Asturias da la bienvenida al Papa a Gran Canaria y lo acompaña en el tramo final de su histórico viaje a España

El Papa León XIV ha aterrizado esta mañana en el aeropuerto de Gran Canaria, donde alrededor de 2.000 personas esperaban su llegada. Entre ellas estaba un grupo de asturianos, incluido el Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes. El jefe de la Iglesia católica mantendrá un encuentro y escuchará a un grupo de personas migrantes en el muelle de Arguineguín, en el que será uno de los actos más trascendentales de su histórica visita a España.

Durante los últimos días el Papa ha reafirmado el compromiso de la Iglesia con la acogida a los más vulnerables y entre ellos, en el contexto actual, especialmente a los inmigrantes. Canarias, donde la crisis migratoria ha alcanzado cotas más dramáticas, ha sido elegida, precisamente por ese interés del Pontífice de subrayar ese mensaje, como etapa final de su visita a España.

El Arzobispo de Oviedo asiste al acto pese a sus reticencias sobre la acogida a los inmigrantes. El pasado mes de enero, cuando la Conferencia Episcopal, igual que Cáritas con anterioridad, ya se había manifestado a favor de la regularización extraordinaria de inmigrantes anunciada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al considerarla de "justicia social", Sanz Montes se desmarcó, pidiendo "medidas sensatas, no populistas ni demagógicas", advirtiendo que "no todos caben" y proponiendo "acoger a los posibles, descartando a cuantos se nos cuelan".

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Además del Arzobispo de Oviedo, situado en la zona de invitados, en Arguineguín está, formando parte del séquito papal, el luanquín Ángel Fernández Artime, cardenal y proprefecto del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, que, a la espera del comienzo del acto, comentaba con algunos asistentes su procedencia marinera, del puerto de su pueblo y del verdor de Asturias.