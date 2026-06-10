El efecto de la llegada de Air Europa en los precios del avión entre Asturias y Madrid: dos compañías asequibles y otra por las nubes

La llegada de la compañía aérea Air Europa al aeropuerto de Asturias para operar la ruta con Madrid ha contribuido a aliviar los precios de los vuelos entre el Principado y la capital de España.

La aerolínea ofrece dos vuelos diarios por sentido —cuatro frecuencias en total— y ha debutado con tarifas competitivas, con billetes que en la mayoría de los casos oscilan entre los 30 y los 70 euros, aunque pueden incrementarse en función de la demanda.

Air Europa comenzó a operar este mes y ofrece distintos horarios. En la ruta Madrid-Asturias hay vuelos a las 8.30 y a las 18.45 horas, mientras que en sentido contrario despegan a las 10.30 y a las 20.45 horas. Su irrupción en el corredor, al menos en este arranque, ha incrementado la competencia y contribuido a moderar los precios, ya que los billetes de Air Nostrum, filial regional de Iberia, continúan siendo elevados y, en algunos casos, incluso han aumentado.

Air Nostrum sigue siendo la compañía con mayor oferta, con cuatro frecuencias diarias, y mantiene el dominio de la primera franja de la mañana. Uno de sus vuelos despega de Asturias a las 6.40 horas y llega a Madrid poco antes de las ocho de la mañana, un horario especialmente demandado por los viajeros de negocios.

En varios días de julio y también a finales de junio, los billetes para esa conexión superan los 300 euros por trayecto. La compañía también opera la primera frecuencia en sentido inverso, con salida de Madrid a las 7.20 horas y llegada al Principado poco después de las 8.30.

Por el momento, la entrada de Air Europa no está provocando una bajada inmediata de los elevados precios en Air Nostrum, aunque fuentes conocedoras del sector sí prevén una reducción progresiva de las tarifas. Esta misma semana, un viaje de ida y vuelta con Iberia para el 1 de julio se acercaba a los 600 euros.

Existe una tercera compañía presente en la ruta, Volotea, aunque en este caso únicamente ofrece cuatro frecuencias semanales. Sus tarifas suelen ser más económicas que las de sus competidores, con billetes desde unos 20 euros, aunque también registran incrementos en las fechas y horarios de mayor demanda.

La mayor competencia aérea coincide además con un importante aumento de la oferta. Según las previsiones de Aena para la temporada de verano, la ruta entre Asturias y Madrid contará con más de un 20% más de plazas que el año pasado, impulsada principalmente por la entrada de Air Europa y el refuerzo de las conexiones existentes. Se consigue así salvar la marcha de la marca Iberia del aeródromo, dejando solo aviones de su filiarl Air Nostrum, más pequeños y con menos plazas.

Y en el AVE...

En el AVE también comienza a apreciarse una ligera subida de precios. Renfe mantiene, en todo caso, programas de tarifas promocionales, aunque no están disponibles en todas las frecuencias. De cara al verano, los billetes entre Madrid y Asturias suelen situarse entre los 40 y los 60 euros, si bien el importe varía en función de la fecha y la demanda. En las ofertas más económicas todavía pueden encontrarse plazas desde 19 euros.

Viajeros habituales consultados ponen el foco en la creciente dificultad para conseguir billetes con salida desde Madrid, especialmente en determinadas franjas horarias y fines de semana, debido a la elevada demanda.