La asturiana más brillante de la PAU de hace diez años ahora vive en EE UU y es ingeniera biomédica: "Si me lo llegan a decir..."
La ingeniera biomédica ovetense culmina su doctorado en Estados Unidos, donde ha vivido los últimos dos años, y se prepara para una nueva etapa en Austria
Celia Fernández siempre tuvo claro que quería hacer un doctorado. La investigación era su vocación, aunque en 2016, cuando se convirtió en una de las diez mejores notas de la PAU de ese año (9,85), dudaba entre estudiar Medicina o Ingeniería Biomédica. Finalmente, se decantó por esta última y se trasladó a Madrid para formarse en la Universidad Carlos III.
"Allí cursé los dos primeros años, pero en tercero me concedieron una beca de movilidad fuera de Europa y me fui a Estados Unidos", explica la ovetense. Era el primer año en que la universidad madrileña ofrecía este tipo de convenio, y Fernández, gracias a su brillante expediente, consiguió una plaza en la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, donde completó su tercer curso. "El tipo de enseñanza americana me encantó y decidí quedarme y terminar la carrera allí", recuerda desde Maryland, donde vive desde entonces.
Tras graduarse, inició el doctorado, una etapa que ahora llega a su fin. Este viernes defenderá su tesis, una fecha que coincide, de forma simbólica, con la publicación de las notas de la PAU de este año. "Si hace diez años me lo llegan a decir, me habría creído algunas cosas, porque siempre tuve claro que quería seguir vinculada a la investigación y la universidad, pero no todo", comenta con una sonrisa.
Entre lo que más le habría sorprendido entonces está su marcha definitiva a Estados Unidos, aunque no era un país desconocido para ella. Durante su infancia ya vivió allí dos años. "Mi padre es profesor en la Universidad de Oviedo y estuvo dando clase en California. Ese fue mi primer contacto con el modelo académico americano y donde aprendí inglés", explica.
Aquella experiencia temprana fue clave cuando años después surgió la oportunidad de regresar. "No me lo pensé ni un momento. Tuve la suerte de que era el primer año de movilidad no europea en la Carlos III y me concedieron la beca", señala.
Ahora, con el doctorado a punto de concluir, Fernández cierra una etapa decisiva de su vida. Sin embargo, su trayectoria no se detiene aquí. En apenas dos semanas emprenderá una nueva aventura: se trasladará a Austria para incorporarse a un proyecto de investigación centrado en el desarrollo de implantes biomédicos. Un nuevo destino que confirma que, para ella, la ciencia sigue siendo un camino sin fronteras.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fernando Melero y Claudio, coronel del Ejército y analista de Oriente Medio: 'Si la guerra en Irán continúa, en breve tiempo sufriremos la escasez de petróleo y de gas
- Coronel Fernando Melero: 'Irán tiene lo que no tenemos en Occidente, paciencia estratégica, y está aprovechando sus capacidades híbridas para llevar ahora la iniciativa
- En las próximas horas llegará a Asturias un frente de aire polar que desplomará los termómetros: 16 grados de máxima en Oviedo
- Revuelta de docentes de Lengua por el análisis de una frase de la PAU en Asturias
- Máxima alerta en Asturias con un Peugeot 206 azul: se le relaciona con robos en viviendas en varios concejos de la región
- Las anotaciones asturianas en las libretas de Leire Díez y su trama: un 'pacto' para el derribo de las baterías de Avilés, Duro Felguera y un misterioso viaje a Cudillero
- El lote de productos asturianos que los Reyes regalaron al Papa León XIV: embutidos, quesos y conservas regados con sidra
- La Quinta del Ynfanzón abre de nuevo: un restaurante con estrella Michelin usará el palacio para eventos exclusivos