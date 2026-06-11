Agenda: qué hacer hoy jueves 11 de junio en Asturias

Oviedo

Coloquio sobre el libro "Asturias negra y criminal", una colección de relatos policiacos, en el Club LA NUEVA ESPAÑA

El Club LA NUEVA ESPAÑA (Calvo-Sotelo, 7) acoge, a las 19.30 horas, un coloquio en torno al libro "Asturias negra y criminal", una colección de relatos policiacos en el que participan, entre otros, Pedro de Silva, Martín Castro Masaveu y Ruy Vega. Intervendrán Virginia Gil Torrijos, escritora y coordinadora de la obra, y los autores Leopoldo Tolivar Alas, Armando Murias e Iván de Santiago.

"El bastón de Chaplin", presentación literaria en Matadero Uno

La librería Matadero Uno de Oviedo (plaza del Riego, 1) alberga esta tarde, desde las 19.00 horas, la presentación del poemario "El bastón de Chaplin", cuyo autor es Javier García Cellino, colaborador de LA NUEVA ESPAÑA. El poeta langreano estará acompañado por Ángeles Carbajal. "El bastón de Chaplin" está editado por la editorial madrileña El Sastre de Apollinaire, especialista en poesía.

¿Quieres hacer planes? Recibe todas las tardes en tu correo (antes que nadie) la guía de ocio más completa de Asturias Apúntate aquí

Oviedo Llambión

Quince confiterías de la ciudad ofrecerán postres a un precio promocional. La programación se completa con una masterclass del Campeón del Mundo de Chocolate Lluc Crusellas el día 19 de junio, a las 19.30 horas.

Conferencia sobre eclipses

El salón de actos de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), en la plaza de Riego, acoge a las 19.00 horas el monólogo científico "La belleza de la oscuridad que ya no vemos", a cargo de la investigadora Alicia Pelegrina, del Instituto de Astrofísica de Andalucía. La actividad, organizada por el CSIC y la red Concejos con Ciencia, abordará los próximos eclipses solares visibles en España y los efectos de la contaminación lumínica sobre la biodiversidad, la salud y la observación astronómica.

Conferencia Derechos Humanos

El Manglar, Ecosistema Cultural, presenta a las 20.00 horas una conferencia del jurista asturiano Carlos Villán Durán, especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y antiguo miembro de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El encuentro abordará la situación internacional marcada por los conflictos bélicos y los retos para la defensa de los derechos humanos. La entrada es libre hasta completar aforo.

Conciertos en la calle

La Escuela de Música saca su actividad a la calle con una programación de microconciertos en distintos espacios de la ciudad. El miércoles 10 actuarán en la plaza del Riego el coro infantil, de 19.00 a 19.30 horas, y la orquesta de adultos, de 19.30 a 20.00 horas. El jueves 11 será el turno de las bandas de la escuela en la plaza del Ayuntamiento, de 19.30 a 20.00 horas. El viernes 12 la orquesta infantil ofrecerá un concierto en la plaza Daoiz y Velarde, de 18.30 a 19.00 horas. El martes 16 actuará el combo de adultos en la plaza del Fontán, de 19.30 a 20.00 horas, y el miércoles 17 cerrará el ciclo el coro de adultos en la plaza del Ayuntamiento, también de 19.30 a 20.00 horas.

Teatro Filarmónica

El ciclo de cine RADAR proyecta, a las 20.00 horas, "La burla del diablo", película dirigida por John Huston y protagonizada por Humphrey Bogart, Gina Lollobrigida y Jennifer Jones. Esta comedia de aventuras sigue a un grupo de estafadores que llega a un pequeño puerto italiano en busca de riqueza, utilizando como tapadera a un matrimonio estadounidense. La cinta, rodada en blanco y negro, tiene una duración de 89 minutos.

Fiesta de Ventanielles

La nueva plaza del Palacio de los Deportes será el emplazamiento, de 17.00 a 19.30 horas, de la fiesta de "Ventanielles, el barrio que quiero".

Bebecuentos en El Cortijo

La biblioteca de San Lázaro alberga a las 18.00 horas el bebecuentos "En la granja", a cargo de Ana Capilla. La actividad requiere inscripción previa y cuenta con aforo limitado, con un máximo de dos personas adultas por cada niño participante.

Biblioteca La Granja

La biblioteca Lorenzo Rodríguez Castellano (La Granja) acoge a las 18.00 horas el cuentacuentos "El príncipe ceniciento", a cargo de Puppy’s. La actividad requiere inscripción previa y cuenta con aforo limitado, con un máximo de dos personas adultas por cada niño participante.

Bellas Artes

La exposición "Intercambios" muestra una de las principales líneas estratégicas de la nueva etapa del Museo de Bellas Artes de Asturias: ofrecer lecturas renovadas y transversales sobre la diversidad y magnitud de sus colecciones a partir de los intereses de la sociedad del siglo XXI. La muestra se organiza en varios conjuntos temáticos articulados en torno a un eje central: la globalización a lo largo de la Historia y su impacto –positivo y negativo– en los ámbitos político, cultural, económico y social. Las obras seleccionadas, tanto históricas como contemporáneas, se presentan en diálogo directo, proponiendo conexiones inéditas que trascienden la ordenación tradicional por épocas y fomentan la reflexión crítica del visitante. Hasta el 25 de octubre. El museo se puede visitar de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas.

Gijón

Plaza de toros de El Bibio

El acto de presentación de la Feria Taurina de Begoña de 2026 tendrá lugar a las 20.30 horas en la plaza de toros de El Bibio.

Fiestas de Laviada

Las fiestas de Laviada arrancan esta tarde, a las 17.00 horas, con la actuación de "Vas bailar". Después será el turno de "Dani el acordeonista".

Escuela de Comercio

La antigua Escuela de Comercio acoge de 17.00 a 19.00 horas el taller de crianza digital "Educar en la era digital. Guiar sin prohibir", organizado por el Servicio de Estrategia de Ciudad Inteligente y Sostenible.

Ateneo de La Calzada

El grupo de teatro "El Hórreo", de Luarca, llevará esta tarde a las 19.00 horas al Ateneo de La Calzada su obra "Porque lo digo yo", en el marco de "Escena Amateur".

Centro Municipal de El Llano

A las 19.00 horas arrancará en el CMI de El Llano un concierto de Pipo Prendes, enmarcado en la programación de "Arte en el barrio". Además, a esa misma hora, María José Capellín impartirá una charla sobre Rosa Luxemburgo.

Ateneo Jovellanos

El comandante naval de Gijón, Luis Rodríguez Garat, protagonizará a las 19.00 horas un encuentro con el Ateneo Jovellanos en el salón de actos de la antigua Escuela de Comercio.

Ateneo Obrero

El local social del Ateneo Obrero, ubicado en la segunda planta de la antigua Escuela de Comercio, acoge a las 19.00 horas la presentación del libro "La humanidad herida en Palestina", de Marta González.

Palacio de Revillagigedo

La exposición "Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea" explora la construcción de la dieta mediterránea desde la evidencia arqueológica y las investigaciones más recientes. Podrá visitarse hasta el 12 de julio. Los horarios son de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Además, los sábados y domingos habrá visitas guiadas, en concreto los sábados a las 18.00 horas y domingos 12.30 horas.

Casa Natal de Jovellanos y Museo Evaristo Valle

Con motivo de los cien años del nacimiento del escultor Amador (Ceuta, 1926 – Madrid 2001), la Fundación Museo Evaristo Valle y el Museo Casa Natal de Jovellanos se han unido para celebrar su legado con dos exposiciones bajo el título "Centenario Amador (1926-2026)". La exposición en la Casa Natal de Jovellanos propone un recorrido por su obra a partir del diálogo entre las piezas conservadas en la colección del museo y aquellas procedentes del ámbito familiar. En el museo de Somió, por su parte, se ha reunido una selección de piezas de pequeño y mediano formato de colecciones particulares, localizadas en su mayoría a través de recientes investigaciones de los hijos del autor, Amador y Cecilia Rodríguez Calvo, a las que se suman las cuatro esculturas propiedad de la colección del museo. El horario de la Casa Natal de Jovellanos: de martes a viernes: de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas. Sábados, domingos y festivos: de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas. Horario del Museo Evaristo Valle: de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 h. Sábados, de 17.00 a 20.00 h. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 h.

Museo Barjola

El Museo Barjola acoge la exposición "El Palacio Habitado", de Juan Díaz- Faes en diálogo con Juan Barjola. Estará abierta hasta el 16 de agosto. Está organizada por el Museo Barjola, colabora SOLO y son comisarias Laura Gutíérrez y Lydia Santamarina. El museo abre de martes a sábado: Mañanas 11.30 a 13.30 y tardes de 17.00 a 20.00h. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

El Muséu del Pueblu d’Asturies ofrece la exposición "Vidas de un mismo tiempo. Fotografía social de Mario Pascual, 1959-1970", que podrá verse hasta final de año. Además sigue abierta la exposición "La cerámica de Cangas del Narcea. Tradición, adaptación e innovación en Llamas de Mouro", una muestra realizada en colaboración con la asociación Tous pa Tous que podrá verse hasta el mes de noviembre en el horario habitual del museo. El museo de abril a septiembre abrirá de martes a viernes de 10.00 a 19.00 horas, y los sábados y domingos de 10.30 a 19.00 horas. De octubre a marzo, el horario será de martes a viernes de 9.30 a 18.30 horas, mientras que los fines de semana podrá visitarse de 10.00 a 18.30 horas.

Laboral Centro de Arte

En la LABoral Centro de Arte y Creación Industrial se puede ver hasta el 17 de octubre la exposición "La sociedad automática", donde el artista asturiano Félix Luque, afincado en Bélgica, propone una reflexión crítica sobre el papel central que la tecnología ha adquirido en la vida de las personas. La muestra combina robótica, fotografía, escultura, vídeo, música y performance. Es un trabajo coproducido junto a iMAL, la Federación Valonia-Bruselas y Europalia España. Horario: de martes a viernes, de 10 a 19:30 horas. Sábado, de 11 a 19:30 horas.

Colectivo La Salita

El Colectivo La Salita (avenida de Manuel Llaneza 44) ofrece hasta el 8 de julio una doble exposición colectiva de paisaje y grabado. Los artistas seleccionados son Laudino Pérez (Cópela), Ana López Carreño, Daniel Nuñez García (Lebo), Lucía Bermejo, Inés Fernández de Arriba, Sara Hernández Cofiño, Claudio Lorenzo Gala Sakharova y Sergio Rabassa. El horario de visita es de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas, y los lunes y jueves, de 10.30 a 12.30 horas.

Avilés y comarca

Cuentacuentos en torno a Shakespeare

La biblioteca de La Carriona, en la calle Castilla de Avilés, ofrece a las 18.00 horas "Shakespeare... brevemente", una introducción a varias obras del dramaturgo a cargo de Saltantes Teatro.

Shakespeare. / LNE

La actividad está dirigida a público infantil de entre 4 y 9 años.

Bienal Climática en Avilés

La Bienal Climática 2026 abre su programa inaugural con la performance "El banquete de las doncellas de Agnes Essonti", en la Antigua Pescadería, en La Grapa, de 14.00 a 15.30 horas. La artista propone un banquete colectivo como gesto de memoria, cuidado y restitución. El parque de Ferrera acoge las conferencias inaugurales de la Bienal Climática. La filósofa italiana Donatella Di Cesare intervendrá de 16.00 a 16.40 horas y la antropóloga brasileña Hanna Limulja lo hará de 16.40 a 17.20 horas. El Centro Niemeyer inaugura de 18.00 a 20.00 horas las exposiciones "Naturalezas Vivas" y "Flujos comunes", dentro de la Bienal Climática. La muestra, comisariada por María Toral, reúne cerca de 120 obras de más de 60 artistas.

De 20.45 a 00.00 horas una "Nueche en Danza", entre la plaza Gómez Acebal y la plaza Carbayedo, con Llorián García, Escontra, Aniciadoras de Pillarno y Killaphonia. La cita reivindica el baile tradicional participativo y la memoria popular asturiana.

Lectura en La Luz

La biblioteca de La Luz, en la plaza Fray Junípero Serra, ofrece a las 18.00 horas un taller infantil de animación a la lectura impartido por La Caracola. La actividad está dirigida a niños de 4 a 8 años y requiere inscripción previa.

Bebecuentos en Los Canapés

La biblioteca del centro sociocultural Los Canapés programa a las 18.00 horas "El huevo y la gallina", un bebecuentos con Beatriz Sanjuán. La sesión está pensada para público de entre 6 meses y 3 años, con inscripción previa.

Cata en Raíces

El Famous Wine Festival celebra a las 19.00 horas una cata en el monasterio de Santa María de Raíces, en Salinas. El acceso es gratuito hasta completar aforo, con reserva previa en gustatioeventos.es hasta seis horas antes del comienzo.

Exposición sobre voluntariado

El Centro de Servicios Universitarios de Avilés, en la calle La Ferrería, acoge hasta este día la exposición fotográfica "Voluntariado diverso en una sociedad diversa", una muestra de la Plataforma del Voluntariado de Asturias. Puede visitarse de 9.00 a 21.00 horas.

Las Cuencas

Pregón de las fiestas de San Xuan de Mieres con Rufino del Barrio

Este jueves comienzan las fiestas de San Xuan en Mieres. A las 12.00 horas será el "barrenazu" en la plaza del Ayuntamiento, y a las 20.00 horas, el pregón, en el auditorio Teodoro Cuesta, con Rufino del Barrio López, que durante muchos años (está recién jubilado) fue el encargado del área de Tiempo Libre y Ocio del Ayuntamiento. La entrada es libre.

"Yo te creo", cine en versión original en La Felguera

Prosigue el "Cine de los jueves", el ciclo con películas de estreno en el teatro José León Delestal de La Felguera. Hoy, desde las 20.00 horas, podrá verse la película belga "Yo te creo", dirigida por Charlotte Dévilliers y Arnaud Dufeys en 2025. El pase será en versión original subtitulada, la entrada vale 4 euros.

Exposición en Laviana con obras de Javier Bermúdez

La sala de exposiciones del Cidan (Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón) alberga hasta el 30 de junio una muestra de acuarelas realizadas por Javier Bermúdez Cuetos. El horario de visita es de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00, y los jueves de 16.00 a 20.00 horas.

Concierto fin de curso del Conservatorio del Nalónen Laviana

El alumnado del Conservatorio de la Mancomunidad del Valle del Nalón celbra hoy su concierto de fin de curso. Será en un escenario especial, en plena calle, ante el Ayuntamieto de Laviana. Será a partir de las 19.00 horas.

Muestra "Ars longa, vita brevis" en la Casa de Cultura de Sama

Las Escuelas Dorado de Sama cuelgan hasta el día 26 de junio la exposición artística "Ars Longa, vita brevis", que impulsa la asociación cultural "L’Enguedeyu". Muestra obras del alumnado de los centros sociales de Lada y Sama.

Exposición pictórica en Lena

La sala de exposiciones Celso Granda de Pola de Lena presenta hasta el 14 de junio una exposición del taller de dibujo y pintura de la Casa de Cultura, cuya monitora es Ángeles Losada. El horario de visita es de 18.00 a 21.00 horas.

Exposición "La revuelta y la nieve" en el Pozo Santa Bárbara

El Pozo Santa Bárbara en Turón (Mieres) vuelve a mostrar una exposición artística de relevancia internacional, esta vez con un destacado artista asturiano, el fotógrafo Dionisio González. "La revuelta y la nieve" estará abierta hasta el 16 de agosto, la entrada es libre. El horario de visita habitual será de miércoles a viernes, de 16.30 a 21.00 horas. Los sábados, domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas.

Centro

Exposición "Viaje a la especiería de Magallanes y Elcano" en la Casa de Los Hevia de Villaviciosa

La exposición "Viaje a la especiería de Magallanes y Elcano", organizada por la Delegación de Defensa en el Principado de Asturias en colaboración con Ayuntamiento de Villaviciosa, representa, a través de 38 paneles de distintas medidas distribuidos en nueve bloques, la epopeya que hace más de 500 años realizó la expedición Magallanes-Elcano al completar por primera vez la circunnavegación del planeta. Cinco naves con unos 250 hombres a bordo partieron de Sanlúcar de Barrameda el 20 de septiembre de 1519. Tres años más tarde, solo un puñado de supervivientes arribaría a puerto (1519-1522). En este itinerario se han querido mostrar las principales etapas de esa epopeya, utilizando imágenes representativas, muchas de ellas reproducción de fondos del Museo Naval. Se puede visitar desde el 3 hasta el 26 de junio, de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 horas.

Mercado en Pravia

El centro de la villa praviana alberga los jueves, desde aproximadamente las 9.00 hasta las 14.00 horas el mercado semanal. Los puestos de alimentación (fruta, verdura, pan, asados, quesos) están en la plaza Conde de Guadalhorce y en la de La Colegiata. El resto (ropa, calzado, bisutería), por las calles aledañas.

Visitas culturales en Santo Adriano

El colectivo "La Ponte-Ecomuséu" organiza el itinerario "Viaje a los orígenes del Arte", con visita a la cueva del Conde y al Abrigo de Santo Adriano, a las 12.00 horas. También una visita guiada a la iglesia prerrománica de Tuñón, a las 11.00 horas. Y un recorrido por Villanueva, "La aldea tradicional", a las 16.00 horas. Es imprescindible la reserva previa en el teléfono 985761403.

Ruta saludable en Grado

El Grupo Montañero Moscón guía un recorrido por las inmediaciones de Grado del programa "Rutas Saludables" del Ayuntamiento. Tiene dos horas y media de duración y es dificultad media-baja. La salida es a las 10.00 horas, en la antigua oficina de turismo del parque San Antonio. No se permiten mascotas.

Ruta guiada en Villaviciosa

La Red de Espacios Naturales de Asturias (RENA) organiza todos los jueves una ruta guiada a la cascada de Llames, en la ría de Villaviciosa. El recorrido, que dura dos horas y media, es de dificultad media y puede hacerse en grupos sin reserva previa hasta completar aforo. El punto de encuentro es en el Centro de Interpretación de la Ría de Villaviciosa a las 10.30 horas.

Oriente

Mercado en Arenas de Cabrales y en Colombres

La plaza del Castañedo de Las Arenas y la plaza Manuel Ibáñez de Colombres acogen sus tradicionales mercadillos semanales durante la mañana, con unos veinte puestos que ofrecen productos de alimentación y textil.

Talleres infantiles en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella programa todos los lunes, martes y jueves, de 16.30 a 17.30 horas, diferentes talleres infantiles para niños y niñas a partir de 4 años.

Exposición en el Museo del Oriente, en Porrúa

El Museo del Oriente, en Porrúa, acoge desde el 2 de abril hasta el 22 de agosto la exposición "Retrato y sociedad", una selección de 42 fotografías y un autorretrato realizados por Daniel Álvarez Fervienza fechados entre 1885 y 1892. Álvarez Fervienza, de Somiedo, compaginó su trabajo como maestro con el oficio de fotógrafo, gracias al que podemos entender cómo se miraba y cómo se representaba una sociedad entera a finales del siglo XIX. El horario de visita del museo es: de martes a jueves, domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas. Viernes y sábados, de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 19.00 horas.

Occidente

Mercado en Tineo y Navia

El centro de Tineo y de Navia acogen su tradicionales mercadillos semanales en los que se pueden encontrar comerciantes de textil y alimentación.

Parque de la Vida en Luarca

El Parque de la Vida constituye un referente en actividades de divulgación científica a través el estudio del entorno natural, el mundo animal y el espacio. Sobre una parcela de 32.000 m² anexa al Centro de Recuperación de Especies que Cepesma gestiona en La Mata, se ubican estas instalaciones que tienen por objeto el fomento de las energías renovables y el estudio del ambiente. Las visitas requieren siempre reserva previa llamando a los teléfonos 689570708 y 660660400. De lunes a viernes: visitas guiadas solo para centros educativos y grupos de diez o más personas, a las 11.00, 12.00, 16.30 y 17.30 horas. Sábados, domingos y festivos: visitas guiadas, a las 11.00, 12.00, 16.30 y 17.30 horas; visitas no guiadas, 12.00 y 16.30 horas.

Ecomuseo de Somiedo

El centro se reparte en dos sedes: en Caunedo, con una muestra dedicada a los oficios y la trashumancia, y en Veigas, con la casa como protagonista con tres cabañas de tejado vegetal de escoba, conocidas como "teitos". Están abiertos de miércoles a viernes de 11.00 a 14.00 horas; sábado, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Museo Las Ayalgas de Silviella en Belmonte

Noticias relacionadas

El equipamiento acoge una amplia colección de piezas antiguas restauradas y en funcionamiento como vehículos, maquinaria o una fábrica de gaseosa, así como una colección de útiles cotidianos y otra de elementos tradicionales asturianos. Se puede visitar de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.00 horas. Más información en el correo electrónico info@lasayalgas.es o en los teléfonos 985555716 y 696777428.