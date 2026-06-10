Se esperan colas kilométricas en las playas asturianas a partir de este viernes: la AEMET avisa de temperaturas "de pleno verano" por la llegada de nueva ola de calor

Llega otra ola de calor a Asturias. Aunque no se alcanzarán las temperaturas extremas de mediados de mayo, cuando se batieron todos los récords, sí que las máximas serán a partir de este viernes de "pleno verano" en la región, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Desde hoy y hasta el inicio de la semana que viene, en el Principado reinará el sol y los termómetros llegarán el sábado hasta los 34 grados, por lo que se esperan colas kilométricas para llegar a las principales playas.

Tras una semana de altibajos, de bajada de temperaturas hasta los 16 grados de máxima en Oviedo, el mercurio empieza a recuperarse este miércoles y seguirá al alza de aquí al domingo. Mañana, jueves, se esperan cielos poco nubosos y temperaturas suaves de 25 grados en el Suroccidente, 24 en Langreo, 23 en Oviedo y 22 en Gijón y Avilés.

El viernes habrá más calor. Según el pronóstico de la AEMET, los cielos estarán mayormente despejados y las máximas rondarán los 28 grados en Cangas del Narcea, los 27 en Langreo, los 26 en Oviedo, los 25 en Navia, los 24 en Avilés, los 23 en Gijón y los 22 en Llanes.

El fin de semana apretará aún más el bochorno, con temperaturas por encima de los 30 grados. El sábado se esperan 34 en Cangas del Narcea, 30 en Langreo, 29 en Oviedo, 26 en Navia y Avilés, y 25 en Gijón y Llanes. El domingo, los termómetros seguirán bien arriba, con máximas de 31 en Oviedo y Langreo, y de 28 en Gijón, Avilés y Navia.

El lunes continuará el "verano"

Aunque la incertidumbre es mayor para la próxima semana, la AEMET prevé que este verano adelantado se prolongue en el tiempo, con temperaturas por encima de los 30 grados también el lunes.

La temporada de piscinas ya está aquí. Precisamente el lunes abrirán las nueve piscinas municipales descubiertas de Oviedo (Trubia, San Claudio, Tudela Veguín, Las Caldas, Olloniego, Colloto, La Monxina, La Corredoria y Parque del Oeste) y ese día la entrada será gratuita. El único parque acuático de Asturias, el PACO de Corvera, empezará a funcionar el 20 de junio.