Ya hay fecha y hora para la publicación de las notas de la PAU en Asturias

Ya no es ningún secreto. La publicación de las notas de la PAU, que tiene en vilo a más de 5.000 estudiantes asturianos, tiene fecha y hora. Según ha comunicado la Universidad de Oviedo, institución encargada de la elaboración y corrección de la prueba que da acceso a la enseñanza superior, los 5.157 aspirantes de este año conocerán sus calificaciones este viernes, día 12, a partir de las diez de la mañana.

Mientras en Cataluña está siendo ahora la selectividad, Asturias hizo la PAU la semana pasada durante tres días: martes, miércoles y jueves. A los exámenes se presentaron 44 jóvenes más que en la edición anterior, un aumento que, a ojos de la Universidad de Oviedo, confirma que "sigue creciendo el número de estudiantes que quieren estudiar un grado universitario".

La principal novedad de este año fue la incorporación, durante los exámenes, de sistemas de detección de frecuencias para localizar posibles dispositivos tecnológicos de apoyo a las pruebas, como pinganillos, textiles o gafas de inteligencia artificial, y plantarle cara así al "copieteo". Según el Vicerrector de Estudiantes, Alfonso López Muñiz, en la PAU asturiana no se pilló ni a un solo alumno copiando.

Tras la realización de los exámenes y alguna que otra polémica con la corrección de la prueba de Lengua Castellana y Literatura, obligatoria para todos los aspirantes, llega el momento más esperado: conocer las notas y saber por fin si entran o no en la carrera de sus sueños. Así, la publicación oficial de las notas tendrá lugar este jueves a partir de las 10.00 horas.

Todos los plazos

Tras ello, se abrirá un periodo de solicitud de revisión de exámenes, que va desde el mismo viernes (a partir de las 12.00 horas) hasta el día 17 (hasta las 12.00 horas) a través de la web de la Universidad de Oviedo. A partir de ahí, el día 18, se generará un certificado digital de resultados definitivo de los alumnos que no reclaman. Tras las revisiones, la publicación de notas en la web tendrán lugar el 24 de junio a partir de las 19.00 horas. La generación del certificado digital de resultados definitivo para etsos estudiantes se hará el 25 de junio a partir de las 09.00 horas.

Un 94,57% de aprobados en 2025

El año pasado, aprobaron la PAU el 94,57 % de los 4.485 estudiantes que realizaron la fase de acceso de junio. Ese resultado fue muy similar al obtenido en 2024, con 94,97 % de aptos. La nota media general de la prueba fue 7,355. Hubo varios dieces y un total de 619 estudiantes consiguieron una calificación igual o superior a 9.