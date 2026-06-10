Qué hacer este fin de semana en Asturias: música, mercados, fiestas, exposiciones, sidra y planes al aire libre

Asturias encara el fin de semana del 13 al 15 de junio con una agenda repleta de propuestas para todos los públicos. La programación combina música, gastronomía, mercados tradicionales, exposiciones, fiestas populares, rutas guiadas, cine, humor y actividades familiares repartidas por diferentes concejos.

Oviedo, Gijón, Avilés y Mieres concentran algunas de las citas más destacadas, pero la agenda se extiende también por el occidente, el oriente y las cuencas, con planes en Navia, Valdés, Cangas de Onís, Grado, Laviana, Siero, Ribadesella, Tineo, Cabranes, Langreo o Peñamellera Baja.

Música en directo: de la Film Symphony Orchestra al Mieres Underground

La música será uno de los grandes reclamos del fin de semana. En Gijón, la Film Symphony Orchestra llega con “Wanted”, un concierto que recupera el imaginario sonoro del western y que se celebrará el sábado 13 de junio, de 19.00 a 20.30 horas.

Oviedo mantiene su apuesta coral con el V Encuentro Coral Oviedo Origen del Camino, una cita que reunirá voces y repertorios el sábado a partir de las 20.00 horas. La capital asturiana será además escenario del XVIII Festival Internacional de la Máscara Ibérica, que se prolongará hasta el 20 de junio y convertirá la ciudad en punto de encuentro de tradiciones, música, desfiles y cultura popular.

Mieres tendrá doble protagonismo. Por un lado, la ciudad acoge Mieres Underground, con dos jornadas de música en directo, ocho bandas y ambiente en la Plaza de la Libertad. Por otro, el concejo mantiene en marcha las celebraciones de San Xuan, una fiesta vinculada al solsticio, las hogueras y las verbenas.

También Laviana suma música a la programación con FestiAmas 2026, el concurso musical que recorre Asturias para poner en valor a grupos y artistas asturianos.

Humor, cine y espectáculos en Avilés y Mieres

El humor será otro de los platos fuertes del fin de semana. Ángel Martín llega el sábado al Centro Niemeyer de Avilés con “Somos Monos”, un espectáculo ácido y lúcido en el que el comunicador vuelve a subirse al escenario con su mirada crítica y su particular forma de analizar la realidad.

El domingo, el mismo espectáculo tendrá parada en Mieres Centru Cultural, a las 20.00 horas, convirtiendo la cuenca en otra de las citas destacadas para quienes busquen una propuesta de humor en directo.

El Centro Niemeyer también reserva espacio para el cine con su programación de junio. El domingo 14 de junio, a las 20.00 horas, Avilés acoge una nueva sesión dentro del ciclo “Junio de cine”, que completa la oferta cultural del fin de semana en la ciudad.

Exposiciones: Avilés, Gijón, Mieres y Oviedo

Las exposiciones ofrecen varios planes para quienes prefieran una agenda cultural más tranquila. Avilés concentra varias propuestas en el Centro Niemeyer. A las exposiciones “Corales. Lo que Darwin pasó por alto”, de Joan Fontcuberta, y “Agua”, del fotógrafo canadiense Edward Burtynsky, se suma “Naturalezas vivas”, una muestra que abre una nueva línea expositiva en el equipamiento avilesino.

En Gijón, el Museo Barjola acoge “El Palacio habitado”, una exposición que plantea un diálogo artístico en torno al espacio, la memoria y la creación contemporánea. La ciudad suma además “Centenario Amador (1926-2001)”, dedicada al escultor Amador Rodríguez, y “[espacios] liminales”, con obras de varios autores.

Mieres mantiene en el Pozu Santa Bárbara “La revuelta y la nieve”, del artista gijonés Dionisio González, mientras que Oviedo incluye actividades y exposiciones dentro de la programación de junio del Museo de Bellas Artes de Asturias.

Gastronomía: dulces, pinchos, hamburguesas, sidra y sabores tradicionales

La gastronomía tendrá también un papel importante en la agenda. En Oviedo, Oviedo Llambión 2026 encara sus últimos días con quince confiterías de la ciudad ofreciendo postres a precio promocional y actividades vinculadas al mundo dulce.

Grado celebra el Concurso de pinchos, con distintos establecimientos participantes, mientras que Navia acoge una nueva edición del Campeonato Mini Hamburguesas, una cita pensada para quienes quieran probar propuestas gastronómicas en formato pequeño.

En Valdés, Cadavedo celebra el Festival de La Rapa y La Alfilada, una fiesta en torno a dos elaboraciones tradicionales muy vinculadas a la zona. Y el domingo, Siero acoge la VII Xornada de la Sidra en Carbayín, una cita dedicada a una de las señas de identidad de Asturias.

Avilés mantiene además el Famous Wine Festival, que alcanza su decimoséptima edición con una programación vinculada al vino y a la hostelería local.

Fiestas populares y tradición

El calendario festivo llega cargado de propuestas. En Cangas de Onís se celebran las Fiestas de San Antonio de Padua, con la tradicional procesión y actos festivos durante el fin de semana. También Peñamellera Baja vive sus fiestas de San Antonio en Suarías, con un programa que combina tradición, música y ambiente popular.

Piloña se suma a la agenda con sus Fiestas de San Antonio, mientras que Navia celebra las Noches Blancas, con actividades en la calle, música y propuestas para todos los públicos.

En Coaña, Ortiguera acoge el Día de la Mar, con una programación que incluye música y actividades ligadas a la tradición marinera. La cita refuerza el peso del occidente asturiano en una agenda que no se limita a las grandes ciudades.

Mercados en Gijón, Oviedo, Grado, Cangas de Onís, Cabranes y Cadavedo

Los mercados vuelven a ser una de las mejores opciones para disfrutar de la mañana o el mediodía. En Gijón, la Plaza Mayor acoge el Mercado Artesano y Ecológico, consolidado como un referente artesanal, gastronómico y turístico de la ciudad. La cita se celebrará el sábado y el domingo, de 11.00 a 20.00 horas.

Oviedo mantiene el sábado el mercado de El Fontán, en pleno casco histórico, y el mercado de La Corredoria, con puestos en la Plaza del Conceyín.

El domingo será el turno de algunos de los mercados clásicos de Asturias. Cangas de Onís celebra su mercado, uno de los más populares del entorno de los Picos de Europa, mientras que Grado mantiene su cita dominical, considerada una de las más antiguas de la región.

Cabranes celebra El Tenderete en Santolaya, un mercado de encuentro y producto local, y Cadavedo acoge La Paradiella, el Mercáu del Occidente, con propuestas ecológicas, artesanas, culturales, de ocio y bienestar.

Rutas, visitas guiadas y planes en la naturaleza

La agenda también mira a la naturaleza y al patrimonio. La Red Natural de Asturias organiza rutas guiadas por diferentes espacios naturales, con salidas orientadas a la observación de flora y fauna.

Laviana mantiene sus rutas de montaña por el concejo, con bosques, valles y picos como escenario. Ribadesella ofrece visitas guiadas por diferentes zonas de la villa, con recorridos por el casco antiguo, la lonja, el puerto pesquero y otros espacios del concejo.

Grado programa visitas guiadas durante el mes de junio, y Langreo suma visitas teatralizadas, una forma diferente de descubrir la historia local a través de personajes y escenas del pasado.

Tineo propone una de las actividades más singulares del fin de semana: “Una mirada al cosmos desde el dolmen de Merillés”, con simulacro del eclipse solar total de 2026, observaciones guiadas del cielo y actividades vinculadas a la astronomía.

Planes familiares: museos, prehistoria, dinosaurios y títeres

Las familias también tienen varias opciones en la agenda. En Siero continúa la visita animada vinculada al mundo de los títeres, una propuesta pensada para descubrir la colección del museo de una forma participativa.

El Museo del Jurásico de Asturias, en Colunga, mantiene su programación de junio con talleres y actividades para público infantil y familiar. También el Parque de la Prehistoria de Teverga ofrece actividades especiales durante el sábado, al igual que el Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo, en Ribadesella.

Oviedo suma a la programación familiar y patrimonial las actividades del Centro del Prerrománico Asturiano, con propuestas vinculadas a Santa María del Naranco y al patrimonio prerrománico.

Deporte y montaña: Travesera, Costa Naviega y bicicleta

Aunque la agenda tiene un marcado componente cultural, el deporte y la montaña también ocupan un lugar destacado. Cabrales acoge la Travesera 2026, una espectacular carrera por los Picos de Europa con 74 kilómetros y 6.560 metros de desnivel positivo.

Navia será escenario el domingo de la XXXIX Travesía Internacional Costa Naviega, una de las grandes citas senderistas del occidente asturiano y Fiesta de Interés Turístico.

La bicicleta también tendrá presencia con el Open XC 2026, una cita de ciclismo de montaña con pruebas en diferentes concejos de Asturias. Avilés, por su parte, acoge el V Congreso Internacional Ecuestre, que reunirá a profesionales, divulgadores y aficionados al mundo del caballo.

Un fin de semana para todos los gustos

La agenda del 13 al 15 de junio ofrece una fotografía diversa de Asturias: música en Gijón, Oviedo, Laviana y Mieres; humor y cine en Avilés y Mieres; mercados en Gijón, Oviedo, Grado, Cangas de Onís, Cabranes y Cadavedo; fiestas populares en Cangas de Onís, Piloña, Navia, Coaña y Peñamellera Baja; gastronomía en Oviedo, Navia, Grado, Valdés, Siero y Avilés; y propuestas al aire libre en Tineo, Laviana, Ribadesella, Cabrales y Navia.

Noticias relacionadas

El fin de semana permite elegir entre planes urbanos, excursiones, actividades familiares, cultura contemporánea, tradición popular y gastronomía. Asturias vuelve a desplegar una programación amplia y repartida por todo el territorio, con opciones para quienes busquen una mañana de mercado, una tarde de museo, una noche de música o una jornada completa al aire libre.