad Naranco

La biblioteca Ciudad Naranco acoge a las 18.00 horas el cuentacuentos "El príncipe ceniciento", a cargo de Puppy’s. La actividad requiere inscripción previa y cuenta con aforo limitado, con un máximo de dos personas adultas por cada niño participante.

Bellas Artes

La exposición "Intercambios" alberga una de las principales líneas estratégicas de la nueva etapa del Museo de Bellas Artes de Asturias: ofrecer lecturas renovadas y transversales sobre la diversidad y magnitud de sus colecciones a partir de los intereses de la sociedad del siglo XXI. La muestra se organiza en varios conjuntos temáticos articulados en torno a un eje central: la globalización a lo largo de la Historia y su impacto –positivo y negativo– en los ámbitos político, cultural, económico y social. Las obras seleccionadas, tanto históricas como contemporáneas, se presentan en diálogo directo, proponiendo conexiones inéditas que trascienden la ordenación tradicional por épocas y fomentan la reflexión crítica del visitante. Hasta el 25 de octubre. . El museo se puede visitar de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Gijón

Colectivo La Salita

El Colectivo La Salita (avenida de Manuel Llaneza 44) inaugura hoy una doble exposición colectiva de paisaje y grabado. Los artistas seleccionados son Laudino Pérez (Cópela), Ana López Carreño, Daniel Nuñez García (Lebo), Lucía Bermejo, Inés Fernández de Arriba, Sara Hernández Cofiño, Claudio Lorenzo Gala Sakharova y Sergio Rabassa. Estará abierta hasta el 8 de julio. El horario de visita es de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas, y los lunes y jueves, de 10.30 a 12.30 horas.

Escuela de Comercio

Dentro del programa de la Ficción del mes, que organiza el Centro de Imagen, hoy se proyecta "La Boda", dirigida por Pedro Cenjor (España 2025). Será a las 19.00 horas.

Ateneo de La Calzada

El Cine del Ateneo proyecta hoy, a las 19.00 horas, la película italiana "Como pez fuera del agua" (R. Milani, 2017), con entrada libre hasta completar aforo. Recomendado para público mayor de 7 años.

La Revoltosa

En la Librería La Revoltosa, dentro del programa de Cine Africano en Asturias, organizado por La Fundación el Pájaro Azul en colaboración con La Revoltosa, presentan la película de ficción nigeriana "B for boy", dirigida por Chika Anadou en 2013. Será a las 19.00 horas y se trata de una cita de cine fórum.

Laboral Centro de Arte

Hoy tendrá lugar uno de los cursos de "Escritura posthumana", impartido por Alicia Valdés, en colaboración con La·grima escuela de pensamiento y escritura. Será de 18.00 a 19.30 horas, previa inscripción.

Centro Municipal de El Llano

A las 19.00 horas se presenta el cuaderno del curso de mircrorrelatos de la Universidad Popular. Será en el salón de actos, con entrada libre.

Centro de Mayores de El Llano

El Proyecto Cultura Cercana, organizado por el Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Proyección Cultural y patrocinado por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, lleva hoy la conferencia "Grandes nombres de la literatura hispanoamericana: César Vallejo", con Virginia Gil Amate. Será a las 11.00 horas en el Centro de Mayores El Llano – Gijón (c/García Laviana, esquina c/Niño Jesús). Con entrada libre.

Antiguo Instituto

En el Antiguo Instituto puede verse la exposición "L’Asturianita. ¡Nin tien brazos, nin los necesita!", en torno a la figura de la valdesana Regina García, que quedó sin brazos a los 9 años y consiguió llegar a ser una de las artistas más importantes de su tiempo.

Palacio de Revillagigedo

La exposición "Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea" explora la construcción de la dieta mediterránea desde la evidencia arqueológica y las investigaciones más recientes. Podrá visitarse hasta el 12 de julio. Los horarios son de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Además, los sábados y domingos habrá visitas guiadas, en concreto los sábados a las 18.00 horas y domingos 12.30 horas.

Casa Natal de Jovellanos y Museo Evaristo Valle

Con motivo de los cien años del nacimiento del escultor Amador (Ceuta, 1926 – Madrid 2001), la Fundación Museo Evaristo Valle y el Museo Casa Natal de Jovellanos se han unido para celebrar su legado con dos exposiciones bajo el título "Centenario Amador (1926-2026)". La exposición en la Casa Natal de Jovellanos propone un recorrido por su obra a partir del diálogo entre las piezas conservadas en la colección del museo y aquellas procedentes del ámbito familiar. En el museo de Somió, por su parte, se ha reunido una selección de piezas de pequeño y mediano formato de colecciones particulares, localizadas en su mayoría a través de recientes investigaciones de los hijos del autor, Amador y Cecilia Rodríguez Calvo, a las que se suman las cuatro esculturas propiedad de la colección del museo. Horario de la Casa Natal de Jovellanos: de martes a viernes: de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas. Sábados, domingos y festivos: de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas. Horario del Museo Evaristo Valle: de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 h. Sábados, de 17.00 a 20.00 h. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 h.

Museo Barjola

El Museo Barjola acoge la exposición "El Palacio Habitado", de Juan Díaz- Faes en diálogo con Juan Barjola. Estará abierta hasta el 16 de agosto. Está organizada por el Museo Barjola, colabora SOLO y son comisarias Laura Gutíérrez y Lydia Santamarina. El museo abre de martes a sábado: Mañanas 11.30 a 13.30 y tardes de 17.00 a 20.00h. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

El Muséu del Pueblu d’Asturies inauguró ayer la exposición "Vidas de un mismo tiempo. Fotografía social de Mario Pascual, 1959-1970", que podrá verse hasta final de año. Además, sigue abierta la exposición "La cerámica de Cangas del Narcea. Tradición, adaptación e innovación en Llamas de Mouro", una muestra realizada en colaboración con la asociación Tous pa Tous que podrá verse hasta el mes de noviembre en el horario habitual del museo. El museo de abril a septiembre abrirá de martes a viernes de 10.00 a 19.00 horas, y los sábados y domingos de 10.30 a 19.00 horas. De octubre a marzo, el horario será de martes a viernes de 9.30 a 18.30 horas, mientras que los fines de semana podrá visitarse de 10.00 a 18.30 horas.

Laboral Centro de Arte

En la LABoral Centro de Arte y Creación Industrial se puede ver hasta el 17 de octubre la exposición "La sociedad automática", donde el artista asturiano Félix Luque, afincado en Bélgica, propone una reflexión crítica sobre el papel central que la tecnología ha adquirido en la vida de las personas. La muestra combina robótica, fotografía, escultura, vídeo, música y performance. Es un trabajo coproducido junto a iMAL, la Federación Valonia-Bruselas y Europalia España. Horario: de martes a viernes, de 10 a 19:30 horas. Sábado, de 11 a 19:30 horas.

Avilés y comarca

Visita a la colección Pérez Simón

La Casa de Cultura de Avilés acoge hasta el 7 de septiembre la exposición "La memoria de lo cotidiano". Se trata de una muestra de 21 obras de la colección de Pérez Simón que busca recorrer la diversidad de enfoques del costumbrismo español con el objetivo de ponerla en diálogo con la singularidad del costumbrismo asturiano de comienzos del siglo XX.

Visita a la colección Pérez Simón

Se puede visitar de lunes a sábados, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Mercado en Piedras Blancas

Hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la piscina municipal en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Cuentacuentos en La Luz

La Biblioteca de La Luz alberga a las 18.00 horas "Shakespeare... brevemente", una propuesta de Saltantes Teatro para acercar varias obras del dramaturgo al público infantil de entre 4 y 9 años. Las plazas son limitadas.

Taller en el Conservatorio

El auditorio del Conservatorio Julián Orbón ofrece a las 18.00 horas un taller de mantenimiento y cuidado de instrumentos de viento, con el alumnado de Viento del centro y la participación de Óscar Egea y Jonatan García, de Al Vent.

Libro en el Lord Byron

El Café Lord Byron acoge a las 19.30 horas la presentación de la última obra de Álvaro Noguera, "Exabrutos místicos y otras sinsorgadas".

Conferencia en la Casa de Cultura

La Casa de Cultura de Avilés presenta a las 19.30 horas la conferencia "Madre Patria", sobre la obra de Marcelo Gullo. La entrada es libre hasta completar aforo.

Cómic en La Carriona

El centro sociocultural de La Carriona cuelga "La Hestoria d’Avilés", exposición dedicada a los originales de Miguel Solís Santos para el cómic en llingua asturiana sobre la historia de la villa. Abre de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas.

Visitas guiadas al Niemeyer

Las visitas guiadas al Centro Niemeyer son recorridos en español acompañados por un guía profesional. Edificio a edificio se va desgranando la historia, curiosidades y eventos señalados de este centro cultural, la única obra en España del arquitecto Oscar Niemeyer. Son de miércoles a domingo a las 12.30 y a las 17.00 horas.

Las Cuencas

"Agricultura cercana", charla en el centro social de Mieres

La Universidad de Oviedo impulsa el programa "Cultura cercana", con el que se quiere acercar todo tipo de temáticas a la población. Hoy, a las 11.00 horas, en el centro social de personas mayores de Mieres (calle Escuela de Capataces, 41) se celebra la charla "Agricultura cercana", que impartirá María Castaño Díaz.

Exposición en Laviana con obras de Javier Bermúdez

La sala de exposiciones del Cidan (Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón) alberga hasta el 30 de junio una muestra de acuarelas realizadas por Javier Bermúdez Cuetos. El horario de visita es de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00, y los jueves de 16.00 a 20.00 horas.

Muestra "Ars longa, vita brevis" en la Casa de Cultura de Sama

Las Escuelas Dorado de Sama cuelgan hasta el día 26 de junio la exposición artística "Ars Longa, vita brevis", que impulsa la asociación cultural "L’Enguedeyu". Muestra obras del alumnado de los centros sociales de Lada y Sama.

Exposición pictórica en Lena

La sala de exposiciones Celso Granda de Pola de Lena presenta hasta el 14 de junio una exposición del taller de dibujo y pintura de la Casa de Cultura, cuya monitora es Ángeles Losada. El horario de visita es de 18.00 a 21.00 horas.

Exposición "La revuelta y la nieve" en el Pozo Santa Bárbara

El Pozo Santa Bárbara en Turón (Mieres) vuelve a mostrar una exposición artística de relevancia internacional, esta vez con un destacado artista asturiano, el fotógrafo Dionisio González. "La revuelta y la nieve" estará abierta hasta el 16 de agosto, la entrada es libre. El horario de visita habitual será de miércoles a viernes, de 16.30 a 21.00 horas. Los sábados, domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Hospital de la Fauna

Situado en El Castrín (Sobrescobio), puede visitarse de miércoles a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas. La instalación cuenta con un pequeño centro de interpretación en el que un veterinario cuenta el proceso de recuperación y reintroducción en el medio natural de los animales que son tratados en el complejo.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre de miércoles a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 horas, y sábados, domingos, puentes y festivos, de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 19.30 horas. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de "escape room" y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Centro

Mercado en Grado

La villa moscona celebra los domingos y los miércoles su tradicional mercado al aire libre, instalado por todo el centro urbano con puestos de ropa, calzado, menaje, bisutería... Pero lo más destacado son los puestos de los agricultores de toda la comarca, famosos por sus productos cultivados en las vegas del Nalón y del Cubia. De 8.30 a 14.30 horas aproximadamente.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa "Molinera", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Parque escultórico en Candás

En la franja costera que arranca de las inmediaciones del Museo Antón y bordea el cabo de San Antonio se ha creado un jardín escultórico. La colección cuenta con veinte esculturas pertenecientes a escultores contemporáneos expuestas al aire libre.

Museo Histórico Militar de Asturias

Ubicado en El Cueto (Lugones), este espacio realiza una labor didáctica encomiable, mostrando la fortificación más grande de todo el frente asturiano al mismo tiempo que una de las mayores colecciones de la Guerra Civil y otros periodos militares. Realiza visitas guiadas (Lugones y Colloto-Oviedo) con una duración de dos horas. Para reservas y demás información hay que llamar a los teléfonos 670.333.111, 602.600.000 y 984.100.100.

Exposición "Viaje a la especiería de Magallanes y Elcano" en la Casa de Los Hevia de Villaviciosa

La exposición "Viaje a la especiería de Magallanes y Elcano", organizada por la Delegación de Defensa en el Principado de Asturias en colaboración con Ayuntamiento de Villaviciosa, representa, a través de 38 paneles de distintas medidas distribuidos en nueve bloques, la epopeya que hace más de 500 años realizó la expedición Magallanes-Elcano al completar por primera vez la circunnavegación del planeta. Cinco naves con unos 250 hombres a bordo partieron de Sanlúcar de Barrameda el 20 de septiembre de 1519. Tres años más tarde, solo un puñado de supervivientes arribaría a puerto (1519-1522). En este itinerario se han querido mostrar las principales etapas de esa epopeya, utilizando imágenes representativas, muchas de ellas reproducción de fondos del Museo Naval. Se puede visitar desde el 3 hasta el 26 de junio, de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 horas.

Oriente

Mercado en Ribadesella

Cada miércoles, de 8.00 a 14.00 horas, en la Calle Gran Vía de Agustín de Argüelles y otras cercanas se instalan puestos en los que se pueden encontrar pan, empanadas y boroña, quesos asturianos, productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera.

Museo de la Emigración de Colombres

Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 20.00 horas.

Dinosaurios en Colunga

El Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) acoge una de las muestras más completas y didácticas del mundo sobre estos fascinantes reptiles. El museo abre miércoles, jueves y viernes, de 10:00 a 14:30 horas y de 15:30 a 18:00 sábados, domingos, festivos y periodos vacacionales (del 12 al 14 de octubre, del 1 al 4 de noviembre y del 6 al 9 de diciembre) de 10:30 a 14:30 y de 16:00 a 19:00 h. Lunes y martes cerrado.

Arte Rupestre en Ribadesella

El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo, en el que los visitantes pueden conocer cuándo se produjo el descubrimiento de la cueva, quiénes la habitaron o cómo son las muestras de arte rupestre que conserva en su interior. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 9.45 a 17.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 9.45 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado. Además, hasta el 28 de octubre se puede visitar la cueva de Tito Bustillo, de miércoles a domingo, de 10.15 horas (primer pase) a 17.00 horas (último pase). Además, el centro propone actividades de ocio en el mes de junio. El taller familiar. "Y tú, ¿dónde vives?", se desarrolla sábados y domingos de junio (excepto el 21) de 16.00 a 16.45 horas. El taller infantil "Manos al pincel y a pintar el panel", también sábados y domingos, se desarrolla de 12.00 a 12.45 horas.

Tradición en Porrúa (horario hasta el 30 de junio)

El Museo Etnográfico del Oriente de Asturias tiene su sede en las Casas de Llacín de la parroquia llanisca, un conjunto arquitectónico de los siglos XVIII y XIX formado por dos viviendas y sus dependencias auxiliares. El espacio expositivo reproduce la casa campesina tradicional, un lugar de vivienda y trabajo, a lo que se añaden varias salas temáticas. Además, hasta el 10 de julio se puede visitar la exposición "Planeta herido", compuesta por un conjunto de obras inéditas del viñetista Ricardo Cámara, considerado como uno de los mejores caricaturistas político y social de la España contemporánea. El tema en esta ocasión es tomar conciencia del cambio climático y el medio ambiente. Se puede visitar de martes a jueves, domingos y festivos de 11.00 a 13.30 horas, y los viernes y sábados, de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 19.00 horas.

Centro de Interpretación de la Sierra del Sueve (horario hasta el 15 de junio)

El Centro de Interpretación de la Sierra del Sueve, ubicado en las antiguas escuelas de Gobiendes, a 100 metros de la iglesia prerrománica de Santiago de Gobiendes, en Colunga, abre, hasta el 15 de junio, los sábados, de 10.00 a 14.00 horas, y los domingos y festivos de apertura, de 10.00 a 14.00 horas. Además, también puede visitarse el primer miércoles de mes.

Cueva de El Pindal

Las pinturas de la caverna prehistórica de Pimiango, en Ribadedeva, podrán visitarse durante todo el año de miércoles a domingo, de 15.00 a 17.00 horas. Es imprescindible la reserva telefónica previa en el número 608 175 284.

Ídolo de Peña Tú

El monumento situado en Vidiago, en Llanes, podrá visitarse de miércoles a domingo. El teléfono de información es el 664382026.

Occidente

Exposición en La Caridad

La sala de exposiciones de As Quintas, en La Caridad, acoge hasta el 14 de junio la muestra del pintor gijonés afincado en el Occidente José Arias "Vertidos. Solo Pintura". Además, el autor organizará una serie de visitas guiadas y coloquios en colaboración con Amigas y Amigos de As Quintas para explicar su obra. La muestra se puede visitar de martes a sábado de 19.00 a 21.00 horas, y domingos y festivos de 12.30 a 14.00 horas.

Museo del Vino de Cangas del Narcea

El Museo del Vino cuenta con dos edificios: uno de construcción moderna que alberga la exposición permanente de piezas y se puede visitar sin reserva de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y los sábados de 16.00 a 18.30 horas, y otro de carácter etnográfico: la bodega tradicional Lagar de Santiso, que ofrece visitas guiadas de martes a viernes a las 12.30 y a las 17.00 horas y los sábados a las 17.00 horas, para las que se recomienda reservar. En la visita guiada, de una duración aproximada de 30 minutos, se explica el proceso de elaboración del vino por la sociedad tradicional y se puede ver el funcionamiento de una prensa de viga.

Museo del Calamar Gigante en Luarca

Este espacio expositivo, ubicado en la calle Nicanor del Campo, 35, de Luarca, contiene la mayor colección del mundo de una especie fantástica que genera mitos y leyendas a lo largo de todo el planeta. De junio a septiembre abre todos los días, de 10.30 a 14.00 y de 16.00 a 20.30 horas. En el nuevo museo se pueden ver ahora seis calamares gigantes, además de doce especies de profundidad, 35 ejemplares de otros grandes cefalópodos y seis huesos de algunos de estos animales marinos: dos vértebras, una mandíbula y parte de los cráneos de las especies "Globicephala melas" "Balaneoptera physalus" y "Physeter macrocephalus". La visita tiene una duración aproximada de 45 minutos.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega

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El Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil, situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a domingo, de 10.30 a 14.00 horas.