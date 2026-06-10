Ibermutua celebra su centenario con un reconocimiento a las empresas más veteranas
La entidad entrega diplomas a LA NUEVA ESPAÑA y a otras 22 empresas con las que acumula hasta 50 años de colaboración
"Ofrecemos servicios diferenciales y queremos ampliar nuestra presencia", destaca Carlos Santos, director general de Ibermutua
Carlos Santos García, director general de Ibermutua, destacó ayer en Oviedo los “servicios diferenciales” que ofrece esta mutua colaboradora con la Seguridad Social de ámbito nacional que en Asturias ofrece cobertura a más de 7.650 empresas y a más de 128.000 personas trabajadoras.
Ibermutua está celebrando este año el centenario de la creación de su matriz, que a lo largo del tiempo ha sido objeto de sucesivas fusiones de crecimiento. Su conmemoración en la capital del Principado se centró ayer en un reconocimiento a 23 empresas mutualistas y colaboradores asturianos con los que acumula un largo periodo de trabajo en común -en algunos casos de medio siglo-, entre los que figuraba Prensa Asturiana, empresa editora de LA NUEVA ESPAÑA. El diploma fue recogido por Marcos Alonso, gerente de este periódico.
Menos complejidad y más presencia
Al acto asistieron representantes de instituciones, empresas y ayuntamientos, entre ellos el director general de Empleo Público del Principado, Miguel Ángel Rodríguez; el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres; el director general de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Alberto González; o el primer teniente de alcalde de Oviedo, Mario Arias.
Valentín Sanz, director territorial de Ibermutua en Asturias, destacó que el eslogan elegido para la efeméride, “Más de 100 años dedicados a ti”, es la expresión de “una manera de trabajar y de desvivirse por prestar un servicio”; y agregó que, de cara al futuro, “queremos mejorar nuestros servicios, reducir la complejidad y ampliar nuestra presencia”.
Carlos Santos hizo hincapié en la importancia de “no olvidar lo importante de nuestro trabajo: el cuidado de la salud y la sustitución de rentas cuando se pierden”.
En el momento actual, Ibermutua cuenta con una red asistencial de 100 centros propios y más de 1.000 concertados distribuidos por todo el país.
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