Asturias aprieta, en un frente común con el resto de autonomías, a la Ministra de Sanidad: exigen que negocie con los médicos para cerrar el conflicto

Asturias reclamó este miércoles al Ministerio de Sanidad que no dé por cerrada la negociación del estatuto marco y que retome el diálogo con los profesionales médicos, los sindicatos y las comunidades autónomas antes de seguir adelante con una reforma que ha generado un amplio rechazo territorial. La consejera de Salud, Concepción Saavedra, sostuvo que el departamento que dirige Mónica García “tiene que seguir desarrollando ese diálogo y esa negociación” y escuchar las alegaciones que se presenten al documento.

La posición asturiana se produjo tras la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en la que las comunidades, en un frente común, tal como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, reprocharon a Sanidad no haber alcanzado un acuerdo suficiente para reformar el marco laboral del personal sanitario. Los médicos llevan tiempo reivindicando un estatuto propio para su profesión, lo que ha devenido en huelgas en todos los territorios, incluida Asturias. Los gobiernos autonómicos acusaron al Ministerio de no haber escuchado de forma adecuada a los profesionales, a las organizaciones sindicales ni a las propias administraciones que gestionan los servicios de salud.

Frente común autonómico

La queja se formalizó en un escrito suscrito por dieciséis comunidades autónomas —todas salvo Cataluña, cuya consejera se encuentra de baja— en el que se reclamó la reapertura urgente de un proceso de diálogo. Los consejeros advirtieron además de que el conflicto provocado por la tramitación del estatuto marco supera el ámbito competencial de las autonomías y corresponde al Ministerio encauzar una solución.

Saavedra defendió que ese acuerdo conjunto refuerza la necesidad de seguir trabajando para mejorar la situación de los ciudadanos, tanto en Asturias como en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. “Esto no es un tema político”, afirmó la consejera, que situó la preocupación en los profesionales, los pacientes y la defensa del sistema sanitario público.

El consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, que habló en nombre de los responsables autonómicos, consideró que Sanidad “ha perdido una oportunidad” para avanzar en la resolución del conflicto. Las comunidades trasladaron así a la Ministra la exigencia de que el Ministerio corrija el rumbo y abra una negociación real antes de consolidar una reforma sin el consenso necesario.

Una competencia estatal

La consejera asturiana recordó que el estatuto marco es una norma estatal básica y que, por tanto, la responsabilidad de negociarla y tramitarla recae en Sanidad. A su juicio, el proceso se ha iniciado sin cerrar un consenso mayoritario con los profesionales y con parte de las organizaciones sindicales, lo que mantiene abierto el conflicto.

Saavedra subrayó que Asturias colaborará con el Ministerio, pero vinculó esa colaboración a que Sanidad mantenga abierta la negociación y atienda las demandas del sector. La consejera señaló que las nuevas generaciones de profesionales reclaman cambios en el modelo de gobernanza y en la organización del sistema, con mayor flexibilidad y mejores condiciones de conciliación para todas las categorías.

Asturias, según recordó, ha alcanzado acuerdos de mejoras laborales con los sindicatos en el ámbito autonómico que se encuentran en tramitación. La Consejera insistió, no obstante, en que la reforma estatal exige una respuesta del Ministerio y no puede avanzar sin un diálogo suficiente con quienes deben aplicar y asumir sus efectos en el sistema sanitario.