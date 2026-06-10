La desconocida "catedral del agua" en Asturias: tiene más de 100 años y está ubicada en el corazón de un Parque Natural

Mantenida en el tiempo gracias a su espectacular emplazamiento en pleno Parque Natural de Somiedo, la central hidráulica de La Malva tiene más de cien años, sigue funcionando y llamando la atención de todo el que la ve. Es uno de esos edificios que, además de funcionales, tienen un gran valor estético. Esta central astruriana, desconocida para muchos, se puede visitar. El edificio de la central, que alberga la maquinaria generadora de energía, es un representativo exponente de la arquitectura industrial de comienzos de siglo.

Su edificación fue posible gracias a la creación de Saltos de Agua de Somiedo en 1913, una sociedad que marcó el inicio de Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A., una de las principales compañías productoras de energía en el país.

El edificio de la central eléctrica es un ejemplo destacado de la arquitectura industrial de principios del siglo XX, exhibe en su fachada el logotipo de la empresa, "H.C", junto con el año de construcción, 1915. Su diseño meticuloso emplea materiales como mampostería y sillería en varias partes del edificio. Cuenta con cimientos y bases de máquinas de hormigón, al igual que vigas que dividen las aberturas en las fachadas. Grandes ventanales permiten la entrada de la luz en el interior del edificio. El edificio está compuesto por dos secciones adyacentes: una sala de máquinas de menor altura y una segunda sección de cuatro pisos destinada a equipos eléctricos. Además, incluye áreas para administración, talleres y servicios.

Visitas guiadas

La central de La Malva se puede visitar. El programa de visitas está dirigido principalmente a estudiantes de Enseñanza Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y universitarios; así como a aquellos colectivos, instituciones, comunidades de vecinos y otras asociaciones y público en general, que deseen conocer los centros de producción de EDP.

Noticias relacionadas

Conocer el interior de esta "catedral del agua" solo es posible del mes de abril a enero.