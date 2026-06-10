La cantante asturiana que arrasa en la "hermana pequeña" de la orquesta Panorama, que actúa este mes en tres localidades de la región

Es asturiana, de La Felguera, se llama Crislo y es la gran estrella de la "hermana pequeña" de "Panorama", considerada una de las orquestas más grandes de toda España, con un escenario mayor que una piscina olímpica. Cristina López Turbón es una de las artistas con más renombre en el sector, destacando su paso por las formaciones "Waykas" y "Olympus". En septiembre de 2024 se embarcó en el nuevo proyecto de la orquesta "Panorama" con el nombre de "Panorama city".

"Conscientes de la gran demanda que ha generado la Orquesta Panorama y con el firme propósito de llevar nuestra música a todos los rincones, hemos creado un nuevo formato", explicaron entonces sus impulsores. "Nos hemos dado cuenta de la cantidad de sitios a los que no podemos llegar por no tener fechas disponibles", abundó Lito García, cantante y director artístico de la orquesta.

En tres puntos de Asturias

"Panorama City" no deja de ser otra gran orquesta, que recorre toda España, ofreciendo no solo calidad musical, sino también un tremendo espectáculo. Este mes, Crislo y su orquesta estarán en tres localidades de la región con su "Deluxe Tour". Son Mieres (el 20 de junio), La Corredoria (el día 22) y Cudillero (el día 28). A ello hay que sumar la actuación de su hermana mayor, "Panorama", el día de San Pedro en las fiestas de Antromero (Gozón).

Sobre los escenarios de "Panorama City" son dieciséis artistas, con la asturiana a la cabeza. Además de cantante, Crislo lleva la dirección artística. Cristina López, que fue novia del extriunfito Roi (de la edición de Aitana), llegó también a participar en un concurso televisivo: Factor X, donde impresionó al jurado.

La joven se mudó a la comunidad vecina después de cantar en varias orquestas asturianas como "Biorritmos", "Waykas Family" y "Europea Big Bang". Allí formó parte de "Principal" y "Jerusalem" antes de fichar por la orquesta "Olympus", donde conoció a Roi. Antes de su llegada a "Panorama City", llevó la dirección de "Waykas".