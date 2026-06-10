Los hilos que movió Leire Díez para lograr la nacionalidad del exmandatario chavista de las mordidas de Duro Felguera (y se la dieron por la ley de Memoria Democrática)

La Guardia Civil sitúa a Leire Díez, la exmilitante socialista investigada por la trama de las “cloacas del PSOE”, en una serie de gestiones para tratar de desbloquear la nacionalidad española de Nervis Villalobos, exviceministro de Energía de Venezuela, encausado en España por haber cobrado una mordida millonaria de la empresa asturiana Duro Felguera para otorgarle una obra de una gran central de gas en el país latinoamericano. Según el informe de la UCO, las conversaciones intervenidas muestran cómo Villalobos, su abogado Ismael Oliver y la propia Díez siguieron el expediente de nacionalidad del exdirigente venezolano y trataron de activar contactos políticos para conocer el estado de la tramitación y superar los obstáculos que encontraban.

Esta línea de investigación llevó a la UCO de la Guardia Civil a personarse ayer martes, por orden de Santiago Pedraz, juez de la Audiencia Nacional, en el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para recabar información del expediente de nacionalización del exviceministro chavista. A raíz de las diligencias, el ministerio encabezado por el socialista Félix Bolaños ha reconocido que Villalobos obtuvo finalmente la nacionalidad española a través de la Ley de Memoria Democrática, que otorga la condición de nacional a descendientes de españoles exiliados. Se le fue concedida tras dos intentos previos fallidos justificando su residencia en el país, pero en los que no concurrían los requisitos legales.

Según las investigaciones, el primer rastro relevante de estos movimientos de la trama de las "cloacas" del PSOE a favor del interés de Villalobos por nacionalizarse aparece el 25 de octubre de 2024. Villalobos, al que las investigaciones otorgan también fuertes vínculos con el expresidente Zapatero, envió a Leire Díez una captura de su expediente de solicitud de nacionalidad española por residencia, en el que constaba que la petición estaba “en tramitación” y pendiente de “informes preceptivos oficiales”. Villalobos acompañó la imagen con un mensaje: “Hoy ha habido un cambio de status. Creo que estamos en un punto clave”. La respuesta de Díez fue inmediata y reveladora del papel que asumía: “Lo he mandado para que lo miren”.

La gestión cobró más intensidad en diciembre. El 19 de ese mes, Díez escribió a Ismael Oliver: “Necesito hablar contigo de la nacionalidad de Nervis”. Añadió otro mensaje: “Y ya se me ha escapado ayer Félix”, una persona cuya identidad la UCO dice desconocer. Al día siguiente, Oliver retomó la cuestión: “Se me olvidó preguntarte. ¿Sabemos algo de la nacionalidad? Gracias”.

La contestación de Díez apuntó directamente a una consulta a Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE. “Ayer me dijo Santos que le había dicho Félix que el motivo era por la causa en la Audiencia Nacional en la que le piden 9 años. ¿Es Duro?”, escribió Leire Díez a Oliver. La UCO interpreta que Díez había preguntado a Cerdán por la situación del expediente de Villalobos y que este le habría trasladado que la causa de Duro Felguera era el obstáculo para la nacionalidad.

Oliver no se conformó con esa explicación. Recordó que otros investigados o personas vinculadas a esa misma causa sí habían obtenido la nacionalidad: “Igual que a Alvarado -otro exviceministro chavista encausado por las mordidas de la ingeniería asturiana- y a él se le han dado”, escribió. Después matizó: “Alvarado era funcionario y Nervis no”. Y añadió otro dato: “A su mujer se la han dado y está en Duro Felguera”. El abogado elevó entonces el tono de la queja: “Amiga, da la impresión que aquí hay alguien o que no se entera o no están haciendo nada”. Y remató: “Creo que se lo deberías decir a Nervis”.

Leire Díez trató de rebajar la alarma: “No es que no se la vayan a dar”, respondió. “Es lo que habían argumentado”, añadió, en referencia al motivo esgrimido para justificar el bloqueo o la demora del expediente.

La presión continuó ya en enero de 2025. El día 7, Oliver volvió a reclamar a Díez que reactivara las gestiones: “Por favor retoma el tema de la nacionalidad de Nervis”. El abogado justificó la urgencia con una advertencia: “En este momento está muy vulnerable frente a los policías y fiscales”. Díez contestó: “Lo tengo para hoy”. Y, finalmente, como se confirmó ayer tras personarse la UCO en el Ministerio, Villalobos obtuvo la nacionalidad por la vía de la ley de Memoria Democrática, que se la otorga a descendientes de españoles exiliados.

Contacto con el exministro Escrivá

Ese mismo 7 de enero, Oliver amplió las peticiones. Además de la nacionalidad, pidió a Díez que incluyera entre sus objetivos conseguir una entrevista con el gobernador del Banco de España, el exministro José Luis Escrivá, o con alguien de su confianza. El objetivo era abordar los problemas de Villalobos para abrir o mantener cuentas bancarias en España. Oliver lo planteó así: quería explicar “lo que está ocurriendo en la banca” con las personas que, según él, habían sido “vilipendiadas en las redes sociales”.

El asunto bancario derivó después en una nueva gestión política. El 14 de marzo de 2025, Díez comunicó a Oliver que iba a trasladar “lo de Nervis” a “Hana”, que la UCO identifica como una persona que podría corresponderse con Hana Jalloul, entonces eurodiputada del PSOE. Y precisó el objetivo: “Para que nos busque un encuentro con Escrivá”. En otro mensaje añadió: “Para lo de la cuenta de Nervis”.

Díez pidió entonces a Oliver instrucciones sobre qué debía contar exactamente: “Qué quieres que le diga concretamente que le cuente que mañana me da respuesta”. En los días siguientes, según la UCO, Díez informó a Oliver de que deberían remitir un escrito explicando lo ocurrido y detallando las entidades en las que Villalobos tenía fondos para estudiar el caso. Oliver respondió el 16 de marzo: “Buenos días, amiga. Me pongo a ello ahora mismo”.

La Guardia Civil no acredita que ese informe llegara a remitirse al Banco de España, pero sí localizó en el ordenador portátil de Leire Díez un documento titulado “NERVIS BANCO DE ESPAÑA.docx”, atribuido a Ismael Oliver. El documento relataba, según la UCO, la situación de exclusión financiera que decía sufrir Villalobos, aunque no recogía las entidades concretas en las que el exviceministro venezolano tenía cuentas.

El informe de la UCO cierra este bloque con una constatación relevante: tras consultar las bases policiales, la UCO afirma que Nervis Villalobos dispone actualmente de DNI y que abrió una cuenta bancaria en el Santander, aunque esa cuenta figura ya cerrada. La Guardia Civil no atribuye expresamente ese resultado a las gestiones de Díez, Oliver o sus contactos, pero sí presenta las conversaciones como una secuencia de intentos para mover resortes políticos y administrativos en favor de los intereses personales de Villalobos.