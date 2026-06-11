El abogado ovetense que formó tándem con Leire Díez en las "cloacas" del PSOE: dos reuniones en la Fiscalía General confirmadas y bajo el foco de la UCO

El conocido abogado ovetense Jacobo Teijelo, junto con la fontanera del PSOE Leire Díez, mantuvo al menos dos reuniones en 2025 con Diego Villafañe, teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, según ha admitido la propia Fiscalía en un informe remitido al magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga la trama vinculada a Díez y las llamadas "cloacas" del PSOE. Villafañe era la mano derecha de Álvaro García Ortiz, ex fiscal General del Estado. En esos encuentros también estuvo la fiscal Beatriz López Pesquera.

Teijelo, al igual que la exmilitante y "fontanera" socialista, figura como investigado en la causa. En su caso, se le atribuyen posibles delitos de revelación de secretos, cohecho y actuaciones contra las instituciones del Estado. El ovetense, un reconocido penalista, es además el encargado de la defensa de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, también investigado en las tramas que rodean al Gobierno de Pedro Sánchez.

La Fiscalía admitió ayer, a requerimiento del juez Pedraz, que el abogado participó en reuniones que, según la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, formarían parte de las denominadas "cloacas" del PSOE y estarían encaminadas a obstaculizar procedimientos judiciales contra el partido o el Gobierno.

La versión trasladada por la Fiscalía es que el abogado, en el primer encuentro, dio a conocer la existencia de "una serie de hechos presuntamente cometidos por terceras personas que podrían tener relevancia penal". En el segundo advirtió de su intención de poner varias denuncias por esos hechos.

Las conversaciones registradas

El informe de la UCO incorporado a la causa menciona expresamente supuestas maniobras de Teijelo, aunque no logra concretar del todo en qué depararon las mismas. El 3 de marzo, Díez avisa al abogado de que recibirá una llamada de la Fiscalía General del Estado. Dos días después, el letrado confirma que se ha producido ese contacto.

Según la UCO, esa reunión tuvo lugar el 6 de marzo y, tras ella, la fontanera socialista escribió a Vicente Fernández Guerrero, exvicepresidente de la SEPI e investigado por su participación en la trama: "Jacobo dice que debería ir a todas las reuniones de Fiscalía porque complemento bien la parte jurídica. Si ahora hacen rápido lo que han dicho, las cosas se precipitarán".

Para la UCO, esa frase apunta a que la reunión tuvo un contenido sustantivo y a que los interlocutores esperaban algún movimiento posterior. No obstante, el informe precisa que no ha podido determinar quién o quiénes recibieron a Leire Díez y a Teijelo en la Fiscalía ni a través de quién se concertó el encuentro. Precisamente para completar el puzzle de los hechos, el juez Santiago Pedraz requirió la información a la Fiscalía General del Estado sobre esos encuentros, aportada ayer.

La siguiente cita se produjo el 4 de abril, según informó Leire Díez a Fernández Guerrero. La Guardia Civil vincula además esa reunión con un mensaje posterior enviado por Díez el 8 de abril a Ismael Oliver, abogado penalista habitual en la trama y que ejerció la defensa de Koldo García. Igualmente es abogado de Nervis Villalobos, exviceministro chavista de Venezuela también investigado por su relación con las "cloacas" y encausado, además, por cobrar una mordida millonaria pagada por la empresa asturiana Duro Felguera para lograr una gran obra en el país latinoamericano.

En el citado mensaje, Díez afirma a Oliver: "Parece que la Fiscalía ha arrancado a hacer cosas". La UCO subraya que esa expresión fue escrita apenas cuatro días después de la reunión celebrada en la Fiscalía General del Estado, en la que habrían participado, al menos, Leire Díez y Jacobo Teijelo. El informe también identifica dos gestiones realizadas en mayo, cuando Leire Díez indica a Teijelo que solicite una "cita" en la Fiscalía.

Según la versión de la Fiscalía, el entonces Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, fue informado a "posteriori" de esas reuniones y "no se llevó a cabo ninguna actuación posterior" a resultas de esos encuentros.

La investigación judicial, sin embargo, imbrica todas estas maniobras coordinadas por Leire Díez y ejecutadas con el papel protagonista del abogado asturiano, dentro de las maniobras de las "cloacas" del PSOE para entorpecer causas judiciales que salpican al Gobierno de Pedro Sánchez y su entorno.

Casos sonados y otra polémica socialista

No es la primera vez que Jacobo Teijelo aparece en causas cercanas a la órbita socialista. El afamado abogado penalista ovetense, licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo y con despacho propio en Madrid, está acostumbrado a los procesos mediáticos. La imagen pública de Teijelo aparece vinculada a defensas penales de alto perfil. Fue abogado, por ejemplo, del conocido narcotraficante gallego Sito Miñanco o del yihadista Abu Dahdah.

En su trayectoria, resuena con fuerza su papel en una causa con fuerte polémica política: el vídeo pornográfico grabado a Pedro J. Ramírez, entonces director del diario "El Mundo". En 1997, Teijelo ejerció la defensa de Exuperancia Rapú, la mujer que aparecía en el documento audiovisual luego difundido y que salpicó a Ángel Patón, exasesor de Moncloa, y José Ramón Goñi Tirapu, exgobernador civil de Guipúzcoa, ambos vinculados al mundo socialista, condenados por la maniobra para dañar al periodista.