Los trayectos de Uber sancionados en Asturias: se han hecho 60 inspecciones y ya hay expedientes abiertos
El Principado anuncia para otoño el reglamento para el sector
I. G.
El viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad sostenible, Jorge García, detalló esta mañana en Avilés que el sector de los VTC, entre los que se enmarca Uber, ha sumado en los últimos diez días un total de sesenta inspecciones, de las que "en algunos de los casos, dan lugar a expedientes sancionadores".
García dejó claro que no se ha abierto un único expediente sino que "cada vez que se detecta una irregularidad se abre un expediente que es objeto de sanción". Es más, indicó que los VTCs tienen licencia para realizar viajes interurbanos dentro de Asturias, no así con origen y destino en el mismo municipio. "La inspección de transportes de la Consejería abre infracciones cuando se detecta que los VTCs están realizando unos trayectos para los cuales no tienen autorización, es decir, trayectos urbanos", indicó.
Los expedientes son acumulativos y los servicios de Inspección del Principado, apuntó García, velan por el cumplimiento de la ley de Movilidad Sostenible del Principado de Asturias de diciembre de 2018, que ya recoge esto.
Además, concluyó, el Gobierno del Principado está trabajando con el sector del taxi, el reglamento del taxi y los VTCs "que ya tiene un texto cerrado y que esperemos poder tener a disposición el próximo otoño como un reglamento de aprobación".
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