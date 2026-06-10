ArcelorMittal retrasa a finales de año el inicio de la producción en la acería eléctrica de Gijón
La multinacional prevé ahora que las obras del horno híbrido de Gijón concluyan "este verano" y que durante los próximos meses se prepare el arranque
El horno híbrido de arco eléctrico de ArcelorMittal en Gijón, unas de las piezas claves de plan de descarbonización de la compañía en Asturias, comenzará a producir acero "a finales de año". Las obras, cuya conclusión estaba prevista inicialmente para el primer trismestre de este año, aún no se han completado. Fuentes de la compañía señalaron que ahora se prevé que concluyan "este verano". Luego, será necesario un periodo de arranque que durará varios meses.
La multinacional siderúrgica espera una recuperación del mercado europeo del acero en el segundo semestre de este año con las medidas aprobados por la UE. El mecanismo de ajuste en frontera por carbono (CBAM, por sus siglas en inglés) junto con el recorte en un 47% de la cuota de importaciones de acero libre de aranceles y la imposición de un gravamen del 50% para el resto, cuya entrada en vigor está prevista el 1 de julio, "reajusta estructuralmente las perspectivas de la industria siderúrgica europea", señalaron fuentes de ArcelorMittal, que destacaron que la disminución de las importaciones favorecerá un aumento de los índices de utilización de sus capacidades de producción de acero. Así, la multinacional está poniendo en marcha hornos altos parados (como el de Fos en Francia y el Dabrowa en Polonia) y prevé incrementar su capacidad de producción con la puesta en marcha del nuevo horno de arco eléctrico de Gijón y la ampliación del horno eléctrico de Sestao.
Sin embargo, la aportación del horno eléctrico de Gijón, que tendrá una capacidad de producción de 1,1 millones de toneladas de acero anuales, no llegará hasta finales de año. ArcelorMittal acaba de publicar su "Fact book" (libro de datos) correspondiente a 2026 y en él, en el apartado dedicado a España, se destaca que "un hito en la estrategia de descarbonización de ArcelorMittal es la construcción de un nuevo horno de arco eléctrico (EAF) en su planta de Gijón". En el documento se señala que "se espera que la planta, con una inversión de 213 millones de euros, comience a producir a finales de este año".
Fuentes de la compañía precisaron que la nueva estimación del fin de las obras del horno "es este verano" para "iniciar luego la curva de arranque habitual, con lo que realmente empezará a producir a finales de año".
La transición de la producción en alto horno a un proceso EAF que utiliza chatarra y hierro de reducción directa reducirá las emisiones de CO2 en más del 35% en la fase inicial y, una vez implementado por completo, el ahorro de emisiones podría alcanzar hasta un millón de toneladas de CO2 equivalente al año.
La acería de Sestao
Las labores de arranque de la acería eléctrica de Gijón –dedicada a productos largos como alambrón y carril– se realizará en paralelo a las labores para ampliación de la capacidad de la acería de Sestao, en Vizcaya –dedicada a productos planos–. El "Fact book 2026" de la compañía apunta que "en Sestao, actualmente estamos ampliando la capacidad de producción de acero plano reciclado y renovable XCarb hasta 1,6 millones de toneladas para finales de 2026. Una posición ventajosa, ya que muy pocos productores en Europa son capaces de producir acero con bajas emisiones de carbono mediante el proceso EAF en la actualidad".
La compañía ensaya en Asturias el uso de gas procedente de residuos
ArcelorMittal avanza en la transformación de sus procesos para avanzar hacia una siderurgia más limpia, eficiente y alineada con los objetivos climáticos europeos.
Con el apoyo del PERTE de Descarbonización Industrial, la compañía está desarrollando en Asturias el proyecto de uso de gases procedentes de residuos "Gassynredu". Ya ha completado la evaluación de la gasificación de combustible sólido recuperado (CSR) como una vía para la producción de gas de síntesis en la industria siderúrgica. Los análisis tecnoeconómicos, respaldados por validación a escala piloto, confirman la viabilidad técnica del proceso y ponen de relieve los beneficios de incrementar el contenido biogénico mediante su mezcla con biomasa.
Y el campo del control de calidad, la compañía está validando en Gijón la solución "Atracksyst", que está basada en visión por computador y que permite la identificación unívoca de productos siderúrgicos a partir de las huellas generadas durante el proceso de oxicorte.
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