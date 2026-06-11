Asturias ya ha recibido la llamada del Ministerio para negociar la financiación autonómica: cuándo será la reunión y qué posición defenderá la región

El Gobierno de Asturias ha recibido ya la esperada llamada para comenzar a negociar con el Ministerio de Hacienda el modelo de financiación autonómica y, a la espera de concretar una fecha determinada, la previsión es que el primer encuentro pueda producirse este mismo mes, según fuentes de la Consejería de Hacienda.

Esta será la primera oportunidad del Principado para plantear su modelo alternativo, después de dejar claro en varias ocasiones que la propuesta actual “no nos sirve”. El presidente Adrián Barbón ha dejado claro en numerosas ocasiones que, “si no hay modificaciones sustanciales”, Asturias no respaldará el modelo de financiación.

“Vamos a acudir a la convocatoria en materia de financiación autonómica a defender la posición de Asturias. A defender lo que votó este Pleno, que es una posición autonómica, y a defender lo que firmamos en la Declaración de Santiago”, volvió a insistir Barbón este miércoles en el Pleno ante la petición del líder del PP, Álvaro Queipo, de que rechazase sentarse a negociar bilateralmente.

El modelo, que el Gobierno de Pedro Sánchez ha pactado con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), prevé inyectar 21.000 millones de euros adicionales a las comunidades autónomas —248 para Asturias— pero según varios expertos beneficia sobre todo a las regiones del Meditérraneo.

Asturias reclama que en el futuro reparto no tenga tanto peso la capacidad fiscal de los territorios y sí el coste real de los servicios, además de otros factores como la orografía y el envejecimiento.

El ministro España mantiene su "compromiso" de convocar próximamente un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que sería el paso previo a la aprobación por parte del Consejo de Ministros de la reforma del sistema de financiación autonómica y el inicio del trámite parlamentario con el objetivo de que se apruebe antes de finalizar el año.