Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallecido en SalinasAccidente en PalenciaDictamen de CerredoRedada en SieroVuelos Asturias-MadridPrimer bonito rulado en AvilésFallecido Cangas de Onís
instagramlinkedin

La desconocida "catedral del agua" en Asturias: tiene más de 100 años y está ubicada en el corazón de un Parque Natural

El edificio es un ejemplo destacado de la arquitectura industrial de principios del siglo XX

Central de La Malva

Central de La Malva

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Valeria Montero

Mantenida en el tiempo gracias a su espectacular emplazamiento en pleno Parque Natural de Somiedo, la central hidráulica de La Malva tiene más de cien años, sigue funcionando y llamando la atención de todo el que la ve. Es uno de esos edificios que, además de funcionales, tienen un gran valor estético. Esta central astruriana, desconocida para muchos, se puede visitar. El edificio de la central, que alberga la maquinaria generadora de energía, es un representativo exponente de la arquitectura industrial de comienzos de siglo.

Su edificación fue posible gracias a la creación de Saltos de Agua de Somiedo en 1913, una sociedad que marcó el inicio de Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A., una de las principales compañías productoras de energía en el país.

El edificio de la central eléctrica es un ejemplo destacado de la arquitectura industrial de principios del siglo XX, exhibe en su fachada el logotipo de la empresa, "H.C", junto con el año de construcción, 1915. Su diseño meticuloso emplea materiales como mampostería y sillería en varias partes del edificio. Cuenta con cimientos y bases de máquinas de hormigón, al igual que vigas que dividen las aberturas en las fachadas. Grandes ventanales permiten la entrada de la luz en el interior del edificio. El edificio está compuesto por dos secciones adyacentes: una sala de máquinas de menor altura y una segunda sección de cuatro pisos destinada a equipos eléctricos. Además, incluye áreas para administración, talleres y servicios.  

Visitas guiadas

La central de La Malva se puede visitar. El programa de visitas está dirigido principalmente a estudiantes de Enseñanza Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y universitarios; así como a aquellos colectivos, instituciones, comunidades de vecinos y otras asociaciones y público en general, que deseen conocer los centros de producción de EDP.

Noticias relacionadas

Conocer el interior de esta "catedral del agua" solo es posible del mes de abril a enero.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fernando Melero y Claudio, coronel del Ejército y analista de Oriente Medio: 'Si la guerra en Irán continúa, en breve tiempo sufriremos la escasez de petróleo y de gas
  2. Coronel Fernando Melero: 'Irán tiene lo que no tenemos en Occidente, paciencia estratégica, y está aprovechando sus capacidades híbridas para llevar ahora la iniciativa
  3. En las próximas horas llegará a Asturias un frente de aire polar que desplomará los termómetros: 16 grados de máxima en Oviedo
  4. Revuelta de docentes de Lengua por el análisis de una frase de la PAU en Asturias
  5. Máxima alerta en Asturias con un Peugeot 206 azul: se le relaciona con robos en viviendas en varios concejos de la región
  6. Las anotaciones asturianas en las libretas de Leire Díez y su trama: un 'pacto' para el derribo de las baterías de Avilés, Duro Felguera y un misterioso viaje a Cudillero
  7. El lote de productos asturianos que los Reyes regalaron al Papa León XIV: embutidos, quesos y conservas regados con sidra
  8. La Quinta del Ynfanzón abre de nuevo: un restaurante con estrella Michelin usará el palacio para eventos exclusivos

La desconocida "catedral del agua" en Asturias: tiene más de 100 años y está ubicada en el corazón de un Parque Natural

La desconocida "catedral del agua" en Asturias: tiene más de 100 años y está ubicada en el corazón de un Parque Natural

Los plantes de los médicos a las horas extra abocan a la sanidad asturiana a un caos de las demoras

Los plantes de los médicos a las horas extra abocan a la sanidad asturiana a un caos de las demoras

El Círculo de Bellas Artes de Madrid celebra un siglo mirando al techo de su "pecera"

El Círculo de Bellas Artes de Madrid celebra un siglo mirando al techo de su "pecera"

Se esperan colas kilométricas en las playas asturianas a partir de este viernes: la AEMET avisa de temperaturas "de pleno verano" por la llegada de nueva ola de calor

Queipo cuestiona el compromiso y la palabra de Barbón con Asturias, y este supedita sus críticas a una orden de Génova

Queipo cuestiona el compromiso y la palabra de Barbón con Asturias, y este supedita sus críticas a una orden de Génova

Qué hacer este fin de semana en Asturias: música, mercados, fiestas, exposiciones, sidra y planes al aire libre

Qué hacer este fin de semana en Asturias: música, mercados, fiestas, exposiciones, sidra y planes al aire libre

"30 miradas sobre las Cuencas": participa en el concurso de fotografía organizado por LA NUEVA ESPAÑA

"30 miradas sobre las Cuencas": participa en el concurso de fotografía organizado por LA NUEVA ESPAÑA

La gran obra de demolición en Avilés amañada por Cerdán y Leire: el encuentro en una cantina que golpeó una adjudicación plagada de sombras

La gran obra de demolición en Avilés amañada por Cerdán y Leire: el encuentro en una cantina que golpeó una adjudicación plagada de sombras
Tracking Pixel Contents