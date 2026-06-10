El Principado asegura que las posiciones de Indra y Duro sobre Barros "están ahora más cerca que hace dos meses"

El Gobierno del Principado mantiene la esperanza en que fructique la negociación de Indra para comprar el taller de construcciones mecánicas de Duro Felguera en Barros (Langreo), con el objetivo de establecer allí su segunda fábrica de vehículos blindados en Asturias. "Como en toda negociación, se parte de posiciones distintas, pero las posiciones están ahora más cerca de lo que estaban hace dos meses”, ha asegurado este miércoles el consejero de Ciencia e Industria, Borja Sánchez.

Sánchez ha reiterado que, pese a que se trata de una negociación "compleja", "existen avances en el día a día" para que Indra adquiera el recinto langreano. Y ha asegurado que desde el Principado "se está interlocutando a todos los niveles institucionales" para que las conversaciones se materialicen en la compraventa.

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Esa interlocución implica a La Moncloa, ha respondido Sánchez a los medios congregados en las elecciones de la Cámara de Comercio de Gijón. "Ha sido así desde el comienzo, estamos en contacto a todos los niveles desde hace varios meses, y cada institución cumple su rol", ha indicado el responsable socialista, que ha comparado este proceso negociador de Barros con el que desembocó hace un año en la compra del Tallerón de Gijón: "Es muy parecido a lo que pasó entonces".