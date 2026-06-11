El cantante Víctor Manuel ya es doctor "Honoris Causa" de la Universidad de Oviedo: "Es como levantarte el día de Reyes y encontrar debajo del árbol un gran regalo"

"Es como levantarte el día de Reyes y encontrarte debajo del árbol de Navidad un 'Honoris Causa'". Así se sintió Víctor Manuel cuando se enteró de la decisión de la Universidad de Oviedo de otorgarle la máxima distinción de la institución, tal y como confesó este jueves en el acto de entrega, celebrado en el Edificio Histórico. Se trata de la primera vez que un músico recibe este reconocimiento a su "brillante trayectoria musical" y a su "contribución a preservar la memoria colectiva asturiana a través de sus canciones".

Según la Universidad, el cantante mierense ha sabido "interpretar e interpelar a la sociedad en diferentes circunstancias de la historia reciente", tal y como explicó su padrino, Julio Ogas, director del departamento de Historia del Arte y Musicología. Ogas subrayó "la brillante trayectoria de un compositor de canciones, cantante y productor con una prolífera y estimulante obra". Además, reconoció "su aportación al patrimonio inmaterial que ha sabido construir a partir de sus canciones y la comunicación con el público".

"A mis canciones les debo todo, y no me exigen nada; en ellas está toda mi vida", confesó Víctor Manuel quien recibió los atributos que simbolizan su incorporación al claustro de doctores al tiempo que postraba su gratitud a quienes impulsaron su candidatura: el Ayuntamiento de Mieres y la Facultad del Profesorado de la Universidad de Oviedo. "Ser investido con esta distinción es un gran orgullo para mí", afirmó, antes de trasladar a la institución su "más profundo agradecimiento" por incorporar por primera vez a un "creador de canciones".

La creación de canciones ha ocupado gran parte de su intervención. El cantautor asturiano ha defendido que existe un impulso creativo imposible de explicar desde un conocimiento técnico. Para Víctor Manuel, la necesidad de crear "viene de fábrica y no se encuentra en ningún libro". Además, el cantante reflexionó sobre el éxito y el fracaso. "El fracaso no tiene prestigio, pero es la principal motivación para seguir insistiendo", defendió antes de asegurar con rotundidad que "el éxito es el camino más rápido para la imbecilidad".

El secretario general, Ángel Espiniella, fue el encargado de abrir la sesión dando lectura al acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo que aprobó por unanimidad la concesión. El decano de la Facultad del Profesorado y Educación, Celestino Rodríguez, condujo al doctorando y a su padrino al interior del Pataninfo para proceder a la investidura. El acto contó con la presencia de buena parte del equipo de gobierno de la institución académica asturiana, el rector Vicente Gotor; la defensora universitaria, Isabel Viña, o la directora general de Universidad del Principado de Asturias, Cristina González Morán.

VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Fernando Rodríguez

Para cerrar la ceremonia, el rector, Ignacio Villaverde, pronunció un discurso hilado a partir de algunas de las letras más reconocidas de Víctor Manuel, con el que ha sellado su incorporación a la "brillante lista de doctores 'Honoris Causa' por esta Universidad". "Mientras se escuche una gaita o haya sidra en el lagar, sé muy bien que el señor San José, para nosotros siempre Víctor Manuel, esbozará una sonrisa", comenzó Villaverde, haciendo alusión a la identidad y a la memoria.

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Tras resaltar los lazos que unen a Víctor Manuel con Asturias y con su universidad, el máximo responsable de la institución académica ha agradecido su papel como guardián de esa memoria y ha recordado que el doctorado "Honoris Causa" es "la máxima expresión de agradecimiento de una universidad para quienes, no formando parte de su claustro, le han prestado servicios extraordinarios y relevantes". "La Universidad de Oviedo se vanagloria de contar en esa larga lista con personas de calidad humana incuestionable y comprometidas con el saber, la razón, la paz y Asturias. Desde hoy, usted también forma parte de esta comunidad de sabias y sabios", concluyó.