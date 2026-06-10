Los partidos de izquierdas bloquean en la Junta las ayudas al cebo de terneros en Asturias

El bloque de izquierdas en la Junta General del Principado rechazó este miércoles con sus votos (23) en el Pleno la aprobación de una línea de ayudas de hasta 9.950 euros por ganadero al año para fomentar el cebo de bovino y equino en la región con el fin, fundamentalmente, de frenar la salida masiva de terneros de Asturias. En los últimos años los ganaderos han optado por vender sus animales tras el destete dado los altos precios a los que se pagan -en torno a 1.300 euros- y la necesidad de ahorrar los costes que les generaría la cría ante el encarecimientos de los costes de producción. La iniciativa de las ayudas, ideada por la organización agraria Unión Rural Asturiana (URA) -cuyo coordinador Borja Fernández asistió a la sesión-, fue presentada en forma de proposición no de ley por PP, Vox y Foro, cuyos votos (21, al faltar una diputada de Vox) no sirvieron para sacarla adelante.

La derecha reprochó en líneas generales la falta de iniciativas de la Consejería de Medio Rural -su titular, Marcelino Marcos Líndez, fue el único miembro del Gobierno regional presente en el debate, ya que todos los más se ausentaron, además de unos cuantos diputados del resto de grupos- para prestar apoyo al sector ganadero, mientras que las izquierdas se plantaron ante una iniciativa que, sostienen, busca el desgaste político más que ayudar al campo.

“Hablar de ganadería de carne es hablar de una actividad económica esencial para mantener vivo el medio rural”, reseñó la diputada del PSOE Alba Álvarez, quien admitió la necesidad de medidas que hagan rentables las explotaciones, algo que ha llevado y lleva a cabo del Gobierno del Principado en esta legislatura, asegura, con “medidas extraordinarias en momento extraordinarios”. Pero la socialista considera que la crisis de los terneros no es una situación coyuntural sino una realidad estructural. “En este momento no debemos hablar de una ayuda puntual, sino un plan integral, con propuestas estructurales, no aisladas. Y ahí está Pacto por el Medio Rural de Asturias”, defendió.

Álvarez tuvo reproches para PP, Vox y Foro. “Buscan rédito electoral, esto no ha salido de su laboratorio de ideas, sino que han visto la oportunidad de hacer política de corto alcance”, criticó. A los populares echó en cara la “falta de un proyecto coherente para el medio rural”; de Vox quiso poner en evidencia sus contradicciones; y al diputado Adrián Pumares afeó que “cada vez es más difícil saber dónde acaba Foro y empieza el PP”.

En resumen, según la socialista, “no hay atajos para afrontar el desafío de la ganadería asturiana, que necesita rentabilidad, relevo generacional y afrontar sus problemas estructurales con medidas estructurales”.

Origen de los fondos

La diputada Covadonga Tomé, del Grupo Mixto, echa en falta en la propuesta la inclusión del ganado ovino y caprino, y también instó a la derecha a explicar de dónde saldrían los fondos. Xabel Vegas, de IU-Convocatoria por Asturias, también se refirió a la marginación de las razas autóctonas asturianas en esas ayudas y criticó que la proposición sea “una mala copia de otras comunidad (Cantabria), endeble jurídicamente y políticamente tramposa”. Rechaza Vegas que URA sea “todo el sector” y se quejó de no haber recibido la proposición por parte de la organización con antelación, algo que niega Borja Fernández, quien remitió un correo electrónico el 11 de mayo al grupo parlamentario con la propuesta. “Nosotros votamos en contra, pero no de los ganaderos, sino de la oportunidad y demagogia, y de una proposición que confunde Asturias con Cantabria”.

Luis Venta, del PP, puso un ejemplo: un ganadero de Unquera que ceba 5 teneros recibirá 1.500 euros en el gobierno de Cantabria; otro de Bustio, por lo mismo, cero euros. "Ambos solo están separados por un puente", añadió. Y criticó el "no" de las izquierdas a una iniciativa que busca “proteger la industria cárnica”, al tiempo que advirtió de que “dentro de un año el 'no' se lo dirán los ganaderos en las urnas”.

La portavoz de Vox, Carolina López, advirtió de que la línea de ayudas “no es estrategia política, sino supervivencia del medio rural”, ni es “oposición para desgastar la gestion del Consejero”. Recordó que fue una proposición de URA, “nace del propio campo”. La diputada advirtíó de que el campo asturiano “se desangra” y esgrimió datos: como que el número de animales sacrificados bajo el sello de la IGP Ternera Asturiana ha descendido un 34% en los últimos cinco años, pasando de más de 24.000 cabezas en 2020 a apenas 15.800 en 2025; y una reducción del 35% en el volumen de canales certificadas y de una caída del 12,8% en la producción de la industria cárnica asturiana en los últimos años. “¿De quién es la culpa de que no se cebe en Asturias? La culpa es de este Gobierno, de todas las trabas, de las exigencias y del infierno administrativo que sufren los ganaderos por parte de esta Administración”, añadió.

Por su parte, Adrián Pumares, de Foro, insistió en que aprobar las ayudas sería “generar valor añadido, fortalecer las explotaciones ganaderas y fijar población” en el Principado: “Es una medida complementaria, que podría ser eficaz y se adapta a la realidad”.