Los plantes de los médicos a las horas extra abocan a la sanidad asturiana a un caos de las demoras

El Principado se sumó ayer con nitidez al frente autonómico que hoy, miércoles, exigirá a la ministra de Sanidad que aplaque el conflicto con los médicos. La reunión del Consejo Interterritorial de Salud tiene lugar esta mañana, en un contexto en el que, tanto en Asturias como en el resto de España, están expandiéndose focos de rebelión de facultativos que dejan de hacer horas extraordinarias por las tardes como protesta contra el nuevo Estatuto Marco.

Estos plantes, sumados a la huelga de médicos convocada para toda la semana próxima y a una situación muy precaria de las demoras que se remonta a la pandemia de covid-19, parecen abocar a las listas de espera a una tensión extrema, casi caótica, a juicio de numerosos conocedores de la sanidad regional.

No hay que olvidar, asimismo, que los dos sindicatos asturianos de facultativos –el SIMPAy el SIMES– han amenazado con huelgas indefinidas para después del verano.

Un año de huelgas

Tras un año de huelgas intermitentes en todo el país, los médicos de la región están redoblando sus acciones de protesta, con dos reivindicaciones esenciales a las que unos y otros otorgan diferente peso: un estatuto marco exclusivo para los facultativos que reclaman al Ministerio de Sanidad; y un recorte de las guardias de 24 horas, que exigen a la Consejería de Salud.

Los movimientos de servicios que se niegan a realizar horas extraordinarias empezaron por los anestesistas de los hospitales San Agustín (Avilés) y de Jarrio (Coaña); continuaron por estos mismos especialistas en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), que lo harán efectivo a partir del próximo lunes, día 15; ya ha decidido sumarse el servicio de Cirugía General del HUCA; y se están registrando movimientos en varios servicios quirúrgicos y médicos de diversos centros hospitalarios de la región, más cuajados en el Hospital Valle del Nalón (Riaño, Langreo) y menos avanzados en Cabueñes (Gijón) y Álvarez-Buylla (Mieres).

La consejera de Salud, Conchita Saavedra, ha dado orden a los gerentes de las áreas de que se reúnan con los servicios que secundan la protesta. Mientras tanto, la Consejería está acelerando la aprobación de concesiones pactadas el pasado mes de enero con el Sindicato Médico de Asturias (SIMPA). Y esta organización médica admite que «la indignación es enorme», pero desde el punto de vista estratégico se muestra partidaria de reservar los gestos de fuerza para la «huelga indefinida que vamos a tener el próximo otoño si la Ministra sigue en su cerrazón».

Frente común en Madrid

Entre los médicos ha sido recibida como «una provocación» y ha generado una considerable indignación el hecho de que la ministra de Sanidad impulsara la aprobación en el Consejo de Ministros de la reforma del Estatuto Marco sabiendo que el Ejecutivo no dispone de mayoría parlamentaria para llevarla adelante.

Esta indignación generalizada, que amenaza con tensionar al sistema sanitario hasta límites desconocidos desde hace tiempo, llevó ayer a los responsables de sanidad de todas las comunidades autónomas a reunirse en Madrid para tratar de elaborar un documento «consensuado» que remitirían al Ministerio de Sanidad de cara a la reunión del Consejo Interterritorial de Salud de esta mañana. El consejero vasco, Alberto Martínez, adelantó que incluso Asturias, gobernada por los socialistas, «va a firmar» ese documento.

A juicio del Gobierno vasco, el Ministerio ha actuado «tarde y de forma inadecuada» en esta cuestión, porque primero ha aprobado el proyecto de ley y después ha convocado a las comunidades autónomas. Tras afirmar que esto es una «falta de respeto institucional», Martínez indicó que esta forma de actuar sitúa el debate en un terreno que «jurídicamente no se sostiene» porque ya se está en fase de alegaciones y se plantean cuestiones en el Consejo Interterritorial que «corresponden al ámbito de la negociación colectiva».

La Ministra pasa la pelota a las comunidades autónomas

La tensión fue aumentando a lo largo de la jornada de ayer. Por la mañana, la ministra de Sanidad, en la sesión de control al Gobierno, acusó a las comunidades del PP de querer «anclar» a los médicos y demás profesionales del Sistema Nacional de Salud en la precariedad y el malestar oponiéndose al anteproyecto del estatuto marco, la primera reforma laboral sanitaria en 23 años.

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Según Mónica García, su departamento «ha hecho su trabajo» y ahora es «el turno a las comunidades autónomas», que son las que tienen las competencias en materia retributiva y laboral. «Lo siento mucho, pero esa transferencia de competencias también tiene una transferencia de responsabilidades», argumentó la Ministra.