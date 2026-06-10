El Gobierno busca integrar a las comunidades autónomas en el billete único de transporte

Sara Hernández, secretaria general de Movilidad Sostenible del Ministerio de Transportes, intervino este miércoles en una mesa redonda en el Global Mobility Call, un foro sobre movilidad que se celebra estos días en Ifema (Madrid) y en el que está presente la empresa asturiana Alsa como "global partner".

La compañía de transporte promovió ayer la citada mesa redonda, en la que Hernández habló sobre la implantación del billete único, que entró en vigor el pasado mes de enero. Se trata de un pase de transporte, con un precio de 60 euros al mes, que permite viajar por todo el país en cercanías, media distancia y autobuses de la red estatal.

Hernández aseguró que los mejores resultados de este abono se están viendo en comunidades como Galicia, Madrid o Andalucía y desveló que su intención es "hablar con las comunidades autónomas" durante el mes de junio para poder ir integrándolas en el proyecto. La adhesión al abono único es voluntaria. "Tenemos espíritu de colaboración y no se trata de robar competencias. Tenemos voluntad de contar con todos los territorios", aseguró.

En el caso de Asturias, el impacto del abono único sería limitado, puesto que en el Principado ya existe un billete único, la tarjeta Conecta, que permite viajar por toda la región en autobús y en tren por un máximo de 30 euros al mes.

La tarjeta Conecta incluye las cercanías, pero le falta integrar la gratuidad total. Es decir, un viajero puede utilizar hoy este abono para desplazarse en cercanías, pero debe pagar el billete —hasta un máximo de 30 euros al mes—, mientras que con el abono de Renfe el servicio es gratuito. Esa integración es el principal paso pendiente.

El Ministerio tiene pendiente concretar cuál sería su modelo para una hipotética integración. "Ojalá poder ir de Madrid a Asturias y validar ese abono único también dentro de la comunidad", dijo Hernández, poniendo como ejemplo a la región.

La secretaria general respondió a las preguntas del periodista Chimo Ortega, que ejerció como moderador. Víctor López, director general de Alsa, también estuvo presente en la mesa redonda.