Dos nuevas emergencias en el Aeropuerto de Asturias precisan de medios del exterior ante la falta de un servicio de ambulancia propio: "Todo está en manos del TSJA"
Un pasajero que iba a Sevilla sufrió un síncope antes del vuelo y una trabajadora del aeródromo sufrió una crisis convulsiva
Dos nuevas emergencias sanitarias en el Aeropuerto de Asturias y el aeródromo sin servicio propio de ambulancia, y teniendo que tirar de medios de exterior. Este martes a mediodía, un pasajero que se disponía a partir hacia Sevilla sufrió un síncope y tuvo que ser evacuado en una ambulancia de urgencia al Hospital San Agustín.
Casi a la misma hora, una trabajadora sufrió una crisis convulsiva y también tuvo que ir en una ambulancia del exterior y trasladada a un centro sanitario.
Estos dos episodios muestras, según Javier Álvarez, portavoz de Servicios de Emergencia de UGT, "la necesidad de un servicio de ambulancia en el Aeropuerto, como siempre lo hubo". El servicio fue suprimido por Aena en abril de 2025, argumentando que este servicio solo es necesario en terminales con más de cuatro millones de usuarios. El aeropuerto asturiano tiene la mitad.
Un fallo del TSJA indica que el servicio de ambulancia está recogido en el convenio colectivo. Los trabajadores inistieron en los tribunale sy les han dado la razón en primera instancia, pero Aena ha recurrido ante el TSJA. "Todo está en manos del tribunal", aseguró Javier Álvarez.
Aunque el servicio está ahora en manos del Servicio de Salud del Principado (Sespa), los trabajadores consideran que la presencia de una ambulancia en el Aeropuerto haría ganar unos segundos precioso en caso de emergencia.
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