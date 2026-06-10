El Círculo de Bellas Artes de Madrid celebra un siglo mirando al techo de su «pecera»

El Círculo de Bellas Artes de Madrid, uno de los centros culturales privados más importantes de Europa, lleva cien años mirando al techo de su «pecera» y recreándose con las obras de un asturiano: el pintor José Ramón Zaragoza Fernández (Cangas de Onís, 1874-Alpedrete, 1949). Esa «pecera» es el nombre coloquial y castizo por el que hace décadas se conoce al antiguo Salón de Conversación del Círculo de Bellas Artes. Un sobrenombre que, según la historia no oficial del edificio recogida por el director de la institución, Valerio Rocco, le puso la sociedad madrileña a un salón con vistas a la calle de Alcalá a cuyos preciosos ventanales se asomaban los paseantes para ver «a los peces gordos» que hacían vida en tan señalado edificio. Otras versiones igual de extraoficiales dicen que sí que se asomaban los madrileños, pero lo hacían para ver «a todos aquellos socios de edad provecta, que bostezaban en los sillones abriendo sus bocas como si fueran peces». Sea cual sea el relato correcto, ese espacio social hace tiempo que es una cafetería-restaurante abierta al público en pleno corazón de Madrid que ya ha convertido en oficial su nombre: La Pecera del Círculo de Bellas Artes.

Y como todo el gran edificio que diseñó el arquitecto y urbanista Antonio Palacios (1874–1945) –uno de los más influyentes en España en la primera mitad del siglo XX y autor entre otros edificios icónicos del Palacio de Cibeles–, acaba de festejar su centenario y seguirá haciéndolo en los meses venideros. Y en todas estas décadas que ahora se recuerdan, ni socios, ni clientes sedientos, ni otros allegados (se dice que un joven Picasso fue alumno en las clases de pintura del Cículo y Ramón María del Valle-Inclán frecuentaba sus salones) han dejado de mirar al techo del salón social de la planta baja para admirar los murales del pintor cangués que recrean «El amanecer», «La noche» y «El día». «Forman parte del programa decorativo original de uno de los espacios más emblemáticos del Círculo», reconoce María Azurmendi, del departamento de comunicación de la institución madrileña.