Sanz Montes elogia las valientes palabras del Papa ante el Congreso en defensa de "la persona y la vida"

El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, ha acompañado la estancia del Papa en Madrid y, a través de sus redes sociales, está ejerciendo no solo de cronista, sino también de comentarista de sus actos públicos y de sus intervenciones. Este martes dedicó unas líneas a la comparecencia de León XIV ante el Congreso de los Diputados, sobre la que reconoce que albergaba ciertas dudas por temor a "su utilización" por parte de algunos grupos políticos. Sin embargo, asegura que finalmente comprobó que sus palabras fueron recibidas como las de "un padre": "palabras verdaderas que rescataban los valores más esenciales en donde nos jugamos la propia humanidad", pronunciadas desde "la verdad, la bondad y la belleza" y que ofrecen "puntos de discernimiento" en cuestiones decisivas para la Iglesia y para la sociedad.

El Papa, destaca el arzobispo, pudo lanzar un alegato en favor de "la libertad religiosa, precisamente en un contexto en el que la Iglesia está siendo especialmente perseguida con guante blanco, a través de un acoso que pretende derribarnos y expulsarnos de tantos foros sociales y culturales".

Lo más relevante de la intervención de León XIV ante los parlamentarios españoles fue, a juicio del prelado, "que no hay nada que se pueda construir con verdad si no tenemos presente el alto y supremo valor de la persona humana, precisamente en tiempos en los que se usa la cultura del descarte, como decía el papa Francisco". El arzobispo elogia la "claridad sencilla y valiente" con la que León XIV "trazó la pertinencia de la Iglesia en medio de la sociedad".

La defensa de la vida realizada por el Pontífice en el Congreso es, precisamente, lo que más resuena en la conciencia del arzobispo. "No solo la dignidad de la persona humana en abstracto, como si fuera un valor retórico y teórico, sino la persona humana cuya vida se acoge, se custodia y se tutela en todas las fases de su existencia", señala Sanz Montes, que vincula estas palabras con las leyes del aborto y la eutanasia.

En relación con la inmigración, considera que el Papa "tuvo la delicadeza de tocar este asunto, pero con un equilibrio verdaderamente ejemplar" y que lo hizo "reclamando nuestra razonable generosidad, pero no de modo ciego ni demagógico como algunos pretenden".

Sanz Montes también ensalza que León XIV no dudara "en afrontar el desafío actual en torno a la paz y cómo estamos amenazados por la insidia de las guerras en curso", aunque advirtiendo de que "esa paz no es un objetivo cualquiera conseguido de un modo inadecuado". Asimismo, destaca sus referencias a la familia, subrayando el papel de los progenitores y su derecho a elegir la educación de sus hijos. "Es muy posible que quienes hacen de la familia un arma política, banalizando su sentido, confundiendo su significado identitario y usando la educación como manipulación ideológica, hayan encontrado este apartado especialmente provocativo", observa.

Sobre la acogida dispensada al Papa por los parlamentarios, nada sorprendió al arzobispo ovetense. "Los que no acudieron al encuentro ya se expresaron con el desdén de su rechazo", lamenta. También alude al respeto y la cordialidad con los que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, recibió al Pontífice, aunque deslizara algunas ideas interesadas sobre el posicionamiento internacional del Gobierno español e insistiera en las "desmedidas e injustas focalizaciones" sobre los abusos cometidos en el seno de la Iglesia católica.

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Jesús Sanz Montes comenta que durante la intervención del jefe de la Iglesia católica en el Congreso "no se le interrumpió en ningún momento con aplausos, pero la ovación final de más de siete minutos fue la mejor muestra de gratitud" de los miembros de la Cámara. "En medio de nuestra orfandad, ha emergido este padre al que no se ha dejado de aplaudir con inmensa gratitud", concluye el arzobispo.